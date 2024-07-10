Уряд відтермінував військовий облік для вступників віком до 25 років: кого торкнуться зміни
Українські чоловіки до 25 років, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали з цих територій за кордон, тепер можуть не ставати на військовий облік під час вступу до українських вищих навчальних закладів.
Уряд ухвалив відповідне рішення, передає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що абітурієнти з ТОТ віком до 25 років можуть вступати до університетів з відтермінуванням взяття на військовий облік до завершення воєнного стану.
Уряд ухвалив відповідне рішення з огляду на неможливість фізичної присутності таких абітурієнтів у ТЦК для взяття на військовий облік. Проте вони зобов’язані будуть стати на облік після закінчення воєнного стану.
Відповідну постанову уряд розробив разом із Генштабом, Міноборони, МВС, Державною міграційною службою та Міністерством освіти.
Нагадаємо, що за законодавством громадяни чоловічої статі, яким виповнюється 17 років у рік взяття на військовий облік, повинні стати на нього протягом січня-березня. Для цього їм потрібно прибути до районного чи міського ТЦК та СП й подати необхідні документи. Юнакам, які не стали на військовий облік, надішлють повістку.
Раніше повідомлялося, що у 2024 році запрацюють нові правила для вступу в аспірантуру, оскільки на таку форму навчання частіше почали вступати чоловіки призовного віку.