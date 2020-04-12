8 методів Пласту – Національної скаутської організації України

Пласт не виховує, а створює умови для гармонійного розвитку (самовиховання) особистості.

Діти та дорослі потрапляють у виховне середовище Пласту, яке творилось і вдосконалювалось упродовж століття.

Ця публікація про основи, на яких базується унікальність пластового методу формування особистості.

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12 квітня – день народження Пласту. Вперше у статусі визнаному державою.

У законі про визнання пластового руху є визначення скаутського методу і окремо – пластового.

Скаутський метод – це винахід британського генерала Роберта Бейден-Поуелла, що сприяє формуванню життєвих цінностей та компетентностей дитини.

Цей же підхід лежить і в основі пластового методу.

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Сьогодні World Organization of the Scout Movement (WOSM) використовує Скаутський метод із 8 складових.

А World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), заснована дружиною вищезгаданого Р. Бейден-Поуелла, практикує метод неформальної освіти із 5 складових.

У світі мешкає близько 500 мільйонів людей, вихованих на засадах цих методів чи їхніх варіантів.

Пластовий метод – згідно із законодавством – це український скаутський метод, випрацюваний Пластом від 1911 року.

Скаутський рух був першоджерелом для пластового методу. Поруч, наприклад, із перекладом "Основи скавтської методи" (1947), Пласт виробив і свою "Методику пластового виховання" (1959).

Пластовий метод має свої унікальні та ефективні складові, адаптовані за багато десятиріч до української національної традиції та до потреб українського суспільства.

Пласт працює з усіма віковими категоріями: дітьми віком до 6 років (пташата), 6-11 років (новацтво) та 11-18 років (юнацтво), а також із волонтерами 18-35 років (старше пластунство) і понад 35 років (сеніорат).

Отож, що включає в себе сучасний пластовий метод?

Це 8 складових, які відображені у статуті Пласту – Національної скаутської організації України – єдиного представника пластового руху в Україні.

Закон і Присяга (Law and promise)

Пластовий закон залишається незмінним вже більше ста років.

Його автор, основоположник Пласту, Олександер Тисовський вважав, що в законі закладено всю суть Пласту.

Пластун словний, сумлінний, точний, ощадний, справедливий, увічливий, братерський і доброзичливий, зрівноважений, корисний, дисциплінований, пильний, дбає про своє здоров'я, любить красу і дбає про неї, завжди доброї гадки.

Фактично цей закон є виховним ідеалом пластового руху.

Пластуни та пластунки виховують у собі ці риси характеру та постійно прагнуть стати кращими.

Цікаво, що у пластовому законі є вимоги, яких немає в жодній іншій скаутській організації світу (наприклад, "пластун точний"). Їх Тисовський включив спеціально для викорінення критичних хиб української ментальності.

У 1930-х роках, у доповнення до цього закону, у Пласті з’явились Три Головні Обов'язки, які відтак склали основу Пластового Обіту (присяги, яку складають всі скаути світу):

"Присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові і Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу".

Саме так десятиліттями добровільно присягають десятки тисяч пластунів і пластунок в усьому світі.

У центрі Івано-Франківська у 2012 році за кошти зібрані з усього світу встановлено бронзовий пам’ятник пластунам, що не зламали своїх присяг.

Більше 500 вихованців Пласту за останні сто років загинули у боротьбі за здобуття незалежності України.

Діти-новаки віком 6-10 років пам’ятають їх, співають у своєму гімні "Як виростем великі, хоробрі вояки, відстоїм Україну від вражої руки".

Пластову присягу ще юнаком складав і фотограф Reuters Віктор Гурняк. Він добровольцем пішов у батальйон "Айдар" і загинув у 2014 році в Луганській області рятуючи побратимів.

Три складені пальці у скаутському вітанні – це постійне нагадування скаутам про три головні обов'язки із присяги.

Символічно, що саме світлина, яку зробив Гурняк, ілюструє відповідну статтю у Вікіпедії: "Scout sign and salute".

