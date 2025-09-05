Де витратити кошти за програмою "Пакунок школяра"? З'явилася інтерактивна карта магазинів

В Україні запустили інтерактивну карту з магазинами, в яких доступна оплата в межах програми "Пакунок школяра".

Наразі вона працює у тестовому режимі, повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

Там зазначають, що онлайн-дашборд є лише навігатором і не охоплює всіх магазинів. Однак на ньому можна знайти ті місця, де гарантовано можна розрахуватися в межах програми.

Наразі на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні. Там є фільтри за областю та територіальною громадою.

"Варто також враховувати, що адреси та назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема, через перейменування громад або вулиць.

Якщо ви помітили неактуальні дані щодо свого магазину, просимо повідомити про це, заповнивши Google-форму за посиланням", – наголосили у міністерстві.

Станом на 5 вересня допомогу вже нарахували понад 103 тисячам сімей на суму 526 мільйонів гривень. Це складає 41% від загального бюджету програми.

Участь у програмі відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності "Торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям".

Батьки та інші законні представники першокласників можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці по всій Україні, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми:

5641 – дитячий одяг;

5651 – одяг для всієї родини;

5661 – магазини взуття;

5943 – канцелярські товари.

Нагадаємо, в межах програми "Пакунок школяра" батьки першокласників, які вчаться офлайн, можуть отримати 5000 гривень для купівлі канцелярського приладдя, книжок, одягу та взуття. Незабаром за виплату також можна буде придбати книги.