В Україні створять реєстр інформації про депортованих дітей: Зеленський підписав закон

В Україні створять реєстр відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку з війною РФ проти України.

Відповідний закон №4071-IX 17 грудня підписав Володимир Зеленський, повідомляє Верховна Рада.

Також Реєстр постраждалих осіб міститиме інформацію про шкоду, завдану особистим правам людей внаслідок збройної агресії РФ.

Йдеться про шкоду, що спричинена:

смертю (загибеллю) особи або зникненням безвісти за особливих обставин;

пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) та захворюванням;

стійкою втратою працездатності та встановленням інвалідності;

насильством (фізичним чи сексуальним), катуванням та жорстоким поводженням;

торгівлею людьми;

ув’язненням, перебуванням у полоні;

примусовою працею;

депортацією, примусовим переміщенням, депортацією або викраденням дітей;

психічними розладами внаслідок психологічної травми;

втратою дитиною батьків чи інших законних представників;

втратою доступу до послуг з охорони здоров’я та лікування, до освіти;

втратою доходу та засобів для існування;

моральною шкодою, фізичними стражданнями, емоційним напруженням, дискомфортом ;

іншими порушеннями особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, або міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права.

Як відомо з пояснювальної записки закону, Реєстр постраждалих осіб забезпечуватиме:

РЕКЛАМА:

облік громадян, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок війни РФ проти України (з 19 лютого 2014 року);

інформаційні обміни між державними інформаційними системами в частині обліку інформації про цих громадян;

облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки таким громадянам.

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Нагадаємо, раніше Рада підтримала законопроєкт щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей. За даними ініціативи Bring Kids Back UA, Україна розшукує 20 тисяч дітей, депортованих Росією, але справжня кількість може бути більшою.



