"Дзвіночок" для людства: кактус Кі-Ларго став першим видом у США, що вимер через підвищення рівня моря

Деревоподібний кактус став першим видом у США, який вимер через підвищення рівня моря.

За словами вчених, це "дзвіночок" для людства, повідомляє CNN із посиланням на дослідження із журналу Journal of the Botanical Research Institute of Texas.

Вплив підвищення рівня моря, припливів і відливів та інтенсивних штормів призвів до вимирання дикої популяції деревоподібних кактусів Кі-Ларго в єдиному відомому у США місці їхнього зростання – на архіпелазі Флорида-Кіс.

"Це лише один з прикладів того, що відбувається з десятками видів. І люди повинні розуміти, що якщо ми нічого не зробимо, ця втрата лише прискориться", – сказав співавтор дослідження Джордж Ганн.

У 2011 році близько 150 екземплярів кактусів Кі-Ларго росли на приливній скелі на вершині невеликого вапнякового виступу у державному парку коралових рифів Джона Пеннекампа.

Однак до 2015 року дослідники помітили, що рослина гине з тривожною швидкістю. Це було наслідком разового нападу тварин. Також загибелі сприяло його розташування. Більша частина Флорида-Кіс перебуває на висоті всього 1,5 метра над рівнем моря.

Ареал проживання кактуса затопило солоною водою через шторми та припливи, що погіршувалися підняттям рівня моря.

Забруднення планети викопним паливом призводить до нагрівання і збільшенням океанів, танення льодовиків. Через це підвищується рівень води.

Рівень моря навколо Флорида-Кіс зростає в середньому на 0,4 сантиметра на рік, або трохи більше ніж на 20,3 сантиметра з 1971 року.

Вилучення кактусів із Флориди-Кіс Jennifer Possley

Рослини можуть переносити солону морську воду протягом кількох днів, але не коли цей період розтягується на тижні або довше. Вони не пристосовані до солоної води, а тому не можуть живитися.

До 2021 року на Флорида-Кіс залишилося лише кілька кактусів. Дослідники вирішили вилучити їх з дикої природи, щоб не дати їм загинути. Останній дикий кактус забрали до теплиці у 2023 році.

За словами вчених, втрата цього виду в США є "індикатором більшої проблеми".

"На жаль, деревоподібний кактус Кі-Ларго може стати показовим прикладом того, як інші низькорослі прибережні рослини реагуватимуть на зміну клімату", – зазначила співавторка дослідження Дженніфер Посслі.

До кінця століття рівень моря навколо островів Флорида-Кіс буде підійматися, що призведе до ще сильніших припливів. А вже зараз 1 з 4 місцевих видів рослин у Південній Флориді перебувають під загрозою зникнення на регіональному рівні.

Вторгнення солоної води впливає і тварин. Воно позбавляє їх прісної води й змушує споживати рослини, які утримують вологу, зокрема кактуси. Тому біологам довелося створити невеликі басейни з прісною водою, щоб допомогти тваринам і рослинам вижити.

Однак це рішення тимчасове, адже масштаби проблеми ростуть.

Нагадаємо, кількість тварин і рослин під загрозою зникнення зросла до 45 тисяч видів.