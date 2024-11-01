На 2,3°С тепліший за кліматичну норму: погодні підсумки жовтня у Києві

Середньомісячна температура повітря у жовтні в Києві була на 2,3°С вищою за кліматичну норму.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними метеорологічного центру, цьогорічний жовтень увійшов у десятку найтепліших у столиці з 1881 року. Середня температура складала +10,9°С.

Інфографіка про погоду в Києві Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

"Найхолодніше у столиці було 20 жовтня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +1,9°С, а найтепліше – 4 жовтня, коли максимальна температура після полудня досягла +22,7°С", – розповіли метеорологи.

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Водночас жовтень був й вологим для Києва – там зафіксували 137% кліматичної норми опадів.

Нагадаємо, у 2024 році метеорологічна осінь до Києва запізнилася на два тижні. Але попри все, ще наприкінці вересня в Карпатах випав сніг і за добу його намело аж 13 сантиметрів. Також у жовтні рятувальники кілька разів показували, як виглядає засніжений Піп Іван.