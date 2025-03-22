Як отримати соціальну послугу догляду вдома? Покрокова інструкція

Людина похилого віку з соціальним працівником, який допомагає з домашніми справами. Ілюстративне фото

Люди, які не можуть повністю або частково піклуватися про себе, мають право на отримання соціальної послуги догляду вдома.

Це, зокрема, допомога у веденні господарства, сплаті комунальних послуг, годування, купівля продуктів або ліків, психологічна підтримка.

Як отримати таку послугу – розповіли юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Отримати соціальну послугу догляду вдома можуть:

люди похилого віку;

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю від 3 до 18 років;

люди з тяжкими формами захворювання, які потребують постійної сторонньої допомоги.

Щоб отримати послугу, слід подати заяву до управління соціального захисту населення. Це можна зробити письмово або через "Дію".

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До заяви необхідно додати такі документи:

копію паспорта;

копію картки платника податків;копію довідки до акта огляду МСЕК або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

декларацію про доходи та майновий стан (крім людей, яким соціальні послуги надаються незалежно від доходу);

інші документи (наприклад, копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років).

Повний перелік документів міститься в пункті 28 Постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року №587 "Про організацію надання соціальних послуг".

Впродовж 5 днів після рішення про надання соціальної послуги вдома з отримувачем або його законним представником укладається договір.

Послуга може бути безоплатною, платною, або частково компенсуватися з коштів державного або місцевого бюджетів.

Соціальна послуга догляду вдома може надаватися:

постійно: для людей похилого віку та з інвалідністю з порушеннями рухової активності – від 1 до 7 разів на тиждень;

періодично: 2 рази на місяць – для людей з когнітивними розладами, а для людей з інвалідністю із психічними та поведінковими розладами – від 2 до 4 разів на місяць.

тимчасово: у визначений у договорі період (дітям з інвалідністю віком від 3 до 18 років – від 2 до 5 разів на тиждень, залежно від потреб).

Під час воєнного стану, наявності загрози життю чи здоровʼю людей, соціальна послуга догляду вдома може надаватися екстрено. Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Термін надання соціальної послуги визначається індивідуально.

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Консультація юриста для отримання соціальної послуги догляду вдома

Якщо у вас виникли питання щодо процедури отримання послуги догляду вдома чи труднощі під час подачі документів, ви можете звернутися за консультацією до юристів системи надання безоплатної правничої допомоги.

Це можна зробити за телефоном 0 800 213 103 (єдиний контактний номер телефону системи надання безоплатної правничої допомоги). Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Юристи консультують в будні з 8:00 до 18:00.

Щоб отримати правничу допомогу письмово, слід написати приватне повідомлення на їхній сторінці у Facebook.

Для очної консультації можна звернутися до найближчого бюро правничої допомоги. Перелік адрес доступний за посиланням.

Раніше ми писали про те, як оформити догляд за людиною з інвалідністю чи похилого віку.