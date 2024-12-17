В Україні створять реєстр інформації про депортованих дітей: Зеленський підписав закон
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Valentyna Polishchuk/Global Images Ukraine via Getty Images
В Україні створять реєстр відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку з війною РФ проти України.
Відповідний закон №4071-IX 17 грудня підписав Володимир Зеленський, повідомляє Верховна Рада.
Також Реєстр постраждалих осіб міститиме інформацію про шкоду, завдану особистим правам людей внаслідок збройної агресії РФ.
Йдеться про шкоду, що спричинена:
- смертю (загибеллю) особи або зникненням безвісти за особливих обставин;
- пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) та захворюванням;
- стійкою втратою працездатності та встановленням інвалідності;
- насильством (фізичним чи сексуальним), катуванням та жорстоким поводженням;
- торгівлею людьми;
- ув’язненням, перебуванням у полоні;
- примусовою працею;
- депортацією, примусовим переміщенням, депортацією або викраденням дітей;
- психічними розладами внаслідок психологічної травми;
- втратою дитиною батьків чи інших законних представників;
- втратою доступу до послуг з охорони здоров’я та лікування, до освіти;
- втратою доходу та засобів для існування;
- моральною шкодою, фізичними стражданнями, емоційним напруженням, дискомфортом;
- іншими порушеннями особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, або міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права.
Як відомо з пояснювальної записки закону, Реєстр постраждалих осіб забезпечуватиме:
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- облік громадян, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок війни РФ проти України (з 19 лютого 2014 року);
- інформаційні обміни між державними інформаційними системами в частині обліку інформації про цих громадян;
- облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки таким громадянам.
Нагадаємо, раніше Рада підтримала законопроєкт щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей. За даними ініціативи Bring Kids Back UA, Україна розшукує 20 тисяч дітей, депортованих Росією, але справжня кількість може бути більшою.