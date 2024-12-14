Ймовірність – понад 99%: вчені кажуть, що 2024 рік поб’є температурні рекорди

2024 рік буде найспекотнішим за всю історію спостережень за температурою повітря на Землі. Він поб’є попередній рекорд, встановлений лише минулого року.

Про це повідомляє американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень, пише The Politico. Їхні висновки ґрунтуються на даних Служби з питань зміни клімату Коперника (C3S) Європейського союзу.

Хоча рік ще не завершився, NOAA вже заявило, що він має більш ніж 99% шанс побити минулорічні результати – найвищі з початку ведення записів у 1850 році. З січня до листопада глобальна температура була на 1,28°C вищою за середній показник XX століття.

Нові температурні рекорди сигналізують про те, що кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини, погіршуються: глобальний морський льодовий покрив уже впав до другого найнижчого рівня, а це – ще один провісник потепління планети.

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"На початку цього року кліматологи передбачили, що 2024 рік встановить новий рекорд, але тенденції викликають навіть більше занепокоєння, ніж очікувалося. А все тому, що температура залишалася високою у другій половині року – навіть після розсіювання погодних умов Ель-Ніньо, які почалися в 2023 році та сприяли підвищенню глобальної температури.

Це є доказом того, що сплеск, який почався в 2023 році, не виглядає суто тимчасовим (навіть якщо частково це пов’язано з Ель-Ніньо), і ми повинні очікувати, що очевидне прискорення потепління, яке спостерігається в останні роки, триватиме", – сказав Зек Хаусфатер, науковий співробітник Berkeley Earth.

Британський метеорологічний офіс оприлюднив прогноз, за яким 2025 рік стане одним із трьох найтепліших років за всю історію спостережень. Середня температура на планеті буде на 1,41°C вищою за доіндустріальний рівень.

Раніше Служби з питань зміни клімату Коперника (C3S) Європейського союзу повідомляла, що 2024 рік стане першим роком, коли температура на Землі перевищить на понад 1,5°C показники доіндустріального періоду.