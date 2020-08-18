Почуття вирішити задачу, або До чого готувати дитину в майбутньому

Юрій Білецький вчитель математики і фізики, співзасновник Науково-дослідницької школи "Базис"
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18 серпня 2020

Якось в інтерв'ю Валерій Лобановський сказав, що Андрій Шевченко геніальний футболіст, тому що у нього є почуття "забити гол". 

Я запам’ятав цю фразу, яка на перший погляд здається дивною. Але потім мені стало ясно, що він мав на увазі. Таке саме почуття вчитель повинен пробудити в учня. 

Почуття вирішити задачу. Якщо воно з’являється, учня не зупинити. Це коли урок завершився, а він нікуди не йде, бурмоче "зараз… зараз…" і не зупиняється, аж поки не досягає результату. 

В кожній дитині живе дослідник, і вчитель повинен його побачити. 

Звісно, невелика кількість школярів у майбутньому стануть вченими. Але для вчителя важливо зробити їх вченими в ту секунду, коли він зайшов в клас. 

Для кожного учня потрібна своя творча задача. Дитина має знати, що у неї є поле для відкриттів. 

Причому потрібно це зробити для будь-якого учня відповідно до його здібностей.

Навіщо це учням? 

Якщо вони відчули кайф від діяльності в школі, а потім не будуть використовувати ці знання в житті, ніхто з них не буде про це шкодувати. 

Зазвичай, у дітей немає мети отримати корисну інформацію, яка колись може стати їм в нагоді. 

Коли вони вирішують чергову задачу, то просто відчувають задоволення, захват і радість дослідника. Вони самостверджуються, отримують повагу до себе, а це необхідно будь-якому підлітку. 

За якийсь час люди забудуть те, що вчили у школі, але у них залишиться головне  впевненість у собі, спроможність осягати нові навички. 

Вони знають, що справляться з будь-якою проблемою, що вони сильні, не тому, що у них були гарні оцінки, а тому що вони боролись і перемагали багато разів. 

Саме вчителі у школі мають дати дітям це підґрунтя. 

Потрібно пам’ятати, що учень розвивається тоді, коли він діяльний. Основна задача вчителя  збудити цю діяльність внутрішньою і зовнішньою мотивацією. 

Учень поважає школу за те, що вона допомагає йому вирости. Він і себе буде поважати, і вчителів  за свою силу, яку він знайшов у школі.

Будь-який шлях не складається з феєрверків та постійних відкриттів. Проте кожен учень вибачить тобі і собі нудну довгу роботу, оскільки він вже пізнав радість інтелектуальної насолоди. 

Неправильно починати роботу в класі, навантажуючи школярів безкінечними складними вправами. Перш за все діти мають відчути захват відкриттів та зрозуміти, що школа є для них місцем самоідентифікації та самоствердження.

Створення такого середовища є головним досягненням вчителя, куди направлені всі сили. 

Результатом такої роботи є творчі, свідомі учні, які розуміють себе, відчувають свої сили і, найголовніше, мають бажання подальшого навчання і розвитку в університетах.

Ми знаходимось зараз на порозі нових відкриттів, які змінять світ. 

Тому потрібно виховувати людей, які будуть готові до змін, а не до чогось завченого. 

Потрібно готувати людей, які мають глибокі знання та потенціал дослідника, які розуміють, що світ в їхніх руках, та знають різні способи вирішення проблем.

Юрій Білецькийвчитель математики і фізики, співзасновник Науково-дослідницької школи "Базис", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина tan4ikk/Depositphotos

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Юрій Білецький

Почуття вирішити задачу, або До чого готувати дитину в майбутньому

вчитель математики і фізики, співзасновник Науково-дослідницької школи "Базис"

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