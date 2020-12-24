Вакцина проти Covid-19: 4 ключові моменти, які слід враховувати у загальнодержавній кампанії

У зв'язку зі стрімким розробленням вакцин проти COVID-19, особливого значення набувають ланцюжок постачань та суттєво ускладнена логістика, які необхідні для їх розповсюдження в межах кампанії з вакцинації населення.

Закупівля, транспортування, а також збереження вакцини в ідеальному стані впродовж всього шляху від лабораторії до лікарні – завдання вкрай складні самі по собі.

На додаток до цього уряди країн стикаються із необхідністю вакцинувати населення вчасно та, у випадку деяких вакцин, двічі протягом декількох тижнів.

До того ж, процес розроблення вакцин вже сприймається з підозрою та недовірою.

Саме тому так важливо до найменших деталей спланувати національну кампанію з вакцинації ще до початку її впровадження.

Для успішної вакцинації великої частини населення урядам необхідно враховувати характерні для країни інституційні та культурні бар'єри, прогалини в функціональності установ і потенціал людських ресурсів.

Crown Agents мають багатий досвід співпраці з урядами в управлінні системами охорони здоров'я.

Ми розробляємо дизайн таких систем та допомагаємо впроваджувати стандартні операційні процедури надання медичних послуг та систем дистрибуції, беручи до уваги управління ризиками та підвищення рівня поінформованості населення.

З огляду на це ми виділили чотири ключові моменти, які слід враховувати при плануванні масової державної кампанії з вакцинації:

1. Карта медичних потреб

Щоб кампанія з вакцинації проти COVID-19 була успішною, необхідно досягти високого рівня охоплення серед цільової групи – мільйонів дорослих людей на величезних ділянках території, до багатьох з яких дістатись непросто.

Для цього необхідний детальний збір інформації для складання точних даних про громади та кількісна оцінка потреб їх жителів за віковою групою.

Сюди входять дослідження навіть найвіддаленіших населених пунктів та внутрішньо переміщених осіб або трудових мігрантів.

Громади повинні бути точно систематизовані з урахуванням відстані, розподілу населення та його переміщення, щоб ефективно планувати логістику, кількість вакцин, необхідних для кожного регіону, а також кількість медичних працівників, які необхідні для того, аби зробити щеплення.

Таке багатокомпонентне дослідження вимагає тісної співпраці із громадами, урядами та міністерствами охорони здоров’я.

2. Підготовка населення

Інформування про вакцини є ключовим фактором протидії дезінформації.

Для цього потрібно провести медіакампанію, розроблену за підтримки місцевих, релігійних та політичних лідерів, яка буде враховувати як національні, так і місцеві особливості.

Її можна використовувати не лише для інформування про вакцину, але й у відповідь на розповсюджені серед цільової групи переконання.

Медіакампанія має супроводжуватись збором даних для визначення територій, для яких характерний спротив населення. Це зробить її достатньо гнучкою та дозволить відповідати на нові виклики.

3. Розширення спроможностей медичних працівників

На відміну від планової вакцинації, яка для медичного персоналу є звичною, масова вакцинація супроводжується набагато більшою кількістю проблем і ризиків.

Медичні працівники не мають досвіду роботи з новою вакциною і їм доведеться робити щеплення величезній кількості людей за короткий проміжок часу.

Необхідно мобілізувати та підвищити кваліфікацію управлінців, осіб, які приймають рішення, а також медичного персоналу.

Там, де використовуються вакцини, які вимагають особливих умов зберігання за наднизьких температур, потрібна спеціальна підготовка медичних співробітників для забезпечення їхньої безпеки.

4. Розробка стратегії доставки вакцин

Вакциною проти COVID-19 потрібно буде забезпечити велику кількість населення протягом короткого періоду часу.

Можливості інфраструктури охорони здоров’я можуть не відповідати такому рівню навантаження.

Уряди повинні вирішити, яким чином найкраще використати наявні ресурси, а також де найпростіше працювати з населенням.

В умовах глобального локдауна та перебування великої частини населення на карантині варто розглянути створення мобільних пунктів вакцинації у якості альтернативи стаціонарним та забезпечення можливості робити щеплення за місцем проживання.

Тетяна Коротченко, голова представництва Crown Agents в Україні, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина kiki_abdurahman/Depositphotos

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