НМТ-2025 за кордоном: організатори розширили перелік міст, де можна пройти тестування

Зареєстровані учасники можуть змінити місто складання НМТ до 8 квітня

Організатори Національного мультипредметного тесту (НМТ) розширили перелік країн і міст за кордоном, де створять тимчасові екзаменаційні центри для майбутніх вступників.

До списку додали Відень (Австрія), Познань, Катовіце та Гданськ (Польща), а також Братиславу (Словаччина), повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Раніше в інтерв'ю для "УП. Життя" очільниця установи Тетяна Вакуленко розповіла, що цьогоріч НМТ можна буде скласти у 28 країнах:

Азербайджані;

Бельгії;

Болгарії;

Великій Британії;

Грузії;

Данії;

Естонії;

Італії;

Ірландії;

Іспанії;

Канаді;

Латвії;

Литві;

Люксембурзі;

Молдові;

Німеччині;

Норвегії;

Польщі;

Португалії;

Румунії;

США;

Угорщині;

Фінляндії;

Франції;

Хорватії;

Чехії;

Швейцарії;

Швеції.

В УЦОЯО нагадали, що кількість місць у кожному екзаменаційному центрі за кордоном обмежена, тому можливість реєстрації у деяких із міст може бути недоступна.

Станом на 10 березня немає вільних місць для участі в НМТ у Дюссельдорфі (Німеччина), Бухаресті (Румунія) та Празі (Чехія).

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Крім того, деякі локації будуть доступні лише в межах додаткової сесії іспиту.

Якщо майбутні абітурієнти зареєструвалися для тестування і раніше обрали менш зручний населений пункт за кордоном, то можуть змінити його до 8 квітня 2025 року.

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Нагадаємо, реєстрація на НМТ-2025 розпочалася 6 березня і триматиме до 3 квітня 2025 року. Щоб подати заявку на участь у тестуванні, варто створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу.