Мотиваційний лист для вступу: коли треба подавати та чи впливає він на конкурсний бал

У 2025 році всі абітурієнти, які вступатимуть до закладів фахової передвищої та вищої освіти мають подати такі листи. Вони є частиною заяви на вступ.

У Міністерстві освіти і науки детально пояснили, коли саме подавати мотиваційний лист в електронному кабінеті, де шукати вимоги до змісту та чого краще уникати.

Як додати мотиваційний лист в електронний кабінет?

Мотиваційний лист треба додати до кожної заяви під час її подання. Зробити це можна у модулі "Подача заяв на вступ".

"Заповнити лист в електронному кабінеті можна тільки після початку приймання заяв, наприклад, на бакалаврат – з 19 липня 2025 року. Дати старту для інших освітніх траєкторій можуть відрізнятися.

До цього часу ви можете підготувати текст заздалегідь, а під час подання – вставити його у відповідне поле", – кажуть у МОН.

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Як до мотиваційного листа додати копії дипломів чи нагород, які підтверджують здобуті досягнення?

Копії таких документів можна надіслати на електронні скриньки приймальних комісій закладів освіти, якщо це передбачають їхні Правила прийому.

Натомість в електронному кабінеті такої можливості немає. Вступники мають додати лише текст мотиваційного листа.

Які вимоги до мотиваційного листа?

Їх визначає кожен заклад освіти у Правилах прийому. З ними можна познайомитися в електронному кабінеті вступника.

"Для цього знайдіть конкурсну позицію, яка вас цікавить, і в колонці "Назва випробування" біля напису "Мотиваційний лист" натисніть активне посилання "Вимоги".

Наполегливо радимо ознайомитися з цією інформацією перед поданням кожного мотиваційного листа", – рекомендують у відомстві.

Що робити, якщо ви написали мотиваційний лист, натиснули кнопку "Зберегти", а система повернула на головну сторінку й нічого не збереглося?

У МОН припускають: якщо так сталося, то, ймовірно, абітурієнт писав текст листа понад дві години – це максимальний час однієї сесії роботи з кабінетом.

"Щоб уникнути таких прикрих ситуацій, радимо спочатку створити текст в іншій програмі, наприклад, у World або Google-документи, а потім скопіювати готовий текст до заяви в електронний кабінет", – зазначили у Міністерстві освіти і науки.

Чи можна редагувати мотиваційний лист?

Така можливість є лише до моменту подання заяви. Після цього – змінити текст мотиваційного листа неможливо.

Чи впливає мотиваційний лист на конкурсний бал?

Він не впливає на бал, утім може відіграти важливу роль у випадку якщо на одне місце претендує кілька вступників із однаковими результатами. Тоді комісія може врахувати зміст листа.

Раніше ми пояснювали, як у 2025 році вступити на бакалаврат і магістратуру.