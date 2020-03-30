Как не заболеть коронавирусом: простые рекомендации, основанные на здравом смысле

В связи с нарастающим уровнем паники, связанной с коронавирусом, хотел бы поделиться некоторой информацией, которая поможет не заболеть, а в случае заражения в более легкой форме перенести болезнь и не допустить осложнений, которые приводят к смерти.

Подчеркну, к смерти приводит не сам факт заражения коронавирусом, а именно осложнения на фоне ослабленного иммунитета.

Болезнь вызывается новым коронавирусом 2019-nCoV. Всего существует 40 видов коронавируса, которые проявляли себя в разное время.

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К примеру, вспышка атипичной пневмонии в 2002 – 2003 годах была вызвана другим типом коронавируса.

По всему миру ежедневно кто-то болеет в легкой или тяжелой форме, болезнь сопровождается или не сопровождается осложнениями, иногда осложнения, к сожалению, приводят к смерти.

Между тем, далеко не все вирусы и заболевания удостаиваются такой популярности и внимания медиа, как коронавирусная инфекция в наши дни.

По моему убеждению, цель этой раздутой информационной кампании – вовсе не помощь людям в том, чтобы справиться с инфекцией. Иначе акценты были бы расставлены иначе.

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Я хотел бы со своей стороны скорректировать эти акценты.

Вспышки разных вирусов происходят постоянно.

Но что влияет на наши шансы заболеть или не заболеть, получить осложнения или избежать их?

В первую очередь предлагаю вам сместить фокус с вируса на ваш собственный ресурс – здоровье и иммунитет.

Здоровье – это не абстрактное отсутствие болезней или отклонений, а комплексный постоянно меняющийся ресурс, который необходимо знать и которым можно осознанно управлять для большей продуктивности во всех сферах жизни, а не только для того, чтобы не заболеть или не умереть.

Здоровье – это комплексное благополучие тела, разума, духа, социальных связей и окружающей среды.

Сегодня доминируют рекомендации, связанные с окружающей средой: избегать большого скопления людей, мыть руки, не здороваться за руку и прочее.

Но почему-то мы не видим хоть как-то соизмеримых рекомендаций, связанных с телом, разумом и духом.

Хотел бы напомнить о вспышке испанского гриппа в 1918 году. Тогда было заражено 550 млн человек. Это почти треть от тогдашнего населения земли. Умерло около 50 млн человек. Есть предположения и про 100 млн смертей.

Часто в контексте дискуссии по поводу коронавируса вспоминают именно этот кейс в связи с впечатляющими цифрами.

Действительно, вирус гриппа приводит к более острой интоксикации организма, чем многие другие вирусы, вызывающие распираторные вирусные инфекции.

Вирус испанского гриппа мог быть на тот момент недавно мутировавшим, и у большинства людей не было к нему выработанного иммунитета.

Но давайте представим себе, что этот вирус мутировал не в 1918 году, а в 1913-м.

В чем разница?

В том, что в 1913 году Европа была самым густонаселенным и благополучны регионом планеты, а Европа 1918 года – разрушена первой мировой войной, пребывающая в состоянии глубокого экономического, социального и гуманитарного кризиса.

Антибиотики для лечения бактериальных инфекций на тот момент еще не были придуманы. Таким образом, последствия испанки – это не последствия мутировавшего вируса гриппа, а результат комплексного контекста.

Нынешний глобальный кризис является не причиной возникновения эпидемии, а его следствием. Сегодня мы страдаем не от недостатка медицинских технологий и препаратов, а от их избытка и связанных с этим манипуляций и фрустраций.

На днях один из моих друзей прислал скриншот сообщения из закрытого чата одного из закрытых лидерских сообществ. Оно содержало протокол якобы лечения коронавирусной инфекции и ее осложнений.

В списке были противомалярийные препараты. Имеющие свойство иммунодепрессанта, а не иммуностимулятора или иммуномодулятора.

Малярийный плазмодий не является вирусом, борьба с вирусом требует повышенного, а не пониженного иммунитета.

Также протокол содержал большое количество противовирусных препаратов, направленных на борьбу с ВИЧ и имеющих большое количество противопоказаний.

На примере этого случая я хотел показать, как под воздействием паники даже самые влиятельные и обеспеченные люди, имеющие доступ к информации и развитое критическое мышление, могут повести себя неадекватно.

Обращаю внимание на то, что коронавирусная инфекция не имеет средств специфической профилактики. Пока разработают вакцину, об этом вирусе успеют забыть.

Также нет специфического лечения. Покупать анализ на коронавирус за 13000 гривен нет смысла. Кроме удовлетворения любопытства это ничего не принесет.

Теперь несколько рекомендаций, как повысить ваши шансы не заболеть. А если столкнетесь с вирусом, перенести болезнь в максимально легкой форме.

1. Пейте достаточно чистой воды, 40 мл на 1 кг массы тела.

Выпивайте равномерно в течение дня и 80% нормы старайтесь выпить до 16.00.

2. Правильно питайтесь – три раза в день в одно и то же время.

70% рациона должны составлять овощи, богатые клетчаткой и антиоксидантами, салат на основе качественного растительного масла.

На второе ешьте достаточно белка: нежирное мясо, морская рыба, бобовые.

Если не можете обойтись без сладкого, съешьте его на десерт, но не заменяйте им прием пищи.

3. Делайте физические упражнения.

Но не до истощения. Если вы не тренируетесь, пятиминутная зарядка, но каждое утро, значительно повысит ваш иммунитет.

4. Высыпайтесь.

Во сне включаются автономные процессы детоксификации.

Воспользуйтесь вынужденным карантином как возможностью поспасть и восстановить свои силы.

5. Медитируйте – это отличный способ управления стрессом, который сейчас в избытке и наносит огромный вред нашей иммунной системе.

6. Проходите профилактический медицинский осмотр для определения отклонений в вашем здоровье с последующей их коррекцией.

К примеру, это может быть коррекция уровня витамина Д, который снижен у 9 из 10 жителей Украины.

7. Найдите своего семейного врача, который станет вашим партнером в управлении вашим здоровьем.

Просматривая ленту Facebook, наполненную информацией, подпитывающей панические настроения, неожиданно обнаружил пост, который впечатлил меня своей адекватностью и уравновешенностью.

Это был пост друга, поделившегося рекомендациями британских докторов в контексте пандемии.

Главная рекомендация поражает своей простотой и мудростью: оставайтесь дома, если чувствуете первые признаки простуды, и мотивируйте своих близких делать то же самое.

Сложившиеся сейчас неблагоприятные обстоятельства, тем не менее, дают возможность пересмотреть свои ценности, отношение к себе и людям, свои приоритеты и проверить уровень собственной ответственности и осознанности.

В заключение поделюсь ссылкой на рекомендации Национальной Службы Здоровья Великобритании по поводу ситуации с коронавирусом.

KEEP CALM AND MANAGE HEALTH!

Святослав Ханенко, семейный врач, основатель и главный врач клиники для здоровых SQLAB, специально для УП.Жизнь

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