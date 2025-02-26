Реєстрація на НМТ-2025: як створити персональний кабінет та які документи слід зібрати

Реєстрація для участі в НМТ розпочнеться 6 березня

З 6 березня в Україні стартує основний період реєстрації випускників шкіл на участь в національному мультипредметному тесті (НМТ) – і триватиме він до 3 квітня.

Щоб долучитися до вступного іспиту, абітурієнту потрібно буде вказати особисті дані та надати відповідні документи.

Про те, як створити персональний кабінет та які документи для цього підготувати, розповіли в Українському центрі якості освіти.

Організатори пояснили, що 6 березня на сайті УЦОЯО стане доступний сервіс, за допомогою якого майбутні учасники НМТ зможуть створити персональний кабінет.

Для цього існує два шляхи: самостійно заповнити форму або автоматично – за допомогою застосунку "Дія", який "підтягне" дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

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Після створення персонального кабінету в ньому необхідно:

зазначити реєстраційні дані, зокрема контактну інформацію, відомості про заклад освіти, потребу в особливих умовах для складання тесту;

вибрати з переліку навчальні предмети, які випускник планує складати;

обрати населений пункт в Україні або за кордоном, де майбутній абітурієнт планує складати НМТ;

вибрати мову складання іспиту;

завантажити сканкопії або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ і надіслати внесену інформацію на обробку.

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Які документи потрібно мати для реєстрації?

Якщо при створенні персонального кабінету майбутній вступник самостійно заповнює форму і вносить особисті дані, йому для цього знадобиться паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

За неможливості завантажити сканкопію або фотокопію випускники шкіл можуть використати довідку з Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) або витяг із реєстру територіальної громади, що містить інформацію про дані паспорта чи іншого документа.

Також при собі потрібно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Крім того, можна додати карту платника податків, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків або документи, які містять відомості з РНОКПП:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження;

довідка про внесення відомостей до ЄДДР;

витяг із реєстру територіальної громади.

До обов'язкових документів для реєстрації також належать ті, що підтверджують інформацію про освіту. Йдеться про довідки з місця навчання, якщо до участі в НМТ реєструється школяр, який закінчує школу у 2025 році.

Для випускників закладів середньої освіти минулих років потрібна копія одного з документів:

про повну загальну середню освіту;

про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

про освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

про ступінь вищої освіти;

або виписку з реєстру документів про освіту ЄДЕБО, яка підтверджує наявність одного з документів у переліку.

Якщо будь-яку частину завдань НМТ учасник іспиту хоче складати мовою корінного народу чи національної меншини, то йому потрібно додатково завантажити копію довідки про мову навчання.

Вступники, які потребують особливих (спеціальних умов) на місці складання НМТ, мають додати медичний висновок №086-3/о. Якщо цей документ не додати або він не відповідатиме встановленому зразку, майбутньому вступнику не забезпечать спеціальних умов при проходженні тестування.

Якщо випускник не внесе потрібні документи або його копії не відповідатимуть вимогам, то отримає сповіщення з проханням усунути недоліки не пізніше 8 квітня.

Раніше ми розповідали, знання з яких тем шкільних предметів знадобляться учасникам НМТ.