Навчання через дію (Learning by doing)

Скаутинг відомий тим, що всі основні знання та навички його вихованці отримують не через сухі теоретичні заняття, а у формі веселих, цікавих та корисних ігор.

У своєму базовому посібнику "Пластування для хлопців" кожну гутірку (розділ) Бейден-Поуелл завершує підбіркою спеціально вигаданих чи старанно підібраних забавок, з допомогою яких можна найкраще зрозуміти і засвоїти відповідний матеріал.

У значній мірі саме через такий підхід ця книга – перекладена десятками мов – лідирує в рейтингах світових продаж, займаючи почесне друге місце після Біблії (є така скаутська байка).

Кожен пластун і пластунка з дитинства знає десятки різних ігор, які часто практикує в житті.

Метод працює так, що діти самі адаптують і вигадують ігри.

Моя доця-першокласниця з власної ініціативи якось влаштувала для нас, батьків, квест по хаті. Заховала ведмедиків з інструкціями та завданнями у прихованих місцях. Дитина, яка лише вчиться писати, не просто намалювала план квартири – вона перевірила, як ми виконали її письмові завдання та визначила переможця.

У Пласті практикується багато праці, пов'язаної із моторикою рук та фізичною вправністю.

Починаючи із "обласного" табору 1924 року під керівництвом підполковника Армії УНР і співзасновника Пласту Івана Чмоли. Цей табір прозвали будівельним.

Саме пластуни багато років впорядковували могили українських вояків на горах Маківка та Лисоня, допомагали розкопувати княжу столицю Галич.

Сьогодні абсолютно на всіх таборах юнаки та юначки розбудовують свій побут власними руками: від польових туалетів (лятрин) до облаштування польових кухонь.

Владика Борис Ґудзяк любить розповідати історію, як він познайомився із майбутнім головним лікарем США Борисом Люшняком, копаючи лятрину для усього пластового табору.

Знання і навички найкраще засвоюються через навчання інших. Тому Пласт практикує демократичне самоврядування: сотні старших юнаків управляють тисячами молодших вихованців Пласту під опікою виховників.

Крім цього, багато з них можуть допомагати виховникам у якості "підбратчика" чи "підсестрички" у веденні сотень новацьких роїв (гуртків для дітей 6-11 років).

Гурткова система (Team system)

Відповідно до цього принципу, пластове юнацтво та новацтво свою діяльність здійснюють в малих групах чисельністю 8-10 осіб.

У скаутингу такі групи мають назву "patrol", у Пласті вони звуться "гуртками". Малі групи для дітей віком 6-11 років – "роями".

Кожен гурток обирає собі провід в особі лідера – гурткового провідника та інших діловодів, перелік яких запропонував Бейден-Поуелла: заступника гурткового, писаря, скарбника, господаря тощо.

Через ролі в гуртку пластуни змалечку вчаться брати на себе відповідальність і тестують різні ролі для себе

Так, підростаюче покоління отримує досвід виконання різних функцій, реалізації проєктів, роботи в команді та розвиває лідерські здібності.

Богдан Гаврилишин, виступаючи у 1975 році в Данії на 25 Світовій скаутській конференції WOSM заявив: "Я глибоко був вражений тим, що, провівши більшу частину свого дорослого життя при здобуванні знання у школі менеджменту і працюючи професійно в цій ділянці, я усвідомив, що моєю першою і справжньою школою менеджменту було моє членство у скаутському гуртку".

Діяльність гуртків спрямовується Радою гурткових, тобто самим юнацтвом.

Під опікою старших пластунів і сеніорів – "зв’язкових" (у новосформованих гуртках їм допомагають ще впорядники).

Два-чотири юнацькі гуртки об'єднуються в більші одиниці – "курені" (англ. "troop"), а новацькі рої – в "гнізда". Пташата – у "гніздечка".

В Україні діє більше 200 таких частин.

