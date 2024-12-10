Просили миру в Миколая і дякували волонтерам: як змінилися настрої українських соцмереж за тиждень

Свята вплинули на настрої українців у соцмережах

У перший тиждень зими емоційний фон українських соцмереж значно покращився порівняно з попереднім моніторинговим періодом.

Стрибок з мінус 21 до мінус 2 пунктів став можливим завдяки хвилі святкових привітань, важливим міжнародним подіям і новинам з фронту.

Про це свідчать результати дослідження українських соцмереж від 30 листопада по 6 грудня, яке провели фахівці громадської організації CAT-UA.

Настрої соціальних мереж змінилися на краще завдяки привітанням з Днем волонтера, Днем ЗСУ та Днем святого Миколая.

"У привітаннях з Днем ЗСУ багато гордості за військових, вдячності захисникам, любові, і загальний настрій радості в таких привітаннях переважає.

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Помітний збіг з днем святого Миколая, що в контексті війни фігурує навіть у змісті дитячих листів до нього з проханнями про мир і перемогу.

Волонтери отримують хвилю подяк – за надійність тилу, небайдужість, системну допомогу війську", – йдеться у дослідженні.

Додатковий оптимізм принесли міжнародні події, серед яких – новий пакет допомоги від США, візити європейських лідерів, як-от Олафа Шольца, та успіхи сирійської опозиції.

Фото: CAT-UA

У соцмережах активно обговорювали українські оборонні розробки, як-от зброю "Пекло", та удари по ворожих об’єктах, зокрема казармах у Грозному.

Попри позитивний настрій, теми гніву й тривоги залишаються актуальними. Люди обурені вимогами західних партнерів щодо мобілізації та критично оцінюють діяльність влади, зокрема створення нових міністерств.

Водночас тривога наростає через обстріли, втрати на фронті та можливі наступи РФ на південному напрямку.

Головні емоції тижня в українських соцмережах

Гнів (26%) на Росію за обстріли, критика влади через непрозорість нових відомств і корупцію, обурення вимогами партнерів щодо мобілізації;

Радість (16%) через святкові події, успіхи на фронті, підтримку від партнерів;

Гордість (12%) за українську армію, волонтерів і вітчизняні оборонні розробки;

Тривога (19%) через загострення ситуації на Донеччині, плани російського наступу на Херсон;

Сум (10%) за полеглими героями та жертвами війни;

Надія (5%) на мир, перемогу, подальшу підтримку партнерів;

Сміх (2%) через невдачі РФ і кумедні ситуації.

Як проводили дослідження?

Громадська організація CAT-UA аналізує настрої українців у соцмережах за 50 ключовими пошуковими воєнними термінами.

Щодня автоматизовані системи моніторингу вивантажують понад 300 тис. дописів у мережах Facebook, X, Telegram, YouTube, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

Серед них випадковим чином виокремлюють 1350 дописів (приблизно 0,25%) користувачів з проукраїнською позицією, які аналізують вручну.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року в українських соцмережах панували негативні настрої.

Українці висловлювали гнів та тривогу через обстріли Харкова, Запоріжжя та інших міст, а також руйнуванням екосистеми.