Як скоро підвищення рівня моря поглине прибережні міста? Дізнатися допоможуть роботи NASA

Інженери NASA працюють над розробкою автономних роботів, які допоможуть отримати інформацію про танення шельфових льодовиків в Антарктиді. Ці дані допоможуть науковцям спрогнозувати, з якою швидкістю рівень моря буде збільшуватися і вчасно попередити загрозу жителям узбережжя морів.

Перший прототип пристрою випробували в березні 2024 року у межах проєкту IceNode дослідники NASA, повідомляють у CNN. Перший прототип механізму випробували в березні 2024 року в крижаних водах моря Бофорта поблизу Аляски.

Пристрій запустили за екстремальної для роботи пристроїв та науковців температури повітря -50°С.

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Прототипові вдалося опуститися на 100 метрів у крижаний океан – на глибині він зібрав дані про солоність, температуру та силу потоків. Крім того, вчені провели додаткові випробування робота, які допоможуть у подальших запусках.

"Ми задоволені прогресом і сподіваємося продовжити розробку прототипів і згодом повернути їх в Арктику для майбутніх випробувань під морським льодом", – сказав інженер-робототехнік і головний дослідник програми Пол Глік.

Навіщо до збору даних залучати роботів?

Як стверджують у NASA, роботи зможуть збирати інформацію в шельфових льодовиках у "зоні заземлення" – ділянці, де стикається мерзлота, океан і суша. За підрахунками науковців, саме там лід тане найшвидше, адже тепла вода океану вимиває лід знизу.

Водночас ландшафт цієї області постійно змінюється, робить її небезпечною для дослідження людьми.

За "зоною заземлення" також не можна спостерігати за допомогою супутників, адже ділянки можуть досягати глибини понад 1600 кілометрів.

Навіщо ці дані науковцям?

Останні дослідження свідчать про те, що лід Антарктики може танути швидше, ніж вважали раніше. Цей процес здатний призвести до стрімкого підвищення рівня моря.

Наприклад, повне танення льодового щита Антарктиди спричинить підвищення рівня моря на майже 61 метр. За таких обставин тисячі прибережних поселень підуть під воду.

Вчені намагаються знайти спосіб зберегти шельфові льодовики Антарктики – пластини, які, хоч і не сприяють безпосередньо підвищенню рівня моря, але сповільнюють потоки крижаних щитів у бік океану.

Так вони здатні діяти як "пробка", що стримує рух льодовиків у більш теплі води.

Як роботів планують використовувати в майбутньому?

Дослідники NASA очікують випустити в холодні води Антарктиди зі свердловини або корабля поблизу узбережжя близько 10 роботів.

Вони не матимуть двигуна, а рухатимуться вздовж течій. За допомогою шасі – трьох "ніг" – вони прикріпляться до льоду і збиратимуть дані протягом сезонів.

Після завершення моніторингової роботи пристрої від’єднаються від льоду, дрейфуватимуть на поверхню океану, де передадуть зібрану інформацію через супутники.

За словами інженера Пола Гліка, поки організація не має точного графіка запуску програми в Антарктиді, але команда сподівається на широке використання створених роботів найближчим часом.

Нагадаємо, що крижаний щит Антарктиди за останні 200 років зменшився на 450 метрів, що свідчить про швидкий його відступ та стоншення.

"Ці висновки викликають тривогу, тому що як тільки це станеться, ми справді дуже мало зможемо зробити, щоб його зупинити", – сказала Ізабель Ровелл, дослідниця льодового керна з Британської антарктичної служби та співавтора дослідження.