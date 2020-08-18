Почуття вирішити задачу, або До чого готувати дитину в майбутньому

Якось в інтерв'ю Валерій Лобановський сказав, що Андрій Шевченко – геніальний футболіст, тому що у нього є почуття "забити гол".

Я запам’ятав цю фразу, яка на перший погляд здається дивною. Але потім мені стало ясно, що він мав на увазі. Таке саме почуття вчитель повинен пробудити в учня.

Почуття вирішити задачу. Якщо воно з’являється, учня не зупинити. Це коли урок завершився, а він нікуди не йде, бурмоче "зараз… зараз…" і не зупиняється, аж поки не досягає результату.

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В кожній дитині живе дослідник, і вчитель повинен його побачити.

Звісно, невелика кількість школярів у майбутньому стануть вченими. Але для вчителя важливо зробити їх вченими в ту секунду, коли він зайшов в клас.

Для кожного учня потрібна своя творча задача. Дитина має знати, що у неї є поле для відкриттів.

Причому потрібно це зробити для будь-якого учня відповідно до його здібностей.

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Навіщо це учням?

Якщо вони відчули кайф від діяльності в школі, а потім не будуть використовувати ці знання в житті, ніхто з них не буде про це шкодувати.

Зазвичай, у дітей немає мети отримати корисну інформацію, яка колись може стати їм в нагоді.

Коли вони вирішують чергову задачу, то просто відчувають задоволення, захват і радість дослідника. Вони самостверджуються, отримують повагу до себе, а це необхідно будь-якому підлітку.

За якийсь час люди забудуть те, що вчили у школі, але у них залишиться головне – впевненість у собі, спроможність осягати нові навички.

Вони знають, що справляться з будь-якою проблемою, що вони сильні, не тому, що у них були гарні оцінки, а тому що вони боролись і перемагали багато разів.

Саме вчителі у школі мають дати дітям це підґрунтя.

Потрібно пам’ятати, що учень розвивається тоді, коли він діяльний. Основна задача вчителя – збудити цю діяльність внутрішньою і зовнішньою мотивацією.

Учень поважає школу за те, що вона допомагає йому вирости. Він і себе буде поважати, і вчителів – за свою силу, яку він знайшов у школі.

Будь-який шлях не складається з феєрверків та постійних відкриттів. Проте кожен учень вибачить тобі і собі нудну довгу роботу, оскільки він вже пізнав радість інтелектуальної насолоди.

Неправильно починати роботу в класі, навантажуючи школярів безкінечними складними вправами. Перш за все діти мають відчути захват відкриттів та зрозуміти, що школа є для них місцем самоідентифікації та самоствердження.

Створення такого середовища є головним досягненням вчителя, куди направлені всі сили.

Результатом такої роботи є творчі, свідомі учні, які розуміють себе, відчувають свої сили і, найголовніше, мають бажання подальшого навчання і розвитку в університетах.

Ми знаходимось зараз на порозі нових відкриттів, які змінять світ.

Тому потрібно виховувати людей, які будуть готові до змін, а не до чогось завченого.

Потрібно готувати людей, які мають глибокі знання та потенціал дослідника, які розуміють, що світ в їхніх руках, та знають різні способи вирішення проблем.

Юрій Білецький, вчитель математики і фізики, співзасновник Науково-дослідницької школи "Базис", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина tan4ikk/Depositphotos

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