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В Україні створять реєстр інформації про депортованих дітей: Зеленський підписав закон

Олена Барсукова — 17 грудня, 18:45
В Україні створять реєстр інформації про депортованих дітей: Зеленський підписав закон
Фото ілюстративне
Valentyna Polishchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

В Україні створять реєстр відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку з війною РФ проти України.

Відповідний закон №4071-IX 17 грудня підписав Володимир Зеленський, повідомляє Верховна Рада.

Також Реєстр постраждалих осіб міститиме інформацію про шкоду, завдану особистим правам людей внаслідок збройної агресії РФ.

Йдеться про шкоду, що спричинена:

  • смертю (загибеллю) особи або зникненням безвісти за особливих обставин;
  • пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) та захворюванням;
  • стійкою втратою працездатності та встановленням інвалідності;
  • насильством (фізичним чи сексуальним), катуванням та жорстоким поводженням;
  • торгівлею людьми;
  • ув’язненням, перебуванням у полоні;
  • примусовою працею;
  • депортацією, примусовим переміщенням, депортацією або викраденням дітей;
  • психічними розладами внаслідок психологічної травми;
  • втратою дитиною батьків чи інших законних представників;
  • втратою доступу до послуг з охорони здоров’я та лікування, до освіти;
  • втратою доходу та засобів для існування;
  • моральною шкодою, фізичними стражданнями, емоційним напруженням, дискомфортом;
  • іншими порушеннями особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, або міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права.

Як відомо з пояснювальної записки закону, Реєстр постраждалих осіб забезпечуватиме:

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  • облік громадян, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок війни РФ проти України (з 19 лютого 2014 року);
  • інформаційні обміни між державними інформаційними системами в частині обліку інформації про цих громадян;
  • облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки таким громадянам.
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Нагадаємо, раніше Рада підтримала законопроєкт щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей. За даними ініціативи Bring Kids Back UA, Україна розшукує 20 тисяч дітей, депортованих Росією, але справжня кількість може бути більшою.


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