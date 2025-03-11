НМТ-2025 за кордоном: організатори розширили перелік міст, де можна пройти тестування
Організатори Національного мультипредметного тесту (НМТ) розширили перелік країн і міст за кордоном, де створять тимчасові екзаменаційні центри для майбутніх вступників.
До списку додали Відень (Австрія), Познань, Катовіце та Гданськ (Польща), а також Братиславу (Словаччина), повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Раніше в інтерв'ю для "УП. Життя" очільниця установи Тетяна Вакуленко розповіла, що цьогоріч НМТ можна буде скласти у 28 країнах:
- Азербайджані;
- Бельгії;
- Болгарії;
- Великій Британії;
- Грузії;
- Данії;
- Естонії;
- Італії;
- Ірландії;
- Іспанії;
- Канаді;
- Латвії;
- Литві;
- Люксембурзі;
- Молдові;
- Німеччині;
- Норвегії;
- Польщі;
- Португалії;
- Румунії;
- США;
- Угорщині;
- Фінляндії;
- Франції;
- Хорватії;
- Чехії;
- Швейцарії;
- Швеції.
В УЦОЯО нагадали, що кількість місць у кожному екзаменаційному центрі за кордоном обмежена, тому можливість реєстрації у деяких із міст може бути недоступна.
Станом на 10 березня немає вільних місць для участі в НМТ у Дюссельдорфі (Німеччина), Бухаресті (Румунія) та Празі (Чехія).
Крім того, деякі локації будуть доступні лише в межах додаткової сесії іспиту.
Якщо майбутні абітурієнти зареєструвалися для тестування і раніше обрали менш зручний населений пункт за кордоном, то можуть змінити його до 8 квітня 2025 року.
Нагадаємо, реєстрація на НМТ-2025 розпочалася 6 березня і триматиме до 3 квітня 2025 року. Щоб подати заявку на участь у тестуванні, варто створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу.