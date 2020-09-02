У бізнесі навчання набагато ефективніше, ніж у школах. Які методики можна запозичити

Якщо хтось скаже, що знання це дорого, нехай спробує невігластво.

Давайте подивимося на цей вислів із точки зору бізнесу.

Якщо з 20 учнів, що сидять на уроці географії, 10 не знають різницю між материком та континентом, вчитель не дуже засмутиться.

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Але якщо з 20 офіціантів ресторану 10 не знають, який соус додають до салату, ймовірно ресторан скоро закриється.

Погано навчені солдати загинуть, підведуть колег та програють війну. Тому бізнес, військова справа, та можливо ще спорт мають найефективнішу систему навчання, так як для них це питання життя та смерті.

Сьогодні поговоримо саме про бізнес.

Хороше навчання включає в себе різні етапи, які мають різну ефективність. Такі види використовуються у великих компаніях для навчання співробітників.

Далі розберемо детальніше ці види навчання

Для великого бізнесу критично важливо ефективно навчати своїх працівників.

Конкуренція, зміни ринків та багато інших факторів спонукають до пошуку оптимальних методів розвитку свого персоналу.

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З іншого боку – середня школа на Оболоні. Вона ні з ким не конкурує і часто керівники такої установи просто намагаються не порушувати правила й роботи те, що робили завжди.

Розберемо детальніше методи навчання, які є в міжнародних компаніях та спробуємо провести паралелі з українською школою.

Перший, найменш ефективний спосіб навчання – самонавчання. Тобто підручники, відеокурси, статті, аудіокнижки тощо.

Різниця між українським підручником з англійської мови та Оксфордським приблизно така ж, як між бізнес-гайдом для нового працівника в Apple та посадовою інструкцією контролера тролейбусу. Яскравість, кольоровість, інфографіка, сучасні приклади – всього цього там немає.

Окрімі того, в наших школах відверто бракує хороших відеоуроків. Ще важливіше, що вчителі майже не використовують YouTube для покращення навчального процесу.

Із власного досвіду можу навести принаймні один спосіб використання YouTube для підвищення ефективності уроків.

На домашнє завдання даємо подивитися відео теорії – наприклад, як розв’язувати рівняння. А в класі більше часу практикуємо, вигравши час на поясненні.

Ці додаткові хвилини практики з учителем дають суттєвий прогрес в навичках розв’язування рівнянь. До того ж діти більш схильні подивитися відео дома, ніж писати дома в зошиті.

Аудиторне навчання – це другий етап в системі входження нових працівників у роботу. Він ефективніший за самонавчання, але не достатній для досягнення 100% результату.

Для нашого мозку важливо витратити трохи часу на підготовку: прочитати тему з підручника або розділ з посадової інструкції. Тобто витратити час на самонавчання, це підвищить ефективність уроку з учителем.

Саме по собі навчання в класі можу бути різним: від лекції до тренінгу.

Лекція – це більше нової інформації, але менше глибини розуміння та практики.

Тренінг – це навпаки більше глибини, практики, рефлексії, але меньше нової інформації.

Радив би подивитися хоча б одну лекцію CS50 з Гарварду, щоб зрозуміти як можна ефективно проводити лекцію з програмування, додаючи туди коучинг та тренінгові вправи. Майже не зустрічав наших вчителів, які б використовували тренінгову форму навчання.

Тренінгова форма навчання – це коли тренер моделює ситуацію, кейс, вправу таким чином, щоб учні вчилися приймати рішення та застосовувати теорію на практиці. Думка, яка прийшла як висновок після тренінгу, западає в голову набагато глибше та довше. Чого не завжди можна сказати про нову інформацію від лектора. Вона в принципі чужа.

Наведу приклад, з наших уроків. Можна просто провести заняття з програмування, а можна поділити дітей на 3-4 групи.

У групах розділити ролі на замовника ПО та кілька команд - IT-компаній, які беруть участь у тендері.

Замовники пишуть ТЗ, перевіряють програми на баги, вимагають різні підходи до написання коду. IT-компанії змагаються за перемогу у тендері: пишуть код, роблять презентацію і т.д.

