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НМТ-2025 за кордоном: організатори розширили перелік міст, де можна пройти тестування

Анна Коваленко — 11 березня, 14:53
НМТ-2025 за кордоном: організатори розширили перелік міст, де можна пройти тестування
Зареєстровані учасники можуть змінити місто складання НМТ до 8 квітня
Фото: Willie B. Thomas/Getty Images

Організатори Національного мультипредметного тесту (НМТ) розширили перелік країн і міст за кордоном, де створять тимчасові екзаменаційні центри для майбутніх вступників.

До списку додали Відень (Австрія), Познань, Катовіце та Гданськ (Польща), а також Братиславу (Словаччина), повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Раніше в інтерв'ю для "УП. Життя" очільниця установи Тетяна Вакуленко розповіла, що цьогоріч НМТ можна буде скласти у 28 країнах:

  • Азербайджані;
  • Бельгії;
  • Болгарії;
  • Великій Британії;
  • Грузії;
  • Данії;
  • Естонії;
  • Італії;
  • Ірландії;
  • Іспанії;
  • Канаді;
  • Латвії;
  • Литві;
  • Люксембурзі;
  • Молдові;
  • Німеччині;
  • Норвегії;
  • Польщі;
  • Португалії;
  • Румунії;
  • США;
  • Угорщині;
  • Фінляндії;
  • Франції;
  • Хорватії;
  • Чехії;
  • Швейцарії;
  • Швеції.

В УЦОЯО нагадали, що кількість місць у кожному екзаменаційному центрі за кордоном обмежена, тому можливість реєстрації у деяких із міст може бути недоступна.

Станом на 10 березня немає вільних місць для участі в НМТ у Дюссельдорфі (Німеччина), Бухаресті (Румунія) та Празі (Чехія).

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Крім того, деякі локації будуть доступні лише в межах додаткової сесії іспиту.

Якщо майбутні абітурієнти зареєструвалися для тестування і раніше обрали менш зручний населений пункт за кордоном, то можуть змінити його до 8 квітня 2025 року.

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Нагадаємо, реєстрація на НМТ-2025 розпочалася 6 березня і триматиме до 3 квітня 2025 року. Щоб подати заявку на участь у тестуванні, варто створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу.

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