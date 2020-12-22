Україна найімовірніше отримає вакцину Astra Zeneсa – голова ЦГЗ

Україна найімовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneсa.

Такий прогноз, з урахуванням виробничих потужностей цього виробника та українських реалії, озвучив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін в коментарі "Українській правді. Життя" для статті "Генетична" вакцина проти COVID-19: безпечність, побічні ефекти та чому Україна може її не отримати".

Він нагадавав, що наразі результати щодо клінічної ефективності є у вакцин Pfizer, Moderna та Astra Zeneсa.

Реклама:

Ці три вакцини показують таку ефективність: Pfizer/BioNTech – 95%, Moderna – 94% та Astra Zeneсa – 70%.

При цьому перші дві потребують ультра-холодного зберігання, із температурним режимом від -20 до -60/-80°C, а третю можна зберігати при температурі +2...+8°C.

Враховуючи, що ще у 2018 році повідомлялося, що більшість холодильників для зберігання вакцин в Україні були зношені та непридатні. Це несе реальні ризики для зберігання вакцин в належному стані.

Враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від Astra Zeneka.

Фото rafapress/Depositphotos

"Водночас зараз є дуже багато вакцин, які знаходяться на останній фазі клінічних досліджень. Яку вакцину ми отримаємо залежатиме від того, в які часові рамки буде відбуватися виробництво цієї вакцини.

За тою інформацією, яка в нас є, Pfizer збирається виробити 50 млн доз вакцин до кінця 2020 року, Moderna – 20 млн доз, а Astra Zeneka – 100 млн доз.

Коли ми висилали запит на COVAX, ми враховували умови зберігання, які можемо собі дозволити, тож, враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від Astra Zeneсa.

Реклама:

Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року", – заявив він.

Нагадаємо, що у вівторок Міністерство охорони здоровя затвердило національний план вакцинації від COVID-19, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.



Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.