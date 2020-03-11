Коронавирус в "ЛНР": страшнее то, что убивает последние 5 лет

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– Ты боишься коронавируса?

– Нет. Его даже не смогут здесь диагностировать.

– Ну да. Все будут просто умирать. И все.

Вот с чем в "республике" действительно хорошо обстоят дела, так это с коронавирусом.

Он настолько далёк от Луганска, что новости эти хоть и страшные, но не больше, чем тема извержения какого-то далёкого и доселе неизвестного нам вулкана.

То том, что у женщины на Донбассе подозревают коронавирус, я прочла из украинских СМИ. Тут вообще тишина.

До 2014 года не редкость было, что луганчане летали в Китай. Кто-то на заработки, кто-то переводчиком, кто-то покупал там копеечный товар тоннами, чтобы сделать здесь на этом бизнес.

Но вы только представьте, как это всё сейчас бы выглядело? Лететь или из Ростова, или из Киева, кому какой вариант ближе и бюджетнее, дальше всё по старой схеме, только вот как после с этим товаром? Откуда его забирать, как ввозить, как растомаживать?

В сумках на колёсиках тонны эти сюда не привезёшь. Вот и выходит, что Китай, а вместе с ним весь мир стал дальше в разы.

Мир остался, потребности остались, но как подумаешь, как всё это на деле будет происходить с этими переездами, так лучше какие-то схемы искать попроще и ближе.

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Но если говорить о медицине, это один из тех аспектов, ради которого возвращаются в Луганск давно выехавшие отсюда, и, кстати, этого и не скрывают.

"Приехала я в Луганск на пару дней, нужно было квартиру проведать, оплатить её, а ещё показаться своему врачу и сходить к стоматологу".

Это прямо медицинские туры какие-то, которые поставленные на правильный "государственный" конвейер могли бы приносить в козну немалые деньги.

Для местных частота посещения больницы осталась прежней, а вот выехавшие возвращаются к своим врачам, в качестве знаний которых уверены.

Успевают за считанные дни обойти специалистов, сдать анализы, получить назначение и дальше взаимодействовать по скайпу или вайберу, корректируя схему лечения.

Кстати, многие давно освоили тот вариант, когда можно сфоткать что-то новое на теле и выслать своему врачу, как выслать ему свежие данные анализов или обсудить по телефону жалобы.

И ещё одна местная черта – здесь действует система "вась-вась", которой нет в новом городе, где тебя пока ещё знают мало.

Здесь ты можешь договориться по телефону о встрече, сослаться на общего знакомого или с его же помощью попасть к врачу без очереди.

И в отделении у тебя будут особые условия, зная, что дней у тебя всего несколько и лечить тебя нужно быстро и особенно качественно.

Кроме сдачи анализов в Луганск приезжают лечить и протезировать зубы, выполнять целый спектр косметический услуг.

Тоже по предварительной записи по телефону, когда каждая минута таких вот коротких приездов в Луганск расписана до невозможности плотно.

Едут сюда с деньгами, уезжают с диагнозом, с анализами, с состоянием ремиссии, которой удалось добиться, пролежав у папиного знакомого в отделении.

И всё просто – на кого-то сослался, с кем-то условился, встретил своего человека.

Интересно то, что самим местным, всё это даётся далеко не так просто.

Разница понятна – кто-то едет сюда только для медицинских услуг и выделяет на это все силы и время, а кто-то лечится урывками, по острой необходимости, стараясь лишний раз не отпрашиваться с работы.

В чем беда – в качественных специалистах. Нужно вам позарез показаться врачу. Идете наобум к тому, кто обслуживает ваш район. Без всяких там знакомств.

И понимаете, что лучше бы потерпел ещё и поднял всё связи, потому что вот так просто попасть к хорошему специалисту большое счастье.

Или остался тот, кто без претензий к жизни и нигде больше не нужен, или пришёл молодой с нулевым опытом, который сам не понял толком, как его в медицину занесло.

Если повезёт, взаимодействие это пройдёт без печальных последствий, если нет – скоро придёт понимание того, что нужно было всё-таки искать связи, благодарить, платить, но получить действительно качественное лечение.

И не редкость, когда узких специалистов нет в принципе, их нужно искать, ловить, записывать заранее и занимать очередь с ночи.

Стыдно сознаваться, но за последние пять лет моя семья обращалась к врачу только в том случае, когда терпеть было уже невозможно – и оба раза в хирургию.

Хотя мы честно пытались как-то разрешить ситуацию сами или потерпеть ещё.

В первом случае, я считаю, нам несказанно повезло – это было лето 2015 года, врач был на месте, он принял нас, осмотрел и выписал целый список того, что нужно найти скорейшим образом, чтобы в подельник не пришлось резать.

Это был вечер субботы. В ближайшей круглосуточной аптеке мой список несколько раз прочли и вынесли 2 из обозначенных там 13 компонентов. Всё.

А предписание было каким-то странно-затейливым – смешать, нанести, оставить и так несколько раз в день.

То есть для компрессов мы готовили сами смеси из того, что нужно было найти. И мне эти два купленных препарата вообще не давали ничего.

И самое главное, я не нашла антибиотик, который был нужен просто позарез.

В шесть утра в воскресенье я уже бодрой рысцой бежала по городу, заходя во все аптеки без исключения, покупая "почти такое же, но российское".

И я поняла тогда, что дома должно быть всё на случай таких вот форс-мажоров – по крайней мере, самое основное. После я ещё долго покупала про запас, а потом выбрасывала, так и не открыв, когда истекал срок годности.

Да, буквально все лекарства я покупаю в Украине. Их несут друзья и друзья друзей, потому что в случае лекарств действует негласная схема взаимовыручки.

Очень часто мне приносили препараты без упаковок, спрятанные за подкладку пальто и курток незнакомых людей. Так было нести легче и если бы эти лекарства нашли, выглядели бы они будто купленные для себя.

У меня по-прежнему остался страх не найти врача или лекарств, если это срочно понадобится.

И ещё, люди действительно стали много и часто умирать вокруг. Буквально все говорят о том, что причиной тому война, стрессы, обострение хронических болезней, инсульты.

Есть такая негласная статистика о том, что психиатрии переполнены, очень много ранних выявлений онкозаболеваний и гипертонии.

И среди очень близкого круга людей много тех, кто умер внезапно, резко, вопреки возрасту и общему состоянию здоровья.

Поэтому этот пугающий коронавирус слишком далёк от нас – гораздо ближе то, что убивает быстрее и страшнее последние пять лет.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

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