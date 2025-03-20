У МОН заявили, що ветерани зможуть викладати студентам загальну військову підготовку, але є умова

Базову загальну військову підготовку (БЗВП) в українських вишах студентам зможуть викладати ветерани з бойовим досвідом, які мають ступінь магістра.

Відповідну програму готують в уряді, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає hromadske.

"Ця програма стартує 1 вересня, тому зараз ми готуємо цей профайл, кого мають набирати. Це про всю країну, всі університету. [Для цього] можуть набирати місцевих, тому мешканці регіонів будуть працевлаштовані", – пояснив міністр.

Лісовий додав, що наразі існує потреба в 600 фахівцях, які будуть викладати БЗВП для здобувачів освіти у вишах.

"Важливо мати вищу освіту, магістерський ступінь. Теоретичну частину БЗВП викладатимуть люди, які працевлаштовані в університетах, практичну – полігони", – зауважив міністр.

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За його словами, за потреби ветеранам можуть допомогти здобути потрібний науковий ступінь у галузі педагогіки. Однак Лісовий не пояснив, про яку підтримку колишнім військовослужбовцям йдеться.

Міністр зауважив, що ветеранів також можуть влаштовувати на роботу в осередки, які викладають військову підготовку для школярів.

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Він нагадав, що після впровадження оновленого шкільного предмета "Захист України" дисципліну не викладають у школах. Натомість учні закладів освіти займаються в спеціально створених осередках.

"Не вчитель фізкультури на 0,25 ставки викладає "Захист України", а професійна людина щодня протягом восьми годин працює з різними групами дітей з дев'ятьма модулями. Там немає стройової підготовки і мінімум часу виділяють на вивчення статутів, а до викладання можуть залучати людей із практичним бойовим досвідом та здібностями", – повідомив Оксен Лісовий.

Він додав, що наразі в Україні працюють 980 осередків для навчання цієї дисципліни.

Нагадаємо, у 2025 році для студентів вишів запровадять обов'язкову базову загальну військову підготовку. Курс складатиметься з практичної та теоретичної частин, остання з яких буде обов'язковою для чоловіків та жінок.

Програма розрахована на 300 академічних годин – її студенти денної та дуальних форм проходитимуть на другому курсі навчання в університетах. Загальновійськовій підготовці також навчатимуть на першому курсі здобувачів освіти, які мають рівень молодшого спеціаліста, (фахового) молодшого бакалавра.

Під час БЗВП студенти отримають базові знання та навички:

тактики;

домедичної допомоги;

психологічної підготовки;

основ військової дисципліни;

міжнародного гуманітарного права;

поводженні зі стрілецькою зброєю.

Після навчання студенти складатимуть військову присягу, відмова від якої тягнутиме за собою відрахування.