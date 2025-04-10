"Інтригує": вчені дослідили ґрунт зі зворотного боку Місяця

Науковці проаналізували зразки ґрунту, які вперше вдалося зібрати зі зворотного боку Місяця, що завжди обернений у протилежному від Землі напрямку. Вчені припускають, що породи там значно сухіші, ніж у більш досліджених регіонах супутника.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Nature, інформує The New York Times.

Група вчених із Китаю дослідила 5 грамів зразків ґрунту з Місяця, з яких відібрали 578 частинок для аналізу за допомогою електронних мікроскопів.

Дослідники знайшли затверділі зерна лави з місячної мантії. Деякі з них були віком 2,8 мільярда років і містили олівін – кристал, що утворився під час охолодження магми. Вважається, що він зберігає інформацію про склад мантії на початку історії супутника Землі.

За кількістю водню, захопленого олівіном, дослідники зробили висновок про кількість води в мантії тогочасного Місяця. За їхніми підрахунками, обсяг води там варіювався від 1 до 1,5 грама на кожен мільйон грамів породи.

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Це значно відрізняється від вимірювання зразків, які зібрали на ближньому боці Місяця. Породи там мають у 200 разів більше води.

"Це інтригує", – вважає співавтор дослідження, дослідник Китайської академії наук у Пекіні Сен Гу.

За його словами, значна різниця в діапазонах вмісту води може свідчити, що віддалена частина Місяця загалом набагато сухіша. Вчені пояснюють, що це могло відбутися внаслідок потужного удару по поверхні супутника Землі. Ймовірно, він мав таку силу, що відкинув воду та інші елементи на ближній бік Місяця.

Однак планетарний геолог із Гавайського університету (США) Шуай Лі зауважив, що дані лише з одного невеликого зразка порід надають обмежену інформацію,

"Важко сказати, чи дійсно дальня сторона сухіша, ніж ближня", – вважає доктор Лі, який не брав участі в роботі.

Інше пояснення значної різниці полягає в тому, що базальти зі зворотного боку Місяця походять із набагато глибшої та сухішої частини мантії, ніж ґрунт із ближньої сторони.

Більше зразків із різних місць супутника Землі допоможуть вченим дізнатися, чи справді зворотна сторона Місяця значно сухіша за інші частини.

Навіть якщо ця ідея підтвердиться, особливість віддаленої частини супутника не має вплинути на плани NASA відправити астронавтів у південний полярний регіон Місяця.

Вважається, що там є велика кількість льоду, яку можна використовувати для приготування їжі та виготовлення ракетного палива.

Раніше науковці вперше знайшли молекулярну воду в середніх широтах Місяця, де погодні особливості, як вважали раніше, роблять неможливим існування рідини.