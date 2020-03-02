Комуналка в Луганске, как одна из причин возврата домой

От редакции: Автор этой колонки публикуется под псевдонимом в целях безопасности. Публикации в рубрике "Погляд" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора.

Почему в Луганск возвращаются люди?

Одна из самых банальных причин – домой, в самом прямом смысле этого слова.

Не все оказываются настолько сильными, чтобы выкарабкаться на новом месте.

Есть те, кто, попробовав все варианты, списывает трудности жизни на новом месте на дороговизну, цены, непомерную сумму за аренду жилья (а, согласитесь, это намного проще, чем признаваться в собственных ошибках) и возвращаются домой.

Логика простая – даже не оплатив коммунальные, тебя не выбросят из своей квартиры, в то время как арендодатель съёмного жилья особо церемониться не станет.

Дома, как известно, и стены помогают. А при невысоких жизненных потребностях, такой расклад вполне устроит.

Loading...

Знаю многих, кто возвращался в своё жильё в "республику". Основная причина – сложности жизни на новом месте, сложности поиска работы.

Возвращались преимущественно из России, где прошли наемный труд без официального трудоустройства, обман с выплатами заработной платы, пренебрежительное отношение к себе из-за Луганской прописки.

И в Луганске можно работать тем же строителем, но здесь ты, по крайней мере, не переселенец с невысоким социальным статусом.

Самый веский аргумент жизни в "республике" – вполне подъемные цены на коммуналку. Даже снимая квартиру, это могут вытянуть молодые люди, чем очень гордятся.

В разгар зимы с учётом всех коммунальных услуг, без режима экономии на воде и свете, коммуналка за трёхкомнатную квартиру выйдет около 2000 рублей (784 грн). Да, добавьте оплату интернета. Но это вытянуть можно.

Пенсии в диапазоне от 4800 до 5800 рублей (1882 грн – 2274 грн).

Средняя заработная плата по "республике" 7000 рублей (2745 грн).

Если в семьи два пенсионера, то на скромную жизнь и питание за вычетом оплаты тарифов хватит.

Если пенсионер живет сам, будет сложнее, но даже в этом случае он останется в некотором плюсе – на предельно скромное питание ему хватит (ни о каких лекарствах и одежде речи, конечно, нет).

Аренда жилья разная – от за так ("оплачиваете коммуналку и присматриваете") до 3000-3500 рублей в месяц (1176 грн – 1372 грн) + коммуналка в зависимости от состояния квартиры.

Снять ту квартиру, что до войны стоила 2500 грн в месяц сейчас за 1000 рублей (392 грн) вообще не вопрос. Легко!

Можно арендовать дома и квартиры с отличным ремонтом и максимально удобным расположением к работе-учебе.

Я наблюдала сцену, когда в конце осени 2014 года женщины просматривали объявления по аренде жилья и вполне искренне комментировали: "А ведь можно снять сейчас дом, рядом с работой, с хорошим ремонтом, и не ютиться в своей однокомнатной квартире втроём".

То есть и дома, и квартиры одно время сдавали за так – за присмотр за оставленной собственностью.

Для многих это оказалось реальным шансом выехать из глубинки Луганской области в "столицу", где можно было найти работу и арендовать неплохое жильё.

По этой же причине недвижимость выросла в цене в Луганске с 10 000 американских долларов в два – два с половиной раза: в "столицу" переезжают жители умирающей области, где нет никаких шансов найти работу.

Знаю тех, кто живет сейчас более чем безалаберно – за коммуналку платят только после уведомления об отключении. И двери никаким проверяющим не открывают в принципе.

Логика простая – кому платить? Вернётся Украина, все это не признает.

Самые ответственные плательщики во все времена – пенсионеры. До смешного – хлеба не купит, но коммуналку оплатит, чтобы не оставлять после себя долгов.

Особенно это было трагично и трогательно, когда шли платить с единственной за девять месяцев (июль 2014 – март 2015) пенсии в октябре перед выборами "главы".

Был, правда, в то время пущен такой весьма удобный слух, что платить будет не нужно вовсе за этот период, потому что война.

И все этому верили! Все поголовно. Даже не уточняя, откуда такие новости.

Понятно, что слух оказался весьма удобным, но когда заработали ЖЕКи и людям принесли квитанции с долгами за весь период, оказалось, что начислено было все даже за период без света и воды.

Дальше на совести жильцов – кто-то поднатужился и в разбивку все долги погасил, кто-то не платит принципиально за тот период, считая, что должны ему, а не он кому-то.

Коммуналка вообще тема мистическая. Люди могут строить свою жизнь все пять лет где угодно, но возвращаются в Луганск к запертым квартирам, чтобы погасить долги.

И здесь оказывается, что очень выгодно было в своё время поставить автономное отопление и счётчики на всё – отключив воду-свет-газ-телефон, к оплате выходит предельно мало.

И очередной лайфак, очень проиграли жители частных домов, кто выехал из них. За квартирой могут присматривать время от времени родственники. Частный дом же всегда на виду, как на ладони.

Ясно, что оставленное домостроение в ближайшее время станет добычей тех же ближайших соседей, кто под покровом сумерек будет выносить поначалу всё со дворов, а после разбирая и сам дом по кирпичикам.

Тарифы в многоквартирных домах без счётчика:

газ будет стоить 56 рублей в месяц (21,96 грн),

вода – 33 рубля за кубометр (12,94 грн),

домофон – 25 рублей (9,80 грн),

электроэнергия до 1 февраля 2020 года обходилась в 74 рубля (29,01 грн) до Кв и в 1,26 свыше 100 кВ (0,49 коп.).

Параллельно с повышением заработных плат бюджетникам и пенсий повышаются и тарифы – с 1 января изменились тарифы на воду, а с 1 февраля – на электроэнергию.

Тарифы в частном секторе:

стоимость газа – 2,61 рубля (1,02 грн) за куб,

вывоз мусора – 17 рублей с человека (6,66 грн),

вода – 20 рублей за куб (7,84 грн).

Интернет в среднем выходит в 350 рублей за месяц (137,25 грн).

Абонплата за телефон – 114 рублей в месяц без междугородних звонков (44,70 грн).

Несомненно важна стоимость тарифов за коммуналку. Но без стабильной работы даже самые низкие тарифы нечем будет оплачивать, и для простого человеческого счастья важен целый комплекс – своё жильё, работа, семья рядом и мирное небо над головой.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.