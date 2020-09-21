Как оккупанты в Крыму зомбируют детей пропагандой и сколько денег на это уходит

Последние шесть лет оккупанты делают все, чтоб крымские дети забыли Украину и стали ярыми патриотами России.

Цели и задачи такого воспитания – пропаганда службы в армии РФ, навязывание моральной ответственности за судьбы всех россиян, стирание украинской гражданской идентичности и формирование из крымских детей ответственных и законопослушных патриотов – граждан России.

Эти цели и задачи четко закреплены в документах оккупационной власти. Крымской системе образования в такой работе отведена ключевая роль. В милитаризации также постоянно участвуют российские военные, ДОСААФ, бюджетные и общественные организации.

Пандемия пропаганде не помеха

Пандемия COVID-19 не остановила пропагандистскую машину. Милитаристские мероприятия по-прежнему проводят.

Запрет на проведение массовых акций на полуострове действует с весны, но службу в армии оккупантов продолжают активно рекламировать. В виде исключения. Для этого даже издали специальный указ.

Милитари-пропаганда ведется так, как будто никакой пандемии в Крыму не было и нет. Хотя, даже по данным оккупационных властей, количество заболевших постоянно растет.

Вот несколько примеров того, как россияне во время пандемии учат рожденных в Украине крымских детей быть гражданами и патриотами России:

🔈 В городах Крыма 24 июня 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19, оккупационные власти провели военный парад российских войск и техники.

🔈 26 июля 2020 года, в Севастополе оккупационные власти провели серию массовых мероприятий, посвященных дню военно-морского флота РФ.

🔈 В Керчи с 27 по 29 августа прошел военно-технический форум "Армия – 2020". На центральной площади города военные РФ учили местных детей обращению с оружием и пропагандировали службу в ВС РФ.

🔈 В Севастополе с 27 по 29 августа также прошел военно-технический форум "Армия – 2020".

Люди на военном параде российских войск и техники в 2020 году

Зомбирование под видом образования

С началом нового учебного года у оккупантов появились новые возможности ведения подобной пропаганды среди крымских детей.

С 1 сентября этого года вступили в силу изменения в закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся.

В старый закон об образовании добавили фразы о том, что воспитание должно формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества.

Российские власти начали распространять действие этого закона и на Крым. И их совершенно не волнует, что такие действия нарушают не только Конвенцию о правах ребенка, но и ряд других международных норм.

Более того, им совершенно наплевать, что такое "патриотическое" воспитание не только вредит крымским детям морально, но и подвергает дополнительной опасности их жизнь и здоровье.

Ведь эти мероприятия проводят, полностью игнорируя санитарные нормы и правила, которые могли бы защитить детей от заражения COVID-19.

Виды милитари-пропаганды для детей

Пропагандистских милитари-мероприятий в Крыму проводят огромное количество.

Часть из них проводят в соответствии с приказом Минобороны РФ. В основном это мероприятия по пропаганде службы в армии РФ.

Но есть еще огромное количество мероприятий, направленных именно на смену гражданской идентичности детей с украинцев на россиян.

На сайте "министерства образования" Крыма есть план мероприятий по патриотическому воспитанию детей.

Названия таких мероприятий говорят сами за себя: Серия акций "Мы – граждане России!"

Мероприятия к 100-летию со дня рождения генерал-лейтенанта М. Т. Калашникова

Молодёжно-патриотические акции "День призывника"

Спартакиады допризывной казачьей молодежи

Военно-спортивные игры "Победа" и "Казачий сполох"

Слет казачьей молодёжи "Готов к труду и обороне"

Исполнителем всего этого является крымское "министерство" образования. Оно же занимается организацией участия крымских детей в разных всероссийских пропагандистских акциях.

Согласно плану, крымские чиновники от образования организовывают участие детей в:

конкурсе военно-патриотической песни имени А. В. Александрова

кадетском бале "Отчизны верные сыны"

бале молодых офицеров "Во славу Руси Великой"

во Всероссийском конкурсе военного плаката "Родная Армия"

межрегиональных конкурсах на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу

фестивалях по военно-прикладным видам спорта

спартакиаде молодежи России допризывного возраста

Такими были массовые мероприятия в Севастополе, посвященные дню военно-морского флота РФ

Севастополь пошел еще дальше. Там, кроме местного департамента образования, есть и другие исполнители. Например, Черноморский флот РФ, местные отделения ДОСААФ, Юнармии и даже Комсомол Севастополя.

