"Математика як пригода": в Києві відкрили інтерактивний музей для школярів і педагогів "Кубоїд"

У Києві відкрили перший в Україні інтерактивний музей математики "Кубоїд". Таких музеїв – п'ять на цілий світ.

У ньому сотні експонатів, тематичних зон і навчальних просторів, які допоможуть школярам "відчути" математику, а вчителям – підвищити свою кваліфікацію.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

У відомстві розповіли, що працювати над створенням простору почали ще у 2021 році, який був роком математичної освіти. Завдяки міжнародним донорам, роботу над музеєм продовжили і під час повномасштабного вторгнення.

Музей розміщений у третьому павільйоні Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) у Києві. Для відвідувачів він стане доступним у травні 2025 року.

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Які інтеракції пропонує музей?

У "Кубоїді" представлено 120 експонатів у шести тематичних зонах. Там також є чотири навчальні простори для школярів та педагогів, розповіли в пресслужбі президента.

Для освітян у музеї пропонуватимуть курси, тренінги для інтерактивного навчання, а також платформу для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

В інтерактивному математичному музеї відвідувачі зможуть через гру розв'язувати задачі, вивчати теорію, розвивати критичне мислення, логіку та просторову уяву.

Окрім експозицій, в установі матимуть освітні програми для освітян та учнів, які будуть доступні в очному та онлайн форматі.

Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента

У МОН додали, що в музеї учні зможуть вивчати теорію через дотик і взаємодію з експонатами, а педагоги – мати професійне середовище для підвищення кваліфікації та впровадження в навчання інтерактивних методик.

"Математика – це не просто цифри й формули, а інструмент для розуміння світу. Вона прихована у музиці, мистецтві, природі та технологіях.

"Кубоїд" – не лише освітній простір, а місце, де математика стає пригодою, де її можна побачити, відчути й застосувати. Тут ви дізнаєтесь, що математика – всюди!" – прокоментував президент Малої академії наук України Станіслав Довгий.

Для чого Україні музей математики?

У МОН вважають, що метою діяльності установи стане допомога українським учням подолати освітні втрати в цій шкільній дисципліні, а також змінити підходи до її навчання та сприяти популяризації STEM (науки, технологій, інженерії та математики).

Там наголосили, що знання та навички в математиці учнів українських шкіл погіршилися через початок повномасштабного вторгнення та системні проблеми у вивченні предмета.

Зокрема, результати міжнародного дослідження освіти PISA-2022 показали, що майже половина школярів (42%) не мають базового рівня знань із математики.

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Крім того, майбутні абітурієнти, які складали НМТ у 2024 році, отримали з цієї дисципліни середній бал, який був найнижчим серед обов’язкових предметів – 132,5.

Також лише 36% учителів математики змогли підтвердити знання після проходження сертифікації.

"Подолання освітніх втрат є критично важливим для майбутнього України, адже без якісної математичної підготовки країна ризикує втратити інженерів, архітекторів, проєктувальників та інших спеціалістів, потрібних для відбудови держави", – сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Наразі музей працює в тестовому режимі, тобто доступ до нього мають школи, вихованці яких здобули перемоги на Всеукраїнській олімпіаді з математики. З 1 травня установу зможуть відвідати всі охочі – квитки можна придбати на сайті, в Instagram та Facebook.

Нагадаємо, в уряд виділив пів мільярда гривень на оновлення шкільних кабінетів, де школярі вивчають природничі дисципліни. Проєкт націлений на підготовку до реформи старшої школи, коли учні отримають можливість обрати профільне навчання та курси за його межами.