Є рівні, а є рівніші: депутати хочуть забрати 140 млн грн у онкопацієнтів і передати їх привілейованим

18 лютого Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №4649 щодо фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока.

На перший погляд, дуже красива ініціатива: депутати допомагають медзакладу, де лікують пацієнтів із вадами зору.

Тиснуть на зелені кнопки і роблять добру справу: дають кошти (великі кошти!) лікарні. А вона лікує безоплатно пацієнтів.

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Звучить гарно, чи не так?

Але в цій історії є багато але.

По-перше, ці 140 мільйонів гривень депутати заберуть із лікування онкології, інфарктів, інсультів та передадуть одному закладу. І про це більшість депутатів, які голосували, просто не здогадувалися.

А, по-друге, послуги в цій лікарні зовсім не безкоштовні для пацієнтів.

У 2021 році українська медицина – критично недофінансована.

Бюджет на медицину цього року профінансований лише 50% від потреби. В Програмі медичних гарантій – а це ключова програма, звідки беруться кошти на оплату медичних послуг для нас з вами – замість потрібних 225 млрд грн заклали лише 123 млрд грн.

І от за таких катастрофічних для нашої медицини фінансових обставин до Верховної ради феєрично заходить законопроєкт №4649, де з цієї Програми забирають 140 млн грн і передають одній лікарні в Києві. За нього голосують 274 народні обранці.

Щоб ви розуміли: 140 мільйонів грн, які хочуть урізати з Програми медгарантій і передати на один привілейований медзаклад у Києві, – це річне фінансування програми з лікування гепатитів.

Або половина бюджету ранньої діагностики онкозахворювань на весь 2021 рік.

Або 2,5 роки фінансування лікування туберкульозу.

Перед тим, як опинитися у залі парламенту, цей документ пройшов лише Бюджетний комітет і дивовижним чином оминув Комітет з питань здоров’я нації.

Звісно, бо протягнути такий законопроєкт через комітет, де всі розуміють його суть, було би нереально.

До всього, Міністерство фінансів оцінило цей документ взагалі негативно. Адже він не відповідає принципам реформування медицини і навіть містить арифметичні помилки.

Та, головне, що у разі ухвалення закону, Центр мікрохірургії ока отримає 140 млн грн, а це – у 3,5 рази більше коштів за його потребу. Бо у 2020 році, наприклад, заклад витратив 39,6 млн грн.

Куди підуть 140 мільйонів гривень?

Чималу суму грошей можуть забрати в тих, хто її справді потребує і "просто так" передати офтальмологічній клініці, де послуги пацієнтам давно надаються платно. Тобто вона працює, як приватна.

Ось деякі відгуки людей про цю клініку:

Відгуки пацієнтів Центру мікрохірургії ока

У гугл-мапі можна ознайомитися із іншими відгуками людей.

Крім того, очільниця Центру мікрохірургії ока Любов Денисюк – далеко не бідна людина. З офіційним щомісячним доходом у 45-50 тис грн, вона задекларувала кілька земельних ділянок, будинок під Києвом, квартиру з гаражем у Болгарії та позашляховик Toyota Prado.

Цікаво, що це вже не перша історія із цим закладом. Минулого літа його героїчно "рятував"... не повірите – сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Тоді цей "борець за високі зарплати лікарів" фактично фальсифікував документи на користь привілейованої лікарні та намагався надати їй пріоритетне фінансування.

На жаль, майже ніхто з тих народних депутатів, хто голосував за законопроєкт, перш ніж тиснути зелену кнопку, не розібрався у його суті і на що насправді можуть піти гроші.

А розбиратися, як бачите, є в чому. Адже під красивою обгорткою з назвою "Центр мікрохірургії ока" і благими намірами підтримати хорошу ініціативу, криються корисливі перспективи.

Клініка і так уже встрявала у скандали, пов’язані з відмиванням грошей.

Саме тому цей законопроєкт не має пройти парламент.

Я виступаю категорично проти лобізму в системі охорони здоров’я і вважаю, що правила в медицині мають бути однаковими для всіх.

Чому навіть районна лікарня міста Тростянець виконує всі вимоги Національної служби здоров'я і отримує кошти від держави за надану послугу, а Центру мікрохірургії ока вони мають дістатися просто так?

Тому скориставшись можливістю, я подала до цього законопроєкту величезну кількість правок.

І хочу, щоб кожен депутат, а також голова Верховної ради та голова Комітету з питань бюджету зрозуміли, що зараз українська медична система критично недофінансована! За всіма програмами: від онкології до інфарктів, від пологів до гепатитів. Недостатньо коштів закладено навіть на закупівлю вакцини від COVID-19.

На тлі цього, перерозподіл коштів із дефіцитних медичних програм на один київський центр, де деруть гроші з пацієнтів, є неприйнятним.

І саме цей прецедент має стати стартом для пошуку додаткових коштів на систему охорони здоров’я у 2021 році.

І саме він має відкрити очі всьому парламенту та уряду на бюджетну діру в медицині.

А державні кошти повинні бути скеровані не на озолочування привілейованих закладів та в кишені корупціонерам, а йти на порятунок життів тисяч пацієнтів та підтримку лікарів.

Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії "Голос", ексзаступниця міністра охорони здоров’я, спеціально для УП.Життя.

Титульна світлина shmeljov/Depositphotos

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