Будь-який курінь юнацтва стає максимально ефективним лише тоді, коли в ньому запроваджена і діє самоврядна гурткова система – найкращий досвід соціальної взаємодії у цій віковій групі.

Коли всі основні рішення про проведення заходів, прийом нових членів до куреня приймає у демократичний спосіб Рада гурткових (не курінний, зв’язковий чи опікун, а уповноважене своїми гуртками юнацтво).

Перевірити наявність командної роботи в юнацькому курені дуже просто – достатньо глянути на те, хто фактично організовує літній курінний табір.

Чар пластування (Symbolic framework)

Пласт – це окремий світ, де століття формується новий люд зі своєю символічною основою.

Вигаданий, ідеальний, часто юнацько-максималістичний світ із законами і присягою, унікальною Пластовою відзнакою – символом руху, але також із безліччю інших, переважно незаписаних, традицій, церемоніалів.

Символічна основа скаутингу – це комплекс елементів, що відображають ідеї, які рух намагається впровадити в суспільстві.

Ціль системи символів – розвинути у дітей уяву, відчуття пригод, творчі здібності та винахідливість.

Вона дає можливість зробити діяльність більш здруженою, захоплюючою та усвідомити цінності Пласту.

Пластовий однострій дуже схожий до однострою найстаріших скаутських організацій світу, бо створювався і розвивався паралельно з ними.

Показово, що скаутський метод на сторінці Світової гайдівської фундації ілюструє світлина юначки зі Львова у пластовому однострої. Кожна нашивка, кожен значок, навіть місце їхнього розміщення мають своє символічне значення.

Однострій робить всіх дітей рівними у Пласті, незалежно від соціального стану. Кожен творить себе сам. Той-таки однострій посилює відчуття команди і сприяє соціалізації юнацтва.

Ще є десятки пластових – обов'язково українських – пісень всіх періодів його розвитку.

Маса співаників, починаючи із 1926 року. Сотні україномовних пластових пісень, які з року у рік лунають на тисячах вечірніх ватр, біля іскристого вогню у колі найкращих друзів.

Анекдоти та прислів’я, які більш як півстоліття тому були оформленні у повноцінне фольклорне видання "Округлі квадрати".

Довершує символічний пластовий ряд окрема мова, більш відома як "пластове назовництво" (наукові синоніми цього явища – арго, сленг, жаргон).

Діти самостійно обирають і брендують назви своїх роїв і гуртків, гнізд та куренів. Створюють унікальні курінні традиції, які діють десятиліттями, попри зміну поколінь.

Самовиховання (Personal progression)

Часто люди, які не знайомі з особливостями скаутингу, вважають Пласт виховною організацією. Та це хибна думка.

Насправді, усі складові пластового середовища, його метод, спрямовуються на гармонійний розвиток особистості через її самовиховання.

Пласт дозволяє сформувати в особистості об'єктивну самооцінку, стійку мотивацію, ціннісні пріоритети, отримати позитивний досвід.

Як показує практика, успішними пластунами стають ті, хто постійно працюють над собою та демонструють осяги не лише у пластовому середовищі.

Однією із цілей самовиховання у скаутингу є сформувати у дитини уміння ухвалювати рішення і нести за них відповідальність.

У Пласті ця здатність називається самозарадністю, яка окреслює додатково і вміння знаходити без сторонньої допомоги правильний вихід зі складних ситуацій.

Залучення до самовиховання здійснюється за допомогою пластової програми.

Вона включає перелік тематичних завдань, які дитина самостійно визначає, коли та у якій формі виконувати.

Звичайно, що доросла людина (виховник/ця) спрямовують її зусилля на здобуття нових навичок, умінь, знань та досвіду.

Усі ці завдання об'єднанні у так звані пластові проби та вмілості, які, у свою чергу, мають віковий поділ (затвердженні для різних пластових вікових груп – уладів).

Цікаво, що пластові вмілості – це система компетентностей, яку може здобути юнак чи юначка відповідно до самостійно обраної спеціалізації: морської, летунської, спортивної, мистецької тощо.

