"Це був інсульт, який забирає життя за години": лікар розповів про стан Папи Франциска перед смертю

Смерть Папи Франциска настала швидко від несподіваного інсульту. При цьому лікарі не могли зробити нічого, щоб урятувати його. Понтифік пішов із життя, не зазнавши надмірного болю.

Про це у коментарі римській газеті Corriere della Sera розповів Серхіо Альф'єрі – лікар, який надавав допомогу очільнику Католицької церкви, інформує Reuters.

Медик розповів, що отримав дзвінок із проханням негайно приїхати до Ватикану близько 5:30 ранку за місцевим часом. Орієнтовано через 20 хвилин Альф'єрі був на місці.

"Я ввійшов до його (Франциска – ред.) кімнати, і він мав розплющені очі. Я переконався, що проблем із диханням немає. Потім спробував покликати його на ім'я, але він не реагував на мене. У той момент я зрозумів, що зробити нічого не можна. Він був у комі", – поділився спогадами лікар.

В іншому інтерв'ю для La Repubblica лікар сказав, що деякі офіційні особи пропонували негайно повернути Папу до лікарні.

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"Він би помер дорогою. Завдяки результатам комп'ютерної томографії ми б мали більш точний діагноз, але не більше. Це був один із тих інсультів, які забирають життя за години", – вважає Серхіо Альф'єрі.

Нагадаємо, у середині лютого понтифік захворів на пневмонію та декілька тижнів провів у лікарні, де пережив небезпечний для життя напад.

Зрештою стан здоров'я Папи покращився, тому його 23 березня його виписали з лікарні. Лікарі призначили йому відпочинок тривалістю два місяці на відновлення організму. За словами Альф'єрі, понтифік прислухався до порад і не перенапружувався.

Проте Франциск продовжував працювати, і навіть у переддень смерті мав коротку зустріч із віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

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"Він був Папою. Повернення до роботи було частиною його лікування", – зауважив лікар.

Він додав, що бачився з Франциском 20 квітня, і тоді той зізнався, що радіє можливості повернутися до своїх обов'язків.

На Великдень очільник Католицької церкви ненадовго з'явився перед вірянами наприкінці традиційної меси.

Перший латиноамериканський Папа помер зранку 21 квітня. Пізніше у Святому престолі опублікували заповіт Папи, який той склав за три роки до своєї смерті.

Останніми бажання Франциска стало поховання в простій гробниці без прикрас, яка матиме надпис "Franciscus". У заповіті представник духовенства також подякував усім за любов та молитви.