Коронавирус в "ЛНР": страшнее то, что убивает последние 5 лет

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– Ты боишься коронавируса?

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– Нет. Его даже не смогут здесь диагностировать.

– Ну да. Все будут просто умирать. И все.

Вот с чем в "республике" действительно хорошо обстоят дела, так это с коронавирусом.

Он настолько далёк от Луганска, что новости эти хоть и страшные, но не больше, чем тема извержения какого-то далёкого и доселе неизвестного нам вулкана.

То том, что у женщины на Донбассе подозревают коронавирус, я прочла из украинских СМИ. Тут вообще тишина.

До 2014 года не редкость было, что луганчане летали в Китай. Кто-то на заработки, кто-то переводчиком, кто-то покупал там копеечный товар тоннами, чтобы сделать здесь на этом бизнес.

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Но вы только представьте, как это всё сейчас бы выглядело? Лететь или из Ростова, или из Киева, кому какой вариант ближе и бюджетнее, дальше всё по старой схеме, только вот как после с этим товаром? Откуда его забирать, как ввозить, как растомаживать?

В сумках на колёсиках тонны эти сюда не привезёшь. Вот и выходит, что Китай, а вместе с ним весь мир стал дальше в разы.

Мир остался, потребности остались, но как подумаешь, как всё это на деле будет происходить с этими переездами, так лучше какие-то схемы искать попроще и ближе.

Но если говорить о медицине, это один из тех аспектов, ради которого возвращаются в Луганск давно выехавшие отсюда, и, кстати, этого и не скрывают.

"Приехала я в Луганск на пару дней, нужно было квартиру проведать, оплатить её, а ещё показаться своему врачу и сходить к стоматологу".

Это прямо медицинские туры какие-то, которые поставленные на правильный "государственный" конвейер могли бы приносить в козну немалые деньги.

Для местных частота посещения больницы осталась прежней, а вот выехавшие возвращаются к своим врачам, в качестве знаний которых уверены.

Успевают за считанные дни обойти специалистов, сдать анализы, получить назначение и дальше взаимодействовать по скайпу или вайберу, корректируя схему лечения.

Кстати, многие давно освоили тот вариант, когда можно сфоткать что-то новое на теле и выслать своему врачу, как выслать ему свежие данные анализов или обсудить по телефону жалобы.

И ещё одна местная черта – здесь действует система "вась-вась", которой нет в новом городе, где тебя пока ещё знают мало.

Здесь ты можешь договориться по телефону о встрече, сослаться на общего знакомого или с его же помощью попасть к врачу без очереди.

И в отделении у тебя будут особые условия, зная, что дней у тебя всего несколько и лечить тебя нужно быстро и особенно качественно.

Кроме сдачи анализов в Луганск приезжают лечить и протезировать зубы, выполнять целый спектр косметический услуг.

Тоже по предварительной записи по телефону, когда каждая минута таких вот коротких приездов в Луганск расписана до невозможности плотно.

Едут сюда с деньгами, уезжают с диагнозом, с анализами, с состоянием ремиссии, которой удалось добиться, пролежав у папиного знакомого в отделении.

И всё просто – на кого-то сослался, с кем-то условился, встретил своего человека.

Интересно то, что самим местным, всё это даётся далеко не так просто.

Разница понятна – кто-то едет сюда только для медицинских услуг и выделяет на это все силы и время, а кто-то лечится урывками, по острой необходимости, стараясь лишний раз не отпрашиваться с работы.

В чем беда – в качественных специалистах. Нужно вам позарез показаться врачу. Идете наобум к тому, кто обслуживает ваш район. Без всяких там знакомств.

И понимаете, что лучше бы потерпел ещё и поднял всё связи, потому что вот так просто попасть к хорошему специалисту большое счастье.

Или остался тот, кто без претензий к жизни и нигде больше не нужен, или пришёл молодой с нулевым опытом, который сам не понял толком, как его в медицину занесло.

Если повезёт, взаимодействие это пройдёт без печальных последствий, если нет – скоро придёт понимание того, что нужно было всё-таки искать связи, благодарить, платить, но получить действительно качественное лечение.

И не редкость, когда узких специалистов нет в принципе, их нужно искать, ловить, записывать заранее и занимать очередь с ночи.

Стыдно сознаваться, но за последние пять лет моя семья обращалась к врачу только в том случае, когда терпеть было уже невозможно – и оба раза в хирургию.

Хотя мы честно пытались как-то разрешить ситуацию сами или потерпеть ещё.

В первом случае, я считаю, нам несказанно повезло – это было лето 2015 года, врач был на месте, он принял нас, осмотрел и выписал целый список того, что нужно найти скорейшим образом, чтобы в подельник не пришлось резать.

Это был вечер субботы. В ближайшей круглосуточной аптеке мой список несколько раз прочли и вынесли 2 из обозначенных там 13 компонентов. Всё.

А предписание было каким-то странно-затейливым – смешать, нанести, оставить и так несколько раз в день.

То есть для компрессов мы готовили сами смеси из того, что нужно было найти. И мне эти два купленных препарата вообще не давали ничего.

И самое главное, я не нашла антибиотик, который был нужен просто позарез.

В шесть утра в воскресенье я уже бодрой рысцой бежала по городу, заходя во все аптеки без исключения, покупая "почти такое же, но российское".

И я поняла тогда, что дома должно быть всё на случай таких вот форс-мажоров – по крайней мере, самое основное. После я ещё долго покупала про запас, а потом выбрасывала, так и не открыв, когда истекал срок годности.

Да, буквально все лекарства я покупаю в Украине. Их несут друзья и друзья друзей, потому что в случае лекарств действует негласная схема взаимовыручки.

Очень часто мне приносили препараты без упаковок, спрятанные за подкладку пальто и курток незнакомых людей. Так было нести легче и если бы эти лекарства нашли, выглядели бы они будто купленные для себя.

У меня по-прежнему остался страх не найти врача или лекарств, если это срочно понадобится.

И ещё, люди действительно стали много и часто умирать вокруг. Буквально все говорят о том, что причиной тому война, стрессы, обострение хронических болезней, инсульты.

Есть такая негласная статистика о том, что психиатрии переполнены, очень много ранних выявлений онкозаболеваний и гипертонии.

И среди очень близкого круга людей много тех, кто умер внезапно, резко, вопреки возрасту и общему состоянию здоровья.

Поэтому этот пугающий коронавирус слишком далёк от нас – гораздо ближе то, что убивает быстрее и страшнее последние пять лет.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

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