Першу пластову спеціалізацію – морську – заснував ще Роман Шухевич із друзями у далеких 1920-х роках.

Пригадуєте "нахімовців" у Севастополі в 2014 році? Серед цих юнаків, які заспівали український гімн був і вихованець пластунів-чорноморців (зараз служить на фрегаті "Гетьман Сагайдачний").

Життя в природі та у злагоді з природою (Nature)

Справжні скаути рідко збираються в домівці.

Основне поле їхньої діяльності – природа, ідеальне середовище для вироблення характеру.

Добрі пластуни навіть щотижневі сходини намагаються проводити переважно на свіжому повітрі.

Щомісячні пізнавальні мандрівки є обов’язковим елементом для гарно розвинутих куренів.

Підсумком новацького і юнацького річного самовиховання є обов’язковий літній двотижневий табір.

Щорічно в Україні Пласт проводить близько 200 таких таборів (звично по 25-50 осіб, але бувають табори і на 100 та більше учасників).

Здебільшого вони відбуваються у наметових умовах. Діти до 10 років таборують на стаціонарних базах.

Юнацтво, яке попередньо успішно осягнуло рівень щонайменше першої пластової проби, має особливу можливість.

Для них існує більше десятка крайових (всеукраїнських) спеціалізаційних таборів: мандрівний "Говерля", водний "Дністер", летунський "Чота крилатих", мистецький "Метаморфози", військово-патріотичний "Легіон", спортивний "Квест", велосипедний "Ревор", кінний "Герць" і т.д.

Окрім таборів, в усі пори року відбуваються всеукраїнські змагання з пішого мандрівництва: весняні "Стежками Героїв", "Осінній Рейд", "Весняний Рейд", зимовий "Снігохід".

Для участі в таких змаганнях десятки команд щорічно готуються фізично та організаційно, долають десятки кілометрів пересічною незнайомою місцевістю (часто в погану погоду і бездоріжжям).

Беруть участь в цих змаганнях і прихильник Пласту. Наприклад, на "Стежках Героїв" можна було часто зустріти героя Небесної Сотні Богдана Сольчаника, який водив одну з команд.

Пластуни активно плекають всі можливі форми активного відпочинку у природі: на землі (пішки, велосипедом), на воді (водний туризм і вітрильництво), під землею (спелеологію) і під водою (дайвінг), а також в небі (летунське пластування).

При цьому у пластунів формується дві важливі якості: екологічне ставлення до природи (часто пластуни дорогою прибирають придорожнє сміття та стоянки попередніх відпочиваючих), а також безмежна любов до рідного краю.

Творці Пласту вважали, що справжня любов до Батьківщини можлива лише у тих, хто пізнав її в усіх можливих виявах.

Приклад дорослих (Adult support)

Дорослі в Пласті – це 5 категорій волонтерів:

Приятелі, віком від 18 років, які допомагають в рамках Пластприяту (сьогодні їх близько 500). Добродії – приятелі, які надають серйозну ресурсну підтримку організації. Прихильники – кандидати на приєднання до організації, які проходять кваліфікаційний вишкіл і доводять свою ефективність у роботі. Дійсні члени – основний актив волонтерів, серед яких більше половини є вихованці юнацтва. Почесні пластуни – моральні авторитети.

Голосувати на пластових зібраннях та бути обраними до керівних органів Пласту мають право тільки дійсні члени.

Дійсні члени та прихильники гуртуються, як зазначалось вище, у двох вікових групах: Старше пластунство та Сеніорат.

У рамках цих груп діє близько 50 куренів (спільноти волонтерів, аналог студентських братств у США) – від "Амазонок" до "Щезників". Це перший і останній курені за назвами в алфавітному порядку. Ці курені особливе українське явище – ніде в скаутському світі його немає.

Курені сприяють інтеграції волонтерів до Пласту, підтримують їхню мотивацію щодо виховної праці з дітьми.