Після таких уроків суттєво зростає відповідальність, мотивація та організація навчання в класі. І, як результат, успішність учнів.

Коучинг та наставництво в бізнесі майже завжди відбуваються вже на робочому місці. Тобто це практика і зворотній зв’язок після неї.

У школі практикою можна було б назвати лабораторну роботу, якесь дослідження або проєкт. Це дуже важливий тип навчання, який явно недооцінений в Україні.

Вважаю, що рівень таких занять можна значно поліпшити. Особливо, якщо вчитель володіє хоча б елементарною культурою задавати питання. Це може бути шкала відкритих питань, піраміда логічних рівнів Ділса або щось інше.

Ми навчаємо наших викладачів не поспішати відповідати на питання учнів у ситуації, коли вони не знають, що робити далі, а просто запитати: а що ще можна зробити? Щоб я зробив би на твоєму місці? Які ще є ідеї? І це працює!

Важливо зрозуміти, що це не етап отримання нової інформації для учнів, а час практичного застосування вже отриманих знань, час для дослідження та креативу. Тому вчителю потрібно "виключити" лектора та включити друга, наставника і коуча.

Концепція такого уроку дуже відрізняється від звичайного. Тут можна і потрібно гуглити, співпрацювати з однокласниками, пробувати різні підходи.

Дуже часто учні, які звикли, що на звичайних уроках все це заборонено, дуже бояться і через це втрачають потенціал такого типу навчання.

Вчителі ж не змінюють правила і продовжують ту саму манеру викладання, як і на звичайному уроці: сидіти тихо, не робити помилок, мислити шаблонами.

У хороших школах та в бізнесі на цьому етапі найважливіше отримати досвід та сформувати власну думку з приводу практики, яка формує тип мислення та поведінки в реальних ситуаціях.

З власного досвіду знаю, що дуже важливо дати можливість учням самим обирати собі завдання. Сучасні завдання. Чим менше школа нагадує школу – тим краще.

Підлітки хочуть бути дорослими і потрібно давати їм можливість це відчути. Обираючи собі завдання, учні обирають те, що їм справді цікаво, а отже будуть вмотивовані закінчити цю роботу.

Під час хакатону RoboCode завдання були найрізноманітніші: від створення розумної теплиці до робота, який очищає водойми від сміття. Саме такі проєкти вчать мислити глобально.

На уроці прикладної математики у FSOT, коли ми створюємо бізнес-план для магазину, даємо завдання вибрати тип магазину, місто та товари. Ще жодного разу не бачив, щоб хоч один учень не знайшов те, що йому подобається і з головою не занурився в проект.

Формальності, жорсткі рамки та тиша в класі – явно не створюють атмосферу творчості та креативу на практичних уроках.

Досягнення цілі – мабуть, найефективніший спосіб навчання. Якщо говорити про шкільну освіту, то системно і свідомо він майже не застосовується, адже в педагогічних університетах не навчають досягнення цілей.

Відмінність між цим рівнем та попереднім у двох речах:

1. Складніші проєкти.

Апогеєм може бути створення стартапу, або неприбуткової організації.

Один з наших учнів, наприклад, практично самостійно створив чат-бот, яким користується 1500 дітей в декількох школах. Ця программа автоматично відповідає на питання батьків та учнів по домашнім завданням та розкладу.

2. Менша підзвітності керівнику та більше самостійності.

Такі форми навчання добре підходять учням з високим рівнем відповідальності та мотивації.

Переоцінити цю форму навчання важко, адже вона найкраще готує учнів до дорослого життя та практичних застосувань отриманих знань на уроках.

Все, що нас оточує, суттєво змінилося за останні 20-30 років. Крім програм та методик викладання у школах.

Натомість бізнес, в плані освіти персоналу, пішов уперед. Тому було б корисно брати технології навчання, які вже розроблені у бізнесі, і почати застосовувати їх на уроках.

Це точно дає результат – знаю як вчитель та керівник школи.

Роман Божок, CEO мережі шкіл з робототехніки RoboCode, керуючий партнер інноваційної школи FSOT, викладач математики, спеціально для УП.Життя

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