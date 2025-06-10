У США спіймали зебру, яка на тиждень втекла від господарів і стала зіркою соцмереж

В американському штаті Теннессі зловили зебру на ім’я Ед, яка понад тиждень перебувала на волі після втечі з приватного господарства.

Її пошуки стали справжнім інтернет-шоу – користувачі соцмереж вигадували меми, а ЗМІ стежили за розвитком подій, пише The Guardian.

Як повідомив офіс шерифа округу Радерфорд, тварину виявили на пасовищі неподалік житлового району у спільноті Крістіана.

В операції з порятунку брали участь авіаційні екіпажі, які загорнули Еда в сітку й транспортували гелікоптером до причепа.

Фото й відео "летючої" зебри, схоже, сподобались користувачам.

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Зебра вперше прибула до Теннессі 30 травня, а вже наступного дня власник заявив про втечу.

Тварину бачили на автомагістралі I-24, через що поліція навіть перекривала рух. Проте Ед утік у ліс і став героєм численних відео та жартів.

За пошуком Еда спостерігав увесь Теннессі Скріншот/AP

Користувачі жартували, що бачили зебру в популярній мережі закладів Waffle House або в ролі автостопника.

А дехто навіть порівнював втечу тварини з нещодавнім випадком, коли кенгуру на кілька годин заблокував трасу в сусідній Алабамі.

Тепер Ед повернувся у безпечне місце і, вочевидь, став найвідомішою зеброю Теннессі.

Нагадаємо, раніше в Англії знайшли капібару Корицю , яка втекла з зоопарку на тиждень в пошуках пригод.