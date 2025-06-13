Обрали нову дату канонізації першого святого-міленіала: її переносили через смерть Папи Франциска

Ватикан оголосив нову дату канонізації Карло Акутіса, який стане першим святим-міленіалом Католицької церкви.

Церемонія мала відбутися навесні, та її перенесли через смерть Папи Франциска, повідомляє CNN.

Канонізація Акутіса відбудеться 7 вересня. Папа Лев XIV проголосить підлітка святим на площі Святого Петра після зустрічі з кардиналами. Це буде перша церемонія канонізації, яку очолить понтифік.

Разом з Акутісом святим назвуть ще одного молодого чоловіка – 24-річного П’єра Джорджо Фрассатті, який помер у 1925 році.

Очікується, що церемонію відвідають тисячі людей.

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Карло Акутіс – 15-річний італієць, який помер від лейкемії у 2006 році. Він використовував свої навички у програмуванні для поширення інформації про католицьку віру – підліток створив вебсайт, на якому публікували повідомлення про чудеса по всьому світу.

Мама хлопця Антонія Сальцано розповідала, що з трирічного віку її син постійно просив заходити з ним до церков, повз які вони проїжджали, і жертвував свої кишенькові гроші бідним людям у місті.

Також Карло підтримував однокласників, чиї батьки розлучалися, захищав однолітків-інвалідів та носив їжу і спальні мішки міланським безхатченкам.

Акутіс також любив відеоігри. Його часто зображують у джинсах і кросівках – це робить його близькою фігурою для молодого покоління католиків.

Підлітка проголосили блаженним у 2020 році після першого затвердженого чуда. Тоді, як повідомляється, семирічний хлопчик із Бразилії вилікувався від рідкісного захворювання підшлункової залози після того, як доторкнувся до однієї з футболок Акутіса. Крім того, від імені дитини до померлого хлопця молився священник.

Друге чудо підтвердили у травні 2024 року. Йдеться про зцілення 21-річної дівчини з Коста-Рики, яка отримала травму голови після падіння з велосипеда у Флоренції. Її мати стверджує, що молилася за одужання дочки біля могили Акутіса.

Нагадаємо, Карла Акутіса повинні були канонізувати 27 квітня 2025 року. Та через смерть Папи Франциска церемонію довелося відкласти.