Вот что все они делают с нашими детьми на протяжении года:

Торжественные церемонии посвящения учащихся в ряды "ЮНАРМИИ"

Флеш-моб "LeninLives"

Празднование 101-ой годовщины создания Ленинского комсомола

Всероссийский исторический квест "Калашников-квест"

Мероприятия и соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, в том числе месячник военно-патриотической работы

Молодежный автопробег, посвященный 5-летию "воссоединения" Севастополя с Российской Федерацией

Всероссийский кинопоказ, посвященный 101-летию Советской Армии и Военно-Морского Флота

Юнармейские концерты военно-патриотического и гражданско-патриотического содержания

Торжественные проводы молодежи, подлежащей призыву на военную службу весной, в ряды Российской Армии

Юнармейская программа "Школа будущих командиров"

Информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать"

Ежегодный конкурс на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу в городе Севастополе

Создание казачьих классов

Кроме того, военный комиссариат города обязали довести до сведения населения специальный приказ Командующего войсками Южного военного округа ВС РФ.

Это приказ о закреплении соединений и воинских частей российской армии за школами Севастополя для ведения пропаганды и организации военно-шефской работы.

И это еще не конец. Существуют также многочисленные общественные организации, занимающиеся подобной работой.

Например, джанкойский центр военно-патриотического воспитания "Сиваш" получил из российского фонда президентских грантов деньги на реализацию проекта "Великой России великих людей. Великих духом и сильных телом".

Одна из основных задач этого проекта: "Подготовка школьников к службе в рядах Вооруженных Сил РФ, поступлению в ВУЗы Министерства обороны, ФСБ, МВД, МЧС".

Цена вопроса

Финансирование всего этого информационного ада для детей ведется из разных источников.

Российское министерство обороны имеет свой бюджет на эти цели.

"Минобразования" Крыма получает из местного бюджета деньги на мероприятия по воспитанию "гражданина России, патриота Крыма".

С 2016 по 2018 год на эти цели в бюджете Крыма было предусмотрено 43 млн рублей.

За период с 2016 по 2019 год на эти цели ушло более 86 млн рублей. Из них почти половина – на 2019 год.

Летом центральной площади Керчи военные РФ учили местных детей обращению с оружием

Севастопольский ДОССААФ на подобные цели с 2019 по 2022 год получит от правительства Севастополя более 39 млн рублей.

"Общественники"-пропагандисты получают деньги напрямую от президента РФ Путина через систему государственных президентских грантов.

Например, сумма такого гранта для джанкойского центра "Сиваш" только на 2018 год – 993 799 рублей.

В этом же году севастопольская организация "Военно-патриотическая молодежь доброй воли" получила от президента РФ 1 288 555 рублей на создание у детей и подростков "мотивации к службе в Российской Армии, укрепление чувства сопричастности к великой истории и культуре России".

В 2019 году эта же организация получила еще 1 885 555 рублей президентских грантов на подготовку детей и подростков из Ялты к службе в Вооруженных Силах РФ.

На обработку мозгов крымской молодежи тратят еще больше денег.

Например, на формирование из молодых крымчан патриотов Республики Крым, граждан России на 2015 – 2017 год было заложено в бюджет 29 млн рублей.

Еще 800 тысяч выделено на создание "Регионального центра по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию".

А с 2020 по 2024 год на патриотическое и духовно нравственное воспитание крымской молодежи оккупанты собираются потратить полмиллиарда рублей.

Что мы можем сделать

Для того, чтоб остановить все эти нарушения прав детей в Крыму, необходима слаженная работа представителей украинского государства, гражданского общества, международных инстанций и организаций, а также иностранных правительств.

Чем больше давления на РФ с разных сторон будет оказано, тем больше у нас шансов на спасение крымских детей от влияния военизированной информационной агрессии РФ.

Военно-технический форум "Армия – 2020" в Севастополе

Правозащитники, которые системно изучают проблему уже шесть лет, предлагают следующие шаги для ее решения:

Проведение регулярных мониторингов соблюдения прав детей в Крыму

Адвокация доступа международных мониторинговых миссий в Крым

Эффективное расследование нарушений правоохранительными органами Украины

Системный сбор доказательства нарушений

Подготовка тематических сообщений в Международный уголовный суд и в комитет по защите прав детей ООН

Независимое от власти информирование жителей Крыма о ситуации в Украине

Улучшение возможностей для образования детей и молодежи на подконтрольной правительству территории Украины

Обеспечение для жителей Крыма доступа к независимым украинским и иностранным медиа

В этой ситуации главное не перекладывать ответственность за происходящее друг на друга. Каждый из нас может внести посильный вклад в решение проблемы.

Главное – не опускать руки и двигаться дальше. Война может приобретать разные формы, но дети всегда остаются детьми. И наша обязанность защищать их.

Ирина Седова, аналитик Крымской правозащитной группы, специально для УП.Жизнь

Все фотографии из открытых источников

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