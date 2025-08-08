Мають схожий ефект: вчені визначили вплив вербального та фізичного насильства на дітей

Вчені дослідили, як фізичне та вербальне насилля впливає на психічний добробут

Вчені встановили, що діти, які зазнають вербального та фізичного насильства, мають однаково високий ризик виникнення проблем із психічним здоров’ям у майбутньому.

У випадку фізичних знущань ймовірність негативних наслідків була на 50% більшою ніж у тих, хто не мав подібного досвіду, а серед постраждалих від вербального насилля такі проблеми траплялися на 60% частіше.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі BMJ Open, інформує CNN.

Вчені аналізували дані понад 20 тисяч дорослих із Англії та Вельсу. Команда оцінювала їхній дитячий досвід за допомогою тесту на потенційно травмуючі події, а також психічне здоров’я.

"Результати свідчать, що словесне насильство в дитинстві може залишити такі ж глибокі та тривалі шрами на психічному здоров'ї, як ті, що спричинені фізичним насильством", – сказав провідний автор дослідження, професор громадського здоров'я та поведінкових наук Марк Белліс.

РЕКЛАМА:

При цьому дослідження провели на даних спостережень, тому вчені не можуть точно сказати, чи вербальне насильство в дитинстві спричиняє погіршення психічного здоров’я в дорослому віці.

Можливо, люди, які мають такий досвід, стикаються з травмами пізніше. Також ймовірно, що дорослі з гіршим психічним здоров’я частіше згадують своє дитинство як складне.

Водночас професор дитячої підліткової психіатрії Андреа Данез, який не брав участі в роботі, вважає, що вибірка в дослідженні була достатньо великою, щоб доповнити наявні знання про вплив вербального насильства.

Що таке вербальне насильство та чим воно небезпечне?

Під вербальним насильством розуміють дії, спрямовані на приниження, образу, звинувачення чи погрози іншій людині. При цьому кривдник не обов’язково має підвищувати голос чи вдаватися до загрозливої поведінки.

За словами Андреа Данеза, точну межу між грубим спілкуванням та вербальним насиллям визначити складно. При цьому кривдники часто можуть вдаватися до другого ненавмисно.

Читайте також : Як реагувати на оцінки дітей та навчити їх цінувати свої досягнення: поради батькам

Очільниця кафедри громадського здоров’я Коледжу медичних наук Левіна (США) Шанта Шубе пояснює, що насильство щодо дітей може проявлятися у фразах типу "От він може це зробити, а ти чому ні?", "Ти завжди робиш помилки", "Ти дурний" або "Ти нічого не вартий".

"Жорстокі, принизливі слова, сказані дітям, мають тривалий вплив. З погляду розвитку діти є конкретними мислителями, які обирають між "так" або "ні". Тому вони можуть сприймати слова буквально", – додала науковиця.

Вона додала, що діти пізнають себе та світ завдяки словам дорослих зі свого близького оточення. Тому спосіб спілкування з малечею може мати сильний позитивний або негативний вплив.

"Досвід вербального насилля може спотворити розуміння дитиною того, ким вона є та яку роль виконує у світі", – пояснив Андреа Данез.

Вчений вважає, що дослідники прагнуть не присоромити дорослих, а сприяти зміні культурі спілкування з дітьми.

"Йдеться про те, щоб бути уважними до дітей та намагатися допомогти їм через вибачення, виправлення та пояснення", – вважає науковець.

Раніше ми розповідали, яким, крім фізичного, буває домашнє насильство.