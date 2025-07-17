Як абітурієнтам із ТОТ вступити до фахових коледжів? Пояснення від МОН
Абітурієнти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, у зоні активних бойових дій або переселилися звідти після 1 січня 2025 року можуть вступати до українських закладів фахової передвищої освіти через центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".
Як це зробити і де знайти перелік освітніх центрів при фахових закладах – розповіли у Міністерстві освіти і науки України.
Як абітурієнтам із ТОТ вступити в українські коледжі?
Розпочати варто з обрання закладу фахової передвищої освіти, в якому вступник хотів би навчатися. Далі слід звернутися до його освітнього центру – вони працюють з 1 червня до 30 вересня 2025 року. Перелік освітніх центрів при закладах ФПО можна знайти за посиланням.
Слід також підготувати пакет документів:
- заяву на вступ;
- сертифікат ЗНО або результати НМТ (за бажанням);
- документ про освіту державного зразка та додаток до нього (якщо документа немає – довідку про успішне річне оцінювання та ДПА (крім тих, хто звільнений від неї);
- довідку про взяття на облік ВПО (за наявності);
- документ, що посвідчує особу, а якщо його немає – свідоцтво про народження;
- документи про реєстрацію місця проживання або довідку про проживання батьків/одного з батьків на відповідній території;
- чотири кольорові фото 3×4 см.
Подати документи можна особисто або дистанційно.
Терміни вступу
Прийом заяв і документів триває до 30 вересня 2025 року.
"Навчання для вступників із ТОТ можливе за кошти держбюджету або за кошти фізичних / юридичних осіб (контракт) із можливістю переведення на бюджет (за наявності вільних місць)", – кажуть у МОН.
На першому етапі відбувається зарахування на навчання за кошти держбюджету. Воно триватиме до 23 липня.
Другий етап передбачає зарахування на контракт із можливістю переведення на вакантні бюджетні місця. Він триватиме з 24 липня до 30 вересня.
Як проходить вступ?
Абітурієнти проходять вступне випробування: співбесіду або творчий конкурс.
У разі неможливості прибути особисто (з об’єктивних причин) допускається дистанційне проходження з відеофіксацією.
Крім того, результат річного оцінювання з української мови може бути використаний як оцінка індивідуальної усної співбесіди.
Розклад і особливості проведення випробувань публікуються на сайтах закладів ФПО.
Як гарантують безпеку для вступників із ТОТ?
У МОН кажуть, що прізвища таких абітурієнтів шифрують у всіх інформаційних системах, а відеозаписи творчого конкурсу та співбесіди вступників не оприлюднюються, а лише зберігаються в приймальній комісії.
Більше інформації про вступ можна дізнатися на:
- гарячій лінії МОН для жителів ТОТ за номером 0 800 504 425;
- урядовій гарячій лінії – 1545;
- цілодобовій гарячій лінії Мінреінтеграції – 1548 або (044) 355 14 78.
Раніше ми розповідали про п'ять ключових нововведень вступної кампанії-2025, на які варто зважати абітурієнтам.