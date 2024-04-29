Забудова НАУ: дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів скасували

У Києві скасували дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території Національного авіаційного університету за заявою новопризначеної в.о. ректора Ксенії Семенової.

Дозвіл анулювала Державна інспекція архітектури та містобудування України 24 квітня 2024 року після рішення Наглядової ради НАУ, йдеться на сайті НАУ.

"На засіданні Наглядової ради НАУ, що відбулося минулого тижня, були розглянуті та детально вивчені всі документи щодо інвестиційної угоди на забудову території, укладеної ще у 2007 році, хронологія подій, що відбувалися після підписання, звіти аудиторської служби, інших відповідних органів", – кажуть в університеті.

Члени Наглядової ради проаналізували звіти, у яких були зафіксовані всі "порушення, невиконані зобов'язання та втрати", яких зазнав НАУ внаслідок підписання угоди попереднім керівництвом університету.

Зрештою, Наглядова рада НАУ постановила:

провести претензійно-позовну роботу щодо інвестиційної угоди, яка суперечить інтересам університету;

анулювати дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів;

домогтися відповідальності посадових осіб, що спричинили ухвалення рішень, які призвели до втрати державного майна і стагнації університету.

Нагадаємо, ексрегіонал Максим Луцький уклав інвестдоговір на будівництво 15 багатоповерхівок на території кампусу НАУ ще у 2007 році, коли він був заступником міністра освіти і науки. У 2021 році Луцький став ректором НАУ.

Університет отримав дозвіл на зведення 14 житлових будинків 14 вересня 2021 року – в останній день роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції, яку потім розформували через корупцію.

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У листопаді новостворена Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) постановила зупинити будівництво ЖК, бо знайшли у попередніх дозволах порушення.

19 липня 2022 року суд прийняв до розгляду позовну заяву ДІАМ щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов, які передували видачі дозволу на зведення 14 нових будинків на території НАУ.

Луцького звинувачували у забудові НАУ, а у травні 2023 року журналісти розслідувачі проєкту Bihus.Info заявили, що близько двох десятків квартир у ЖК належать самому ректорові Луцькому.

Депутатка Київради Ксенія Семенова, яку призначили виконувачкою обов’язків ректора 10 квітня 2024 року, неодноразово критикувала скандальну забудову НАУ.

За її словами, нині НАУ планує судитися за службові квартири у вже збудованих ЖК, які незаконно приватизували, а також переглядати генеральний план території.

"Ми будемо переглядати генеральний план території університету, що тут можна побудувати за інвестиційними угодами, чи університет буде замовником. Тут не буде житлової забудови, тут буде комерційна забудова. Маються на увазі бізнес-центри, лабораторії, офіси компаній, навчальні корпуси. Тобто все, що пов'язане з інноваційною інфраструктурою, індустріальним парком", – міркує Семенова.

Детальніше про реорганізацію НАУ, плани щодо дронів, помилки попередників та перші кроки на посаді Ксенія Семенова розповіла в інтерв’ю УП. Життя.