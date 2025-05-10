Кому потрібен витяг із реєстру ветеранів війни та як його отримати: інструкція від омбудсмена

Витяг із реєстру можуть отримати ветерани або їхні рідні

Витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) підтверджує, що людина має статус, який надає право на пільги та соціальні гарантії.

Цей документ також потрібен для оформлення компенсацій членами родин захисників, які зникли безвісти чи потрапили в полон.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини і пояснив, як отримати документ.

Що таке ЄДРВВ?

Єдиний державний реєстр ветеранів війни – офіційна електронна база даних, в якій зберігають інформацію про людей зі статусом:

ветерана війни (учасника бойових дій, війни, людей з інвалідністю внаслідок війни);

постраждалого учасника Революції Гідності;

члена родини загиблих (померлих) ветеранів;

члена сім’ї загиблих захисників та захисниць.

Для чого може знадобитися витяг з ЄДРВВ?

Державний реєстр ведуть для централізованого обліку згаданих категорій українців, витяг із нього може знадобитися для:

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підтвердження статусу;

надання соціальних пільг і гарантій;

взаємодії з іншими державними органами та системами.

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Витяг із реєстру видають у паперовій або електронній формі. Документ дійсний на дату формування і містить інформацію про те, чи є дані про людину в ЄДРВВ.

Як отримати витяг з ЄДРВВ?

Звернутися із заявою про отримання такого документа можуть українці, інформація про яких є в реєстрі, а також їхні законні представники або представники за довіреністю.

Також витяг можуть отримати члени родин захисників, які зникли безвісти за особливих обставин або потрапили до російського полону.

До таких рідних належать:

чоловік або дружина;

батьки;

неодружені діти з інвалідністю 1 або 2 групи;

опікуни або піклувальники.

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В омбудсмена кажуть, що такий документ можна отримати в найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), через портал "Дія" або поштою через Міністерство у справах ветеранів.

Заяву подають у довільній формі особисто або поштою. Якщо для отримання витягу звертається людина, яка просить дані не про себе, то їй потрібно надати документ:

що підтверджує особу;

що підтверджує представництво та/або родинні зв’язки;

що підтверджує інвалідність, опіку чи піклування;

витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин або з інформаційної системи з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, президент підписав закон, який визнає окремим напрямом фізичної діяльності адаптивний спорт, що передбачає залучення ветеранів та людей з інвалідністю.