Як абітурієнтам із ТОТ вступити до фахових коледжів? Пояснення від МОН

Абітурієнти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, у зоні активних бойових дій або переселилися звідти після 1 січня 2025 року можуть вступати до українських закладів фахової передвищої освіти через центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Як це зробити і де знайти перелік освітніх центрів при фахових закладах – розповіли у Міністерстві освіти і науки України.

Як абітурієнтам із ТОТ вступити в українські коледжі?

Розпочати варто з обрання закладу фахової передвищої освіти, в якому вступник хотів би навчатися. Далі слід звернутися до його освітнього центру – вони працюють з 1 червня до 30 вересня 2025 року. Перелік освітніх центрів при закладах ФПО можна знайти за посиланням.

Слід також підготувати пакет документів:

заяву на вступ;

сертифікат ЗНО або результати НМТ (за бажанням);

документ про освіту державного зразка та додаток до нього (якщо документа немає – довідку про успішне річне оцінювання та ДПА (крім тих, хто звільнений від неї);

довідку про взяття на облік ВПО (за наявності);

документ, що посвідчує особу, а якщо його немає – свідоцтво про народження;

документи про реєстрацію місця проживання або довідку про проживання батьків/одного з батьків на відповідній території;

чотири кольорові фото 3×4 см.

Подати документи можна особисто або дистанційно.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Вступники в магістратуру отримали результати ЄВІ: вони доступні в персональних кабінетах

Терміни вступу

Прийом заяв і документів триває до 30 вересня 2025 року.

"Навчання для вступників із ТОТ можливе за кошти держбюджету або за кошти фізичних / юридичних осіб (контракт) із можливістю переведення на бюджет (за наявності вільних місць)", – кажуть у МОН.

На першому етапі відбувається зарахування на навчання за кошти держбюджету. Воно триватиме до 23 липня.

Другий етап передбачає зарахування на контракт із можливістю переведення на вакантні бюджетні місця. Він триватиме з 24 липня до 30 вересня.

Як проходить вступ?

Абітурієнти проходять вступне випробування: співбесіду або творчий конкурс.

У разі неможливості прибути особисто (з об’єктивних причин) допускається дистанційне проходження з відеофіксацією.

Крім того, результат річного оцінювання з української мови може бути використаний як оцінка індивідуальної усної співбесіди.

Розклад і особливості проведення випробувань публікуються на сайтах закладів ФПО.

Читайте також : Вступ-2025: в Україні затвердили нові регіональні коефіцієнти для абітурієнтів

Як гарантують безпеку для вступників із ТОТ?

У МОН кажуть, що прізвища таких абітурієнтів шифрують у всіх інформаційних системах, а відеозаписи творчого конкурсу та співбесіди вступників не оприлюднюються, а лише зберігаються в приймальній комісії.

Більше інформації про вступ можна дізнатися на:

гарячій лінії МОН для жителів ТОТ за номером 0 800 504 425;

урядовій гарячій лінії – 1545;

цілодобовій гарячій лінії Мінреінтеграції – 1548 або (044) 355 14 78.

Раніше ми розповідали про п'ять ключових нововведень вступної кампанії-2025, на які варто зважати абітурієнтам.