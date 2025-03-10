Як отримати підтримку та послуги для людей з інвалідністю в Україні? Пояснення МОЗ

В Україні змінили підхід до підтримки людей з інвалідністю та тих, хто потребує допомоги. Тепер експертні команди не лише встановлюють факт інвалідності, а визначають конкретні потреби кожної людини.

Які послуги можна отримати за результатами оцінювання експертних команд та які документи необхідно подати, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Однією із ключових складових підтримки людей з інвалідністю є індивідуальна програма реабілітації (ІПР) – документ, який містить рекомендації щодо медичного, соціального, освітнього та професійного відновлення.

Зокрема медичну частину формує експертна команда за результатами оцінювання. Вона містить рекомендації щодо забезпечення:

допоміжними засобами реабілітації (протези, ортези тощо);

медичними виробами (слухові апарати);

послугами в соціальній та освітній сферах, а також у сфері зайнятості і фізичної культури та спорту.

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Доступні послуги у соціальній сфері

Людина з інвалідністю має право на пенсію. Її виплачує Пенсійний фонд України. Виплату призначають за умови наявності страхового стажу – його тривалість залежить від того, коли встановили інвалідність.

Якщо людина з інвалідністю не має достатнього страхового стажу, то може звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для вирішення питання щодо призначення державної соціальної допомоги.

Окрім того, людина, яка має інвалідність з дитинства, або дитина з інвалідністю має право на державну соціальну допомогу, яку надають для забезпечення базових потреб та соціальної підтримки. Для цього необхідно звернутися до:

центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

уповноважених осіб органів соціального захисту населення.

Подати заяву можна після того, як експертна команда встановила інвалідність повнолітній людині чи лікарсько-консультативна комісія дитині.

Для цього треба подати такі документи:

заява (її зразок затверджений наказом Мінсоцполітики від 09.01.2023 № 3);

документ, що посвідчує особу (паспорт, постійне проживання/посвідчення біженця/довідка про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту);

копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю до 18 років);

довідка з місця навчання (із зазначенням інформації про повне або часткове державне утримання).

Якщо заяву подає опікун або піклувальник, додатково потрібно додати:

копію рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

копію рішення суду про призначення опікуна або документ, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна.

Окрім того, страхові виплати надають у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Для оформлення виплат необхідно звернутися до:

будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України;

вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України;

портал "Дія" (йдеться онлайн-звернення).

Які документи необхідні для призначення виплат:

дані про акт або акт розслідування нещасного випадку або професійного захворювання;(акти за формою Н-1 або П-4);

документи (дані) про встановлення інвалідності та ступінь втрати професійної працездатності;

витяг (дані) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (про народження, шлюб, зміну імені, смерть потерпілого тощо);

дані реєстру застрахованих осіб (про працевлаштування, заробітну плату та сплату страхових внесків);

інформація про місце реєстрації проживання (Єдиний державний демографічний реєстр або органи реєстрації);

витяг (дані) з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (якщо це необхідно);

дані про виплату аліментів із Державного реєстру боржників;

дані про статус внутрішньо переміщеної особи (за потреби);

дані про підприємницьку діяльність (якщо особа є ФОП).

Надання соціальних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Потерпілі від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання можуть отримати соціальні послуги, зокрема догляд вдома та натуральну допомогу.

Людина подає заяву до територіального органу Пенсійного фонду України за фактичним місцем проживання, незалежно від зареєстрованого місця проживання (перебування) про призначення/компенсацію соціальних послуг (догляду та/або натуральної допомоги).

Після подання заяви інформацію про необхідність забезпечення потерпілого соціальними послугами передають від Пенсійного фонду до відповідного органу соціального захисту за фактичним місцем перебування потерпілого. Той відправляє до людини соціального працівника для оцінки потреби соціальних послугах.

Які документи потрібні?

витяг з рішення експертної команди або виписка з акта огляду МСЕК;

висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

медичний висновок про здатність до самообслуговування.

індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю або рекомендації, що є частиною ІПР, із визначеною потребою у спеціальному медичному догляді, постійному сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, додатковому харчуванні чи предметах догляду.

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Доступні послуги в освітній сфері

В інклюзивно-ресурсних центрах проводять психолого-педагогічне оцінювання розвитку людини, надають корекційно-розвиткові послуги та підтримують людей з особливими освітніми потребами.

"Після оцінювання експертною командою, якщо у людини є потреба у психолого-педагогічній підтримці, в індивідуальній програмі реабілітації (ІПР) буде зазначена рекомендація звернутися до ІРЦ. Людина може знайти найближчий ІРЦ та подати заяву на оцінку розвитку", – зазначили у МОЗ.

Щоб звернутися до ІРЦ, потрібно мати:

документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про народження (для дітей);

індивідуальна програма реабілітації (за наявності).

Які послуги доступні у сфері зайнятості та працевлаштування?

Якщо людина має інвалідність I або II групи та може працювати, а роботодавець може облаштувати для неї спеціальне робоче місце з урахуванням її потреб, то держава компенсує витрати на облаштування.

У такому випадку роботодавець подає заяву до Центру зайнятості або через портал "Дія" протягом 90 днів з моменту працевлаштування людини з інвалідністю.

Державна служба зайнятості надає людям з інвалідністю послуги професійного навчання, консультації з вибору професії та допомогу в працевлаштуванні.

Людина може звернутися до будь-якого центру зайнятості незалежно від місця реєстрації або подати заявку онлайн. Для проходження навчання потрібно надати витяг з рішення експертної команди або копію довідки МСЕК.

Які послуги доступні у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації

Заняття фізкультурою

У МОЗ зазначили, що в Україні діє мережа адаптивних клубів, які пропонують різні види фізичної активності.

Кожен напрям адаптований для людей із різними можливостями. Після оцінювання експертною командою лікарів у медичній частині ІПР може бути зазначена рекомендація щодо залучення до занять фізичною культурою. Людина може самостійно звернутися до найближчого адаптивного клубу та долучитися до тренувань.

Послугу можна отримати будь-коли за відсутності протипоказань до занять спортом.

Потреба в оздоровленні та реабілітації у таборах

Такі табори приймають людей з інвалідністю, які мають:

ураження опорно-рухового апарату;

порушення зору чи слуху;

розумові або фізичні порушення.

Потреба в навчально-тренувальних заняттях з фізичної культури і спорту

Після оцінювання експертною командою лікарів у медичній частині ІПР може бути зазначена рекомендація щодо участі у навчально-тренувальних заняттях. Людина може звернутися до відповідних центрів для підбору спортивної програми. Навчально-тренувальні заняття організовують на базі центрів "Інваспорт".

Окрім підтримки фізичного здоров’я, ці заняття сприяють пошуку обдарованих спортсменів для українських національних збірних серед осіб з інвалідністю. Спортсмени можуть змагатися у Паралімпійських іграх, Дефлімпійських іграх, Чемпіонатах світу та Європи серед осіб з інвалідністю.