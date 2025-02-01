"Свідоме очорнення вишу": викладач Карпенка-Карого Висоцький відповів на закиди щодо неетичної поведінки

Юрій Висоцький заявив, що звинувачення були для нього "абсолютною несподіванкою"

Викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого Юрій Висоцький заперечив звинувачення в неетичній поведінці та психологічному тиску щодо студентів.

Водночас адміністрація закладу освіти отримала від студентів дев’ять звернень щодо некоректних дій викладача під час навчального процесу.

У коментарі для "Української правди. Життя" викладач Карпенка-Карого заявив, що ніколи не дозволяв собі недоцільного фізичного контакту під час занять або ж психологічного насильства щодо студентів.

"Це свідоме очорнення університету […] Виховання полягає в тому, що людину навчають, як потрібно зробити. Навчальний процес побудований на зауваженнях і увазі на тому, що вийшло добре.

Тиску немає, є співпраця і взаємне бажання, аби щось вийшло. Для мене це (йдеться про звинувачення – ред.) абсолютна несподіванка. Я заходжу в аудиторію і бачу поле усміхнених облич. Це загальна атмосфера, в якій я працюю", – сказав Юрій Висоцький і додав, що раніше ніколи не отримував скарг щодо своїх методів викладання.

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Він вважає, що звинувачення в його бік є спробою скомпрометувати авторитет університету на тлі укрупнення закладів вищої освіти в Україні. Викладач переконаний, що джерела подібних "кампаній" мають розслідувати "відповідні служби".

"Це все замовна кампанія, дуже прикра і болісна для університету. Можливо, хтось працює на те, щоб серед творчої молоді та інтелігенції були настрої зневіри", – заявив Юрій Висоцький.

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У коментарі для "УП.Життя" голова студентської ради Карпенка-Карого Єлизавета Никитюк повідомила, що в адміністрацію закладу надійшло дев'ять скарг щодо Юрія Висоцького.

Викладач відмовився коментувати цю інформацію, пославшись на заборону розголошувати деталі ситуації на період, поки спеціальна комісія проводить її аналіз.

Нагадаємо, в соцмережах колишні студенти Юрія Висоцького звинуватили його в неетичній поведінці. За словами акторів Сергія Волосовця та Остапа Вакулюка, викладач міг недоречно "класти руки" на коліна студенток чи "міцно обіймати" їх.

"Очевидно дівчина в той момент проявляла невдоволення, але відверто сказати про це не могла. Він же її за дупцю не мацнув і фото не запропонував скинути.

Якщо це педагогічний підхід до студенток, поправте мене! Але цьомкання і жамкання при обіймах – це переходить межі", – писав Сергій Волосовець.

Колишні студенти заявили, що зазнавали психологічного тиску з боку викладача, який "викликав страх", зокрема бути відрахованим.

Пізніше інформацію про неетичні дії викладача підтвердила українська актора Катерина Тишкевич, яка раніше навчалася на курсі Юрія Висоцького.

"Як виявилося, всі курси проходили через одне і те ж. Тепер ми не мовчимо!" – написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Скриншот/Instagram

У розмові з редакцією викладач припустив, що Катерина Тишкевич підтримала звинувачення через те, що нібито ображена на нього, бо у 2015 році разом з іншими студентами не поїхала на гастролі з виставою.

Користувачка соцмереж Аліна заявила, що була однією зі студенток, які постраждали від недоречних доторків та психологічного насильства з боку Юрія Висоцького.

Дівчина стверджує, що викладач буцімто виключив її з вистав через спробу припинити черговий небажаний фізичний контакт. За її словами, пізніше це стало причиною того, що вона відрахувалася з університету.

У коментарі для "УП. Життя" викладач заявив, що не знає такої студентки й заперечив інформацію про те, що нібито використовує виключення з вистав як спосіб покарання студентів.