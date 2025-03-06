В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2025: як подати заявку

Реєстрація на участь у НМТ триватиме до 3 квітня

Сьогодні, 6 березня, стартувала реєстрація учасників Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року.

Майбутні вступники зможуть подати заявки на складання іспиту до 3 квітня 2025 року, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Щоб зареєструватися для участі в тестуванні, майбутньому абітурієнту потрібно створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу.

Це можна зробити автоматично, використовуючи персональні дані зі застосунку "Дія", або заповнивши форму самостійно.

Потім необхідно ввійти в персональний кабінет та перевірити введену інформацію. Після цього слід ввести дані, які знадобляться для участі в НМТ. Зокрема:

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адресу електронної пошти;

номер телефону;

категорію учасника (випускник закладу середньої освіти цього року чи минулих);

місце, де закінчуєте навчання цьогоріч.

Якщо участь у тестуванні хоче взяти студент коледжу або закладу професійно-технічної освіти першого чи другого курсу, варто вказати категорію "Випускник поточного року".

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Також якщо майбутній абітурієнт проживає за кордоном, але продовжує дистанційно навчатися в українській школі, слід обирати категорію "У закладі освіти України".

Під час реєстрації варто зазначити, чи потрібні учаснику НМТ особливі умови для складання іспиту.

Згодом варто обрати з переліку предмети, які майбутній абітурієнт планує складати. На трьох обов'язкових (українська мова, математика та історія України) буде стояти позначка, тому лишиться відмітити четвертий предмет на вибір.

Наступний крок – завантаження сканкопій або фото документів:

документа, який посвідчує особу, наприклад паспорта;

документа, який підтверджує достовірність реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідки з місця навчання або свідоцтва про освіту (для випускників минулих років).

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В УЦОЯО зауважили, що замість сканкопій чи фотокопій документів не можна завантажувати скриштоти цифрових документів з "Дії".

Наостанок слід уважно перевірити всю внесену інформацію надіслати її УЦОЯО на опрацювання.

У службі рекомендують час від часу перевіряти персональний кабінет, аби вчасно виправити недоліки, якщо їх виявлять. До 3 квітня на сервісі також можна внести зміни до:

четвертого предмета тестування;

населеного пункту, де вступник перебуватиме в дні проведення НМТ;

інформацію про потребу складати НМТ під час додаткових сесій.

Раніше ми розповідали, чи можна складати НМТ іншою мовою, крім української, та хто може не проходити тестування для вступу.