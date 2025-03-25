"Вітаємо вдома!" Волонтеру з Японії Фумінорі Цучіко зареєстрували місце проживання у Харкові

Волонтеру з Японії Фумінорі Цучіко, який годує харків’ян безоплатними обідами, зареєстрували місце проживання на основі тимчасової посвідки та оновили ідентифікаційний код.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, Фумінорі більше не доведеться їздити за кордон для продовження строку перебування в Україні.

"Він може спокійно залишитися в Харкові та продовжувати свою волонтерську місію, допомагаючи містянам, як це зробив від початку повномасштабної війни.

Фумінорі, вітаємо тебе вдома!" – написав Терехов.

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Нагадаємо, Фумінорі Цучіко родом з Токіо. Він був керівником компанії, а після виходу на пенсію вирішив досліджувати тему нацизму. Так він потрапив до Польщі, а згодом – до України. Він хотів побачити Бабин Яр.

24 лютого 2022 року Фумінорі перебував у Варшаві. На місцевому вокзалі він побачив багато українських біженців, і вирішив повернутися до України.

У 2023-му Фумінорі Цучіко відкрив у Харкові безоплатне кафе з гарячими обідами.

18 січня 2025 року стало відомо, що волонтер ризикує втратити можливість законного перебування на території України. Він не міг потрапити на прийом до територіального органу Державної міграційної служби в Харкові та отримати посвідку на проживання.

"Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають.

Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся. Наступного тижня я планую піти та спробувати заплатити близько 1000 доларів. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все", – писав Фумінорі Цучіко.

Він навіть приїздив до Офісу президента в Києві, щоб просити про допомогу.

Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що волонтер залишиться у Харкові, а його дозвіл на перебування в Україні продовжать.

На початку лютого Фумінорі продовжили термін перебування в Україні до 21 квітня 2025 року.