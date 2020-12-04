Як у госпіталі для ветеранів лікують кримінальних авторитетів 

33 роки вже безмінно вінницьким шпиталем для ветенарнів керує один і той самий лікар.

За цей час він встиг "відхапати" собі шмат землі на території шпиталю з видом на річку та побудувати там приватний будинок (ну щоб на роботу далеко ходити не було); та заробити на 4 квартири.

Він здає приміщення обласної лікарні своїм же лікарям в оренду – ну навіщо ж лікувати безкоштовно ветеранів, якщо можна на території державної клініки влаштувати приватну – зі своїм обладнанням і робочими кабінетами.

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А щоб ніхто його не чіпав – головний лікар, відмовляючи ветеранам та інвалідам в лікуванні, мовляв місць немає, бере до себе на "лікування" – кримінальних авторитетів, які таким чином ухиляються від СІЗО.

Отже знайомтеся – Валерій Бабійчук, головний лікар вінницького госпіталю ветеранів з часів Радянського союзу.

І так це не жарт: він керує лікарнею з 1987 року, вже 33 роки поспіль.

У Вінниці він найбільш відомий тим, що зміг влаштувати на роботу в лікарню сина, першу та другу дружину, невістку та інших родичів!

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Цікаво також те, що за даними журналістів, сам Бабійчук та його син Юрій одночасно претендували на посаду директора (головного лікаря) цього госпіталю, коли був оголошений конкурс керівників вінницьких обласних медзакладів. Така собі конкуренція.

Незважаючи на те, що головний лікар з дружиною живуть на лікарську зарплату та пенсію, подружжя володіє двома авто, 4-ма квартирами, одну з яких, площею 98 метрів, дружина лікаря змогла якимось дивом придбати за 49 тисяч гривень, а також землею у більш ніж 1,5 га.

Однак шановний головний лікар задекларував далеко не всю землю, яка йому належить.

У 2013 році, за невідомих причин, міська рада Вінниці виписала йому земельну ділянку з території Вінницького госпіталю ветеранів.

Вам не почулося, головний лікар отримав в особисте розпорядження частину територій лікарні, зручно, правда?

Рішення Міськради Вінниччини про передачу земельної ділянки Бабійчуку.

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Додаток до рішення Міськради Вінниччини. Для збільшення натисніть на документ

Відомість з державного реєстру, яка свідчить, що ділянка належить Бабійчуку.

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Ділянка на території гостіпаля

Як свідчать фото, ділянку Валерій Бабійчук освоїв непогано: побудував великий будинок, розбив навколо нього сад з власним озерцем, не вистачає тут хіба що "будинку для качечки".

Все це на території, що мала належати лікарні.

Фото будинку Валерія Бабійчука

Фото будинку Валерія Бабійчука

Цікаво, чи може звичайний лікар просто взяти й отримати частину території лікарні для себе, так би мовити за вислугу років?

Чому взагалі Бабійчук отримав стільки майна?

Як виявилося, час від час у нього "лікуються" (читайте переховуються) особливі клієнти.

Нещодавно госпіталь прийняв у свої стіни відомого вінницького кримінального авторитета на прізвисько "Диня".

Хоча, в першу чергу, у госпіталі ветеранів повинні лікуватися саме бійці ОСС, яких тут нині 40.

В теорії, лікування у медзакладі можуть також отримувати й звичайні вінничани, але їм туди потрапити складніше. Як виявилося, правила діють не для всіх.

Так, провідуючи хворого чоловіка, вінничанка Вікторія побачила, що відомий кримінальний авторитет, який мав би сидіти в СІЗО, вільно пересувається госпіталем в компанії охорони.

Жінка помітила його під час "спілкування з попом московського патріархату".

До речі, у коментарях під постом Вікторії, вінничани розповіли свої історії про те, як роками не могли потрапити на лікування до госпіталю.

А на думку вінницького Нацполу, затриманий "госпіталізований та перебуває під охороною пенітенціарної служби", тобто для них картина виглядає цілком нормальною.

Не обійшлося в госпіталі й без тендерних "махінацій", які помітно навіть неозброєним оком.

Ось проста схема, за якою можна заробити до 40% на відкатах: лікарня регулярно надає переваги "своїм компаніям", прописуючи дискримінаційні вимоги під конкретну фірму.

Так, найбільша кількість укладених договорів на закупівлю медикаментів у госпіталю ветеранів з фірмою "Санітас". Ця компанія вдало виграє всі тендери, бо інші учасники торгів постійно "не відповідають критеріям".

Поки свого постачальника у деяких галузях не знайшли, Вінницький госпіталь неодноразово закривав та починав заново тендери для 5 капітальних ремонтів лікарень. Зокрема, неврологічного та терапевтичного відділень, сходових клітин та завершальних робіт усіх приміщень.

Більше того, госпіталь також має махінації з допороговими закупівлями. Коли суму однієї закупівлі розбивають на декілька малих, до 200 тисяч гривень, аби не проводити торги.

До й так вкрай не радісної картини додається те, що для потреб ветеранів лікарню використовують лише половину дня.

В інший час частина працівників госпіталю орендують кабінети самі для себе, як ФОПи.

Як приклад, завідувач кабінету УЗД Ю.Капітанчук у своєму ж кабінеті 24 години на тиждень працює, як ФОП.

Інша лікарка О.Леванчук за сумісництвом працює навіть більше, ніж за основним місцем роботи: 2 години на добу жінка проводить прийом в орендованому гінекологічному кабінеті, 3 – оперує в орендованій операційній. Тобто працює за сумісництвом 5 з 8 годин робочого дня.

Не дивно, що потрапити до лікаря, як ветеран чи інвалід просто неможливо – адже майже весь робочий час вони надають приватні платні послуги.

Звісно набагато зручніше скористатися комунальною власністю, яка функціонує за наші з вами податки, для власного бізнесу.

Напередодні місцевих виборів Вінницька обласна рада переуклала контракт з Валерієм Бабійчуком та іншими 16 головними лікарями області. Тепер вони працюватимуть на своїх посадах ще три роки.

Пан Бабійчук серед них навіть не дуже виділяється. Наприклад, родина головної лікарки "Заболотненського дитячого психоневрологічного санаторію" Алли Добинди – землею у майже 5 га.

А директор "Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру" Пилип Прудиус разом з родиною має 2,8 га.

Тож поки "кишенькові" головні лікарі вирішують питання місцевих авторитетів і збагачуються на здоров’ї ветеранів, українська медична система не буде здатна подолати не те що масштабну пандемію, а й навіть звичайний грип.

Олександра Устінова, народний депутат від партії "Голос", спеціально для УП.Життя

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