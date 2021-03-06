Як забруднене повітря впливає на наше психічне здоров’я і що зробити для захисту

Українські міста продовжуть потрапляти в топ-10 рекордсменів з поганої якості повітря, екологи б’ють на сполох, а лікарі, психологи та соціальні працівники з жахом очікують наслідків.

Дослідженнями впливу якості повітря на фізичне здоров’я почали займатися ще 50 років тому, і тепер ми знаємо, що повітря низької якості провокує хвороби дихальної та серцево-судинної систем, підвищує ризик ранніх смертей.

Вивчення впливу якості повітря на психічне здоров’я розпочалися не так давно і це стало можливим завдяки вдосконаленню методів вивчення мозку і актуалізації проблеми.

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Втім наявні дані просто вражаючі.

Відповіді на які питання шукають науковці у сфері психічного здоров’я:

Які сполуки у повітрі є найбільш шкідливим для нашого мозку?

Як довго потрібно мати контакт із забрудненим повітрям для того, щоб нашкодити своєму психічному здоров’ю?

Які наслідки для психіки має вдихання повітря низької якості?

Що відбувається?

Наше повітря складається не тільки з кисню, в ньому багато різних домішок. Вони класифікуються як забруднювачі і можуть мати різні розміри.

Найбільш відомим є повітряний забруднювач РМ 2,5, у склад якого входять дрібні тверді мікрочастинки, гази, органічні сполуки і мікро крапельки рідин.

Розмір складових РМ 2,5 від 10 нм до 2,5 мкм, і це дуже небезпечний коктейль сполук, який ми вдихаємо.

Його підступність полягає в тому, що наші органи дихання не можуть його затримати.

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Часточки легко потрапляють в легені, звідти в кров і потім можуть підніматися до мозку через аксон нюхового нерву прямо до мозку.

Будучи там небажаними гостями, їх присутність активує імунну систему мозку, а відтак починається мікрозапалення.

Це запалення підступне за своєю природою, тому що поступово починає руйнувати клітини, які, виробляють важливі нейрогормони від яких залежить наш психічний стан.

У нашому суспільстві проблема ще полягає в тому, що культура звернень за допомогою за наявності психічних проблем тільки формується, а тому далеко не всі люди можуть отримати допомогу.

Останні дослідження зазначають, що не проліковані належним чином психічні розлади протягом тривалого часу змінюють внутрішню архітектуру мозку і послаблюють існуючі зв’язки.

Тож забруднювачі можуть провокувати незворотні зміни і в такий спосіб.

Як це проявляється?

Ще у 2011 році було проведене відоме мишаче дослідження.

Група вчених намагалася створити мишам ті самі умови з якістю повітря, в яких опиняється типовий житель мегаполісу, коли приїздить на роботу з передмістя.

Мишам змінювали якість повітря на 8 годин 5 разів на тиждень протягом 10 місяців. Вже дуже скоро мишки почали гірше виконувати нові завдання (виходити з лабіринтів) і втрачати інтерес до їжі, якою раніше ласували із задоволенням.

Розтини показали, що у мишей з експерименту в мозку був значно збільшений рівень цитокінів, речовин, які є ознаками сильного запалення і є факторами появи депресій та тривожних розладів.

Дослідженнями впливу якості повітря на фізичне здоров’я почали займатися ще 50 років тому.

Фото SergeyNivens/Depositphotos

Людський організм, звичайно більш складний, у порівнянні з мишачим, але повітря діє на нас так само.

Так за результатами великого міжнародного дослідження, в якому взяло участь 151 мільйон американців та 1,4 мільйони датчан виявлено залежність між поганою якістю повітря та зростанням ризиків появи шизофренії, депресії, біполярного розладу та розладів особистості.

Хто в групі ризику?

Насправді всі, але є найвразливіші категорії.

Людський мозок – це надзвичайно складний орган, який формується до 25 років. Як і будь-яка частина нашого тіла він може зношуватися і його функції можуть погіршуватися.

Мозок, який розвивається і який старіє є вразливішим, тому велика увага дослідників прикута саме до впливів забрудненого повітря на психіку дітей та літніх осіб.

