Вбивство двох школярів на Вінниччині: поліція не отримувала заяв про знущання над братом нападника

Правоохоронці не отримували повідомлень про те, що загиблі на Вінниччині старшокласники булили та зґвалтували 13-річного брата підозрюваного у їхньому вбивстві вчителя.

Інформація про це раніше з'явилася у соцмережах, однак речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська у коментарі для "УП. Життя" не підтвердила її.

Нещодавно на Вінниччині знайшли мертвими двох учнів місцевої школи. У вбивстві підозрюють їхнього 23-річного вчителя Олексія Пономарьова.

Працівники Копистиринської гімназії Шаргородської міської ради раніше розповіли, що чоловік нібито мав конфлікти з дітьми – вчитель шарпав їх, притискав у коридорах, брав їхні речі та нецензурно лаявся. Утім, керівниця закладу не реагувала, а навпаки захищала вчителя.

Однак у квітні 2025 року у Пономарьова виник конфлікт з одним із загиблих хлопців. За словами заступниці директорки Альони Мотишеної, вона бачила, як Олексій обхопив хлопця рукою за шию й душив його.

РЕКЛАМА:

Після цього вчитель звільнився зі школи, а поліція інкримінувала йому статтю про умисне нанесення легкого тілесного ушкодження, що карається штрафом до 850 гривень або громадськими чи виправними роботами.

Матір підозрюваного у вбивстві розповіла журналістам ТСН, що її сина цькували у школі та просили не звільнятися через брак вчителів.

"Був випадок в укритті під час повітряної тривоги. Цей Микола Б., який, не дивлячись на те, що був учнем, був заввишки, як мій син, так ось, він підійшов до Олексія та штовхнув його в грудну клітку.

Мій син зробив йому зауваження, закликавши не зривати урок. А той йому каже: "А що ти мені зробиш?" Мій син взяв його за лікоть та за потилицю, потримав його три секунди і відпустив. Учень зрозумів, що перед іншими школярами не вийшло вихвалятись та розплакався.

Після цього побіг до мами, яка працює у шкільній їдальні, розповів їй. Та мати викликала "швидку", поліцію. Хлопець розповів, що вчитель його душив. Олексій тоді відповів, що більше не хоче працювати з цими дітьми. І, наголошую, написав заяву на звільнення за власним бажанням. Неправда те, що його звільнили", — розповіла мати вчителя.

Окрім того, вона стверджує, що інший із загиблий школяр знущався з її молодшого сина, бив його та ображав.

"На нього напали, били по голові. Цей Владік напав першим, а дівчинка Юля все знімала на телефон. Коли я дізналась про це, то зателефонувала чоловікові, розповіла йому. Поруч з чоловіком був Олексій, який все це почув.

Вони його, молодшого сина, можливо хотіли довести до самогубства. Уявіть собі, він навіть розповісти не міг, тільки плакав. Сказав, що мені, мамі, краще не треба знати… Били так, що йому навіть було щось складно сказати.

Олексій показав молодшому сину фотографії учнів, які в нього були, шкільний архів. Молодший син вказав на кривдників. Олексій цілу ніч не спав через все це. Вочевидь, це була остання крапля у всьому цьому…

Зранку ми пішли у справах, ми тримаємо худобу, не помітили, як Олексій пішов… Потім він зателефонував моєму чоловікові та сказав: "Все дуже погано", – пояснила мама підозрюваного.

У коментарі для "УП. Життя" речниця Заріна Маєвська розповіла, що цю інформацію перевірятимуть.