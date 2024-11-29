Перевищили усі кліматичні прогнози: вчені назвали аномальні "гарячі точки" на планеті

У різних куточках світу виникають "гарячі точки" – регіони, де теплові хвилі досягають екстремальних рівнів, які перевищують прогнози кліматичних моделей.

Учені застерігають: такі теплові хвилі стають дедалі частішим і небезпечнішим явищем.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Phys.org.

Ці зони концентруються на всіх континентах, й мають вигляд величезних "парників" із рекордними температурами. До них належать:

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Центральний Китай, Японія, Корея, Аравійський півострів;

Східна Австралія та частини Африки;

Арктичні острови Канади, північна Гренландія, південь Південної Америки;

Сибір, деякі області Техасу та Нью-Мексико.

У цих регіонах температури настільки високі, що значно перевищують усі попередні рекорди. Наслідки цього явища вражають: тисячі загиблих, пожежі, загибель врожаїв і серйозні проблеми для інфраструктури.

Наприклад, у Канаді під час хвилі спеки 2021 року температура сягнула 49,6°C – це найвищий показник в історії країни. Наступного дня місто Літтон згоріло через пожежу. Подібні аномалії вже фіксують у Європі, Австралії, Китаї, Африці та інших регіонах.

Науковці поки не можуть до кінця пояснити причини таких явищ, але серед можливих факторів – зміни в атмосферних потоках і висихання рослинності. Це провокує нові виклики, адже сучасні кліматичні моделі не враховують усіх складних процесів, що спричиняють ці екстремуми.

Такі теплові хвилі загрожують не лише здоров’ю людей, але й сільському господарству, лісам і містам. Дослідники закликають до посилення готовності до таких явищ шляхом адаптації інфраструктури.

Раніше ми розповідали, що у китайському Гуанчжоу станом на середину листопада температура повітря не падала нижче порогу, який вважається необхідним для зміни сезону з літнього на осінній.