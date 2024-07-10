Хто може знятися з військового обліку, і як це зробити?
Коли чоловіку виповнюється 17 років, він повинен стати на військовий облік. До 25 років громадяни зазвичай перебувають на обліку призовників, після 25 – стають на облік військовозобов'язаних і підлягають мобілізації.
"УП. Життя" пояснює, у яких випадках чоловіків можуть зняти або виключити з обліку, і як відрізняються ці поняття.
"Знятий з військового обліку"
Зняття з військового обліку завжди тимчасове, і люди з цим статусом не припиняють бути призовниками чи військовозобов'язаними. Обов'язкова умова – після зняття з обліку в одному органі, потрібно стати на нього в іншому, або ж перейти на інший вид обліку.
Тож такі чоловіки як і раніше, повинні оновлювати облікові дані, за потреби проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) та повідомляти територіальні центри комплектування (ТЦК та СП) про нове місце проживання.
Призовники знімаються з військового обліку, якщо:
- досягли 25-річного віку;
- пройшли базову військову підготовку;
- їх звільнили від проходження базової військової підготовки через непридатність за станом здоров’я;
- переїхали в іншу місцевість (область, район, громаду) і для цього потрібно стати на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
- виїжджають з України на термін понад три місяці;
- їх прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;
- отримали звання рядового, сержантського, офіцерського складу після закінчення закладів освіти;
- їх направили на альтернативну (невійськову) службу;
- їх направили до установ виконання покарань (ув'язнили).
Військовозобов'язаних знімають з обліку у таких випадках:
- якщо переїхали в іншу місцевість (область, район, громаду);
- якщо виїжджають з України на термін понад три місяці;
- якщо призвали чи прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;
- якщо зарахували до військового оперативного резерву;
- якщо прийняли на службу до правоохоронних органів, органів цивільного захисту;
- якщо направили до установ виконання покарань (ув'язнили);
- в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони, Служби безпеки, розвідувальних органів.
Для того, щоб знятися з військового обліку, потрібно особисто звернутися до ТЦК та СП і принести з собою такі документи:
1) письмову заяву, де будуть вказані підстави для зняття з обліку;
2) паспорт;
3) військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, приписне посвідчення);
4) документи, які будуть підтверджувати підстави, вказані у заяві.
Військовозобов’язаний чи призовник вважається знятим з обліку, коли йому поставлять відповідну відмітку у військово-обліковому документі.
Упродовж семи днів після зняття він повинен знову стати на облік, але, до прикладу, вже у ТЦК та СП іншого району чи області або ж через консульство України в іноземній державі. Звернутися до органу дозволяють не раніше ніж за три дні до того, як військовозобов'язаний чи призовник поїде з місця, де проживає.
Зазначимо, що під час воєнного стану змінювати місце проживання можна лише повідомивши про це ТЦК.
Якщо військовозобов’язаного беруть на службу до Національної поліції, органів цивільного захисту, Державну службу спецзв’язку, він повинен стати на облік у цих органах.
Коли чоловік досягає 25 років, має знятися з обліку призовників і стати на облік військовозобов'язаних. Якщо ж чоловік вступає до військового закладу освіти, то після зняття з обліку отримує статус військовослужбовця.
За порушення цих правил закон передбачає покарання – штраф від 17 до 25 тисяч гривень.
"Виключений з військового обліку"
Виключений з військового обліку втрачає статус призовника чи військовозобов’язаного. Ця опція постійна, і ставати на військовий облік після виключення не потрібно.
Відповідно, такі чоловіки не мусять оновлювати облікові дані, проходити військово-лікарську комісію, їм не зможуть вручити повістку і призвати на службу під час мобілізації. Вони також мають право перетинати державний кордон у період дії воєнного стану.
Виключаються з обліку такі призовники та військовозобов'язані:
- мобілізовані чи прийняті на військову службу;
- визнані непридатними до служби за станом здоров'я за висновком ВЛК;
- ті, хто досяг граничного віку перебування в запасі;
- позбавлені волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- ті, хто припинив громадянство України;
- зниклі безвісти або ті, хто помер.
Якщо у людини є підстава для виключення, вона повинна звернутися до ТЦК та СП з такими документами:
1) письмовою заявою, де будуть вказані підстави для виключення з обліку;
2) паспортом;
3) військово-обліковим документом (військовим квитком, тимчасовим посвідченням, приписним посвідченням);
4) документами, які будуть підтверджувати підстави, вказані у заяві.
У виключених з військового обліку не забирають військово-обліковий документ, а лише ставлять у ньому відповідну відмітку.
Відомості про виключення також вносять до електронного реєстру військовозобов’язаних, призовників та резервістів "Оберіг".