Уряд відтермінував військовий облік для вступників віком до 25 років: кого торкнуться зміни

Абітурієнти з ТОТ можуть вступати до університетів з відстрочкою від військового обліку

Українські чоловіки до 25 років, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали з цих територій за кордон, тепер можуть не ставати на військовий облік під час вступу до українських вищих навчальних закладів.

Уряд ухвалив відповідне рішення, передає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що абітурієнти з ТОТ віком до 25 років можуть вступати до університетів з відтермінуванням взяття на військовий облік до завершення воєнного стану.

Уряд ухвалив відповідне рішення з огляду на неможливість фізичної присутності таких абітурієнтів у ТЦК для взяття на військовий облік. Проте вони зобов’язані будуть стати на облік після закінчення воєнного стану.

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Відповідну постанову уряд розробив разом із Генштабом, Міноборони, МВС, Державною міграційною службою та Міністерством освіти.

Нагадаємо, що за законодавством громадяни чоловічої статі, яким виповнюється 17 років у рік взяття на військовий облік, повинні стати на нього протягом січня-березня. Для цього їм потрібно прибути до районного чи міського ТЦК та СП й подати необхідні документи. Юнакам, які не стали на військовий облік, надішлють повістку.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році запрацюють нові правила для вступу в аспірантуру, оскільки на таку форму навчання частіше почали вступати чоловіки призовного віку.