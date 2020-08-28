Пастка Zoom: як запобігти онлайн-вигоранню у часи "ковіду"

У березні життя людей всієї планети змінилося.

На зміну живим зустрічам, дискусіям, тімбілдинг-сесіям, навчанню в аудиторіях та класах прийшли онлайн-мітинги.

У зв’язку з цим акції платформи відеомесенджера Zoom стрімко злетіли догори.

Спочатку я думала, що все це ненадовго. Та після того, як провела з надцять дзвінків за три дні, а вечорами ще й відвідувала уроки зумби за допомогою відеотрансляції у Facebook (нехай пробачать мені сусіди знизу), зрозуміла, що до вигорання лишилося зовсім небагато.

І це був лише кінець березня.

Тоді я й почала шукати ту тонку межу між користю підтримки комунікації з колегами та моментом, коли просто вимикаю відео та звук конференції, й лягаю на ліжко, що розташоване біля раптово створеного робочого столу. Аби відпочити.

Коли в день по декілька колів поспіль, це не просто втомлює, у певний час мозок перестає працювати й розподіляти інформацію.

Що було до, що було після, все змішується докупи.

Саме під час всесвітнього локдауну з’явилося таке досі незнайоме нам поняття як онлайн-вигорання.

Чому це так виснажує?

Відеодзвінок потребує більше уваги, ніж спілкування у чаті чи жива комунікація.

Нам потрібно докладати зусиль, щоб обробити невербальні підказки. Мозок концентрується на міміці, тонові та висоті голосу, мові тіла, на картинці позаду спікера (шпалери в його кімнаті, книжки на полицях, раптова поява дітей чи домашніх тварин) – все це споживає багато енергії.

До того ж посеред розмови екран може раптово "зависнути", звук зникнути, або ж ми чуємо дивні відлуння, десяток облич дивляться на нас.

Психологи стверджують, що розмова під час відеоконференції за показниками стресу рівнозначна виступу на сцені. Це напружує.

Людям також дуже важко не дивитися на власне обличчя, вони аналізують, який вигляд мають на екрані.

Розмова під час відеоконференції за показниками стресу рівнозначна виступу на сцені.

Фото bloomua/Depositphotos

Паралельно у голову закрадаються думки: "А чи слухають мене інші? Чи, може, вони читають зараз імейли?"

Постава та видимість рук зазвичай дають нам уявлення про особистісну зустріч. Оскільки відеочат зосереджений на обличчі, це обмежує відчуття контакту.

Помітила цікаву тенденцію: навіть ті друзі, які роками працювали дистанційно, почали скаржитися, що продовжувати працювати онлайн їм стає дедалі складніше. Вони стали жити в очікуванні фізичних зустрічей, під час яких можна випити кави з колегами, обговорити робочі моменти, пожартувати.

Підказки, як запобігти вигоранню

З огляду на те, що вірус не планує вгамовуватися, працювати онлайн нам доведеться ще доволі довго.

У неформальній освіті доволі часто практикують такі активності, як енерджайзери (energizers).

Кожен навчальний блок не може тривати понад годину, адже з часом люди починають позіхати, нудитися, й ефект засвоєння інформації зникає.

Досвідчені фасилітатори практикують фізичні вправи із залученням музики, спорту, інтерактиву. Ігрові активності на 5-10 хвилин вмить будять людей та підвищують рівень енергії.

З особистого досвіду скажу, що це ще й прекрасна активність для покращення групової динаміки.

Подібні енерджайзери перенесли й до світу онлайн. Наприклад, можна попросити учасників конференцій перейти до борда й використовувати його для вирішення завдань.

Таким чином, кожен присутній відчуватиме свою значущість та з’явиться ефект залучення до командної роботи.

Можна розподіляти людей на групи й відправляти їх до окремих "кабінетів", аби учасники вели жваві бесіди на ту чи іншу тему.

Окрім енерджайзерів варто обов’язково створювати перерву між дзвінками. Це має бути мінімум 10 хвилин часу виключно для вас, що важливо – без використання ґаджетів!

В ідеалі можна зробити коротку розминку та зарядку для очей, прогулятися навколо дому, подихати свіжим повітрям, не думаючи про робочі проблеми.

Desk-yoga – дуже крутий інструмент відпочинку. Цей тип йоги дозволить вам збалансувати тіло та думки. Вправи з візуальним та голосовим супроводом ви можете знайти у YouTube.

Медитативні практики також прекрасний інструмент для релаксації. Медитації ефективні тим, що дозволяють розслабити діяльність мозку, створивши відчуття прийняття навіть найскладнішої ситуації.

Як тільки думки перестають вирувати в голові, ви зможете приймати найкращі для себе рішення.

Домашні тварини також є джерелом любові та спокою. Між онлайн-зустрічами приділіть їм увагу, погладьте 10 хвилин кота або ж прогуляйтеся біля дому з собакою. Це не лише принесе задоволення домашньому улюбленцеві, але й стане антистресовою пігулкою для вас.

Завжди варто пам’ятати про опцію відеозапису онлайн-конференцій. З одного боку, це сповільнює динаміку команди, а з іншого – під час засвоєння інформації не варто себе силувати. Якщо інформація не йде до голови, то краще завдання перенести на потім.

Вигорання працівників – це в першу чергу падіння показників ефективності всієї компанії.

Менеджери, які прагнуть зберегти активну діяльність команди, завжди зрозуміють ситуацію та мінімізують відеочати до найнеобхідніших.

А перед початком ділових перемовин вони поцікавляться про життя та добробут колег, пожартують та зроблять атмосферу невимушеною й доброю.

Зрештою, всі ми люди з однаковими викликами. Тож, підлаштовуймось до ситуації найкомфортнішим для себе чином.

Оксана Шамонова, проєктна менеджерка неформальної освіти, комунікаторка, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина julioricco/Depositphotos

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