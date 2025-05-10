"Огидні відчуття": у Львові відвідувачка Шевченківського гаю звинуватила працівника музею в домаганнях

Керамістка Юлія Круківська заявила, що зазнала сексуальних домагань працівника під час відвідин Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

В установі ініціювали службове розслідування і пообіцяли відсторонити ймовірного кривдника.

Інцидент з доглядачем хати в музеї просто неба трапився 3 травня, розповіла Юлія Круківська.

Того дня вона прийшла в установу на виставку гаварецької кераміки, на якій вирішила придбати виріб із дерева – калатало. Керамістка разом з іншими відвідувачами пішла до майстерні на території музею, де свої вироби зберігав їхній автор.

За словами жінки, згодом інші відвідувачі пішли з двору, і вона залишилася вдвох із працівником музею. Керамістка каже, що вони спілкувалися, а пізніше чоловік запропонував випити трохи алкоголю.

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Дівчина зізнається, що тоді така пропозиція не здалася їй дивною чи загрозливою, а натомість "атмосферною". Зайшовши до однієї з хат у музеї, його працівник дозволив собі недоречні коментарі в бік Юлії та фізичний контакт, розповіла вона.

"Тоді він сказав "давайте обійматися" і пішов на мене, обняв і почав дуже сильно притулятися до мене, тертись членом і казати: "Ти така худенька, гарненька дівчинка".

Я вирвалась і налякано стояла біля столу, спитала навіщо він це зробив і попросила зупинитись, [сказала] що мені неприємно. Він почав казати, що в мене є якісь "чари" і що він одразу відчув збудження і в нього встав член, коли побачив мене", – поділилася Юлія.

Керамістка згадує, що після цього намагалася непомітно піти геть, але працівник музею зробив чергову спробу її обійняти. Зрештою їй вдалося втекти.

"Я відштовхнула його і вибігла з хати. Йшла не зупиняючись і не обертаючись, а він продовжував мені в слід говорити: "Вибач, всяке буває, гарного дня, не ображайся", – написала вона.

Юлія стверджує, що звернулася зі скаргою до адміністрації музею та продовжувала спілкуватися з ними телефоном. Їй повідомили, що розпочали службове розслідування. Однак майже через тиждень після інциденту яких-небудь заходів щодо працівника не вживали.

Через це керамістка вирішила публічно розповісти про пережите.

"Я не знаю, що робити в таких випадках. Просто до цього ніколи не бути готовим. Ти думаєш, що цього ніколи не повториться, але воно стається знову. Від молодих, старих. Серед білого дня в музеї. Це дуже огидні відчуття", – пояснила Юлія.

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Згодом у музеї відреагували на звинувачення, а випадок назвали "безпрецедентним". Адміністрація повідомила, що почала службове розслідування.

"Музей у цьому випадку не є бездіяльним, ми керуємося вимогами чинного законодавства: ми на зв’язку з заявницею, також працює спеціально створена комісія, а працівника буде відсторонено від роботи – до моменту з’ясування усіх обставин", – написали там.

У коментарі для "Суспільного. Львів" речниця поліції області повідомила, що правоохоронці розпочали перевірку ймовірних домагань до керамістки.

Нагадаємо, в Києві не стихає скандал щодо звинувачень у домаганнях художнього керівника "Молодого театру" та викладача Київського університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса.

Днями актори "Молодого театру" після вистави звернулися зі сцени до глядачів і закликали говорити про проблему домагань, аби допомогти їм.