Довготривалі британські дослідження, в яких науковці вивчали дітей, які зростали в місцях з різною якістю повітря, а потім співставляли ці дані з результатами оцінки психічного стану у 18 років продемонстрували наступне.

В містах, де рівень PM2,5 був підвищений під час розвитку дітей у них до 18 років частіше зустрічалися тривожні розлади, депресії, синдром дефіциту уваги і розлади поведінки, які супроводжувалися суїцидальною поведінкою, підвищеною агресивністю та зниженим рівнем емпатії.

Дані дослідження дозволяють дійти висновку, що для того, щоб забруднене повітря почало впливати на наш мозок, не потрібно все життя жити у забруднених районах.

Варта уваги й інша робота. Американські дослідники співставляли статистику звернень у дитячу швидку психіатричну допомогу лікарень штату Огайо з рівнем забруднення повітря.

Зазвичай причиною звернень до психіатрів за терміновою допомогою, яка вимагає додаткового психіатричного обстеження є сильні психотичні розлади з маренням і галюцинаціями, суїцидальні спроби, сильна тривога або сум, з якою батьки чи опікуни не можуть впоратися самостійно.

Дослідники встановили, що кількість звернень на лінію зростала та співпадала з районами, де рівень РМ 2,5 у повітрі підвищувався, при чому навіть незначне збільшення концентрації дрібнодисперсних частинок значно підвищувало кількість звернень.

Дослідники пояснюють це тим, що у дітей в процесі дозрівання за умов дії сильного стресу може виникати мікрозапалення клітин мікроглії (тканина мозку, яка живить нервові клітини), а РМ 2,5, коли потрапляють у мозок діють як бензин на полум’я та значно погіршують запальний процес мозку.

Як наслідок дитина переживає настільки сильні симптоми, які вимагають невідкладного медичного втручання.

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Забруднення повітря впливає і на наші когнітивні функції, а саме якість пам’яті, уваги, мислення.

Група американських дослідників проаналізувала оцінку когнітивних якостей 19000 медичних сестер віком від 70-81 років.

Дослідники співставили отримані дані зі статистикою якості повітря за адресами проживання жінок за останні 7-14 років.

І встановили, що у жінок, які проживали у забруднених районах рівень когнітивних функцій був знижений.

Схожі результати отримали і вчені з Гарвардської школи громадського здоров’я, вони вивчали 680 чоловіків з Бостону і в результаті роботи встановили, що проживання у забруднених районах пришвидшує початок когнітивного зниження в середньому на 2 роки.

Що зробити для того, щоб захистити себе?

📌 Дбайте про своє психічне здоров’я: нормуйте роботу, відпочивайте, наповнюйте своє життя тим, що вам подобається, за можливості уникайте стресів, вчіться розслаблятися, розвивайте усвідомленість, звертайтесь за спеціалізованою допомогою у разі необхідності.

📌 Слідкуйте за гігієною. Прибирайте та провітрюйте приміщення, в яких ви живете та працюєте для того, щоб зменшити концентрацію побутового пилу та патогенних мікроорганізмів.

📌 Моніторте якість повітря. Це можна зручно зробити разом з ресурсами iqair, saveecobot , misto.lun.ua/air.

У разі, якщо індекс якості повітря буде поганим, уникайте тривалих прогулянок або не займайтеся спортом на відкритому повітрі.

📌 Дійте відповідально. По можливості надавайте перевагу громадському транспорту замість особистого, слідкуйте за справністю системи вихлопних газів вашого автомобіля, уникайте зайвих покупок, економте ресурси.

📌 Говоріть про цю проблему з іншими. Нехай якомога більше людей дізнаються про проблему.

Колеги з Національної психологічної асоціації зняли коротку анімацію про повітря, ви можете поділитися нею.

📌 Вимагайте змін. Інформуйте про проблему депутатів, мерів, міністрів, заручайтеся підтримкою місцевих громад, бо зміна ситуації вимагає дій на всіх рівнях.

Це простіше ніж здається, наприклад, в saveecobot ви можете автоматично згенерувати скаргу відповідно до чинного законодавства, яка буде передана до відповідних уповноважених органів.

Валерія Палій, президентка Національної психологічної асоціації, модераторка робочоі групи з превенціі зміни клімату та збереження психічного здоров’я, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина VitalikRadko/Depositphotos

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