Кожен із куренів – а деякі з них сягають чисельності у 150-300 осіб – це окремий бренд (із відзнакою, кольорами, кличами).

Курені мають свою, особливу систему ступенів та вимог до неї. Як правило кожен курінь має щонайменше три рівні членства (є такі, що мають і дев'ять ступенів).

Сеніори мають як проби куренів, так і централізовану програму саморозвитку, яка включає три ступені: "працю", "довіру" і "керівництво".

Пластові сеніори теж є унікальним явищем в скаутингу. Мабуть, саме у Пласті вперше у світовій історії організовано подібну структуру скаутмайстрів.

Ще у 1930 році створено концепцію, за якою скаутське самовиховання продовжується і серед осіб старшого віку.

У WOSM аналогічне явище розвинулось лише після другої світової війни.

Усі дорослі в Пласті, за винятком кількох десятків адміністраторів, – волонтери. Тобто добровольці, які працюють безкоштовно.

Дійсні пластуни розуміють, що їхній особистий приклад говорить у процесі самовиховання дітей, як будь-які слова, а тому вимоги у кадровій політиці організацій є надзвичайно високими. Включно до відмови від вживання нікотину та алкогольних напоїв.

Кожен кандидат у кілька етапів обов’язково проходить спеціальний вишкіл (здобуває додаткову неформальну освіту).

Базово – Кваліфікаційний вишкіл дійсного членства (КВДЧ). Після цього ті, хтопрагне допомагати новацтву і юнацтву у самовихованні проходять крайовий, тобто всеукраїнський, вишкіл виховників (КВВ), за програмою відповідно до обраної для роботи вікової групи дітей.

Ті, хто планує організовувати табори – додатково їдуть на інструкторські табори "Лісова Школа" та "Школа Булавних".

Окрім цього діє система підвищення кваліфікації: дошкіл виховників, а також Крайовий вишкіл зв’язкових (КВЗ) і Крайовий вишкіл гніздових "Рада орлиного вогню-гніздові" (РОВ-г), Крайовий Вишкіл провідників вишколів (КВПВ).

Самовиховання в Пласті охоплює усі вікові категорії.

Участь в житті громади (community Involvement)

Метою Пласту є виховання української молоді свідомими, відповідальними і повновартісними громадянами місцевої, національної та світової спільнот, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту та на засадах християнської моралі.

В історії Пласту є сотні унікальних прикладів, як вихованці брали участь в житті громад.

Ще 1920-х роках, коли виросло перше покоління вихованців Пласту, курені старших пластунів організовано вступали в "Просвіту" та "Рідну школу", де не лише платили додаткові до пластових членські внески, але проводили в їх рамках активні освітні та фандрейзингові кампанії.

Традиція організованої та особистої активності будується на другому головному обов’язку із присяги Пласту: "допомагати іншим".

Сьогодні тисячі вихованців відродженого Пласту в Україні розвивають громадське життя.

У якості депутатів усіх рівнів: від парламенту, де діє міжфракційне депутатське об’єднання "Пласт", до місцевого самоврядування.

Показовим є приклад одного обласного центру, де міський голова, секретар міської ради, лідери обидвох найбільших фракцій і значний відсоток депутатів об’єднуються пластовою присягою. Успіхи в розвитку міста визнала Парламентська асамблея Рада Європи.

Вихованці Пласту ініціювали й розвивають партнерські до Пласту молодіжні рухи.

Наприклад, "Українську академію лідерства" (УАЛ) та "Будуємо Україну разом" (БУР).

Уляна Супрун, вихованка пластового новацтва і юнацтва у діаспорі, саме через пластунів познайомилась із вихованцем Пласту Олександром Лінчевським.

Разом вони розвинули не лише відомий проект "Захист патріотів", але і серйозно реформували нашу медичну сферу та продовжують дбати про здоров’я нації.

Юрій Юзич, голова наглядової ради "Пласту", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Andriya Volgina

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