Реєстрація на спецсесію іспиту для вступу на магістратуру та аспірантуру: що потрібно знати

В Україні триває реєстрація на спеціальну сесію єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Проходження цього тестування вступники на магістратуру та аспірантуру мають оплатити самостійно.

Як інформують в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), спеціальну сесію проведуть для вступників:

які не реєструвалися для участі в основній чи додатковій сесіях;

які зареєструвалися для участі в основній чи додаткові сесіях, але не взяли в них участь;

які взяли участь в основній чи додатковій сесіях, але хочуть покращити свої результати.

Зареєструватися на спеціально організовану сесію ЄВІ можна до 19 серпня. Сам іспит планують провести в період з 12 до 14 вересня.

Із чого почати?

Як зазначають в УЦОЯО, реєстрацію варто розпочати із звернення до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Працівники вишу проконсультують учасників і зареєструють для складання ЄВІ очно або дистанційно. Також вони нададуть екзаменаційний листок, який знадобиться для входу до особистого кабінету.

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Навіть якщо вступники раніше реєструвалися для тестування і отримували екзаменаційний листок, для спеціальної сесії їм необхідно мати новий.

Як увійти в особистий кабінет?

Далі майбутній вступник має увійти до кабінету учасника вступних випробувань до магістратури. Для цього варто перейти на сайт та заповнити поля інформацією, що міститься в екзаменаційному листку.

Як оплатити участь у спеціальній сесії ЄВІ?

"Разом з екзаменаційним листком працівник приймальної комісії видає вступнику/вступниці пам’ятку, де зазначено всю важливу інформацію щодо здійснення оплати послуги, зокрема реквізити та способи здійснення платежу", – зазначили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Оплатити участь у ЄВІ можна за допомогою спеціального сервісу в кабінеті учасника або у відділенні будь-якого банку України.

В УЦОЯО рекомендують скористатися першим способом, адже він гарантує оперативне зарахування коштів на рахунок центру.

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В центрі наголошують на важливості перевірки даних під час перерахування коштів, зокрема:

коду ЄДРПОУ;

номера рахунку УЦОЯО;

прізвища, ім’я та по батькові учасника;

номера його екзаменаційного листка.

Якщо помилку буде допущено, платіж не надійде на рахунок УЦОЯО, а вступник не зможе взяти участь у спеціальній сесії ЄВІ.

"Сплатити за послугу потрібно до 22 серпня 2024 року 879 грн (у цю вартість уже включено ПДВ)", – додали в УЦОЯО.

Відстеження статусу в особистому кабінеті

Інформація про оплату послуг має з’явитися в строк до трьох робочих днів після надходження коштів на рахунок УЦОЯО. Статус платежу можна буде побачити в особистому кабінеті.

"Якщо протягом трьох робочих днів після здійснення оплати інформацію про зарахування коштів не буде відображено в кабінеті, просимо звернутися до УЦОЯО для з’ясування причини", – додали в центрі.

Якщо оплата не надійде в повному обсязі на рахунок УЦОЯО до 22 серпня 2024 року, екзаменаційний листок буде вважатися недійсним, а реєстрацію учасника спеціальної сесії скасують.

Раніше ми розповідали про зміни щодо вступу, які роблять неможливим навчання на аспірантурі на денній та дуальній формі за контрактом. Водночас здобувачі освіти можуть обрати для платної аспірантури заочну чи вечірню форми.