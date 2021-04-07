Рослинна дієта – корисна? Руйнуємо 5 міфів до Дня здоров’я

7 квітня відзначають Всесвітній день здоров’я.

Концепція здорової людини нам інтуїтивно зрозуміла, та як досягнути такого стану?

Очевидно, що харчування – це велика частина нашого життя і здоров’я. Всі хоч колись задумувались, чи корисний той чи інший продукт, чи збалансовано ми харчуємось, чи отримуємо всі нутрієнти.

Міфів навколо харчування теж з’явилось багацько.

В певний період вважалось, що їжа з мікрохвилівки втрачає свої корисні властивості. Хоча це зовсім не так. Розігріта або приготована там їжа піддається впливу високих температур максимально недовго, через що вдається зберегти вітаміни.

Нещодавно в немилість потратив глютен і багато людей почала його уникати без жодних на те причин.

Правда ж в тому, що якщо у вас немає целіакії або діагностованої непереносимості або чутливості до глютену, немає жодної реальної причини шукати безглютенову їжу в місцевому магазині. Ці хвороби вражають близько 1% населення, тому глютен є абсолютно безпечним (і корисним!) для решти 99%.

7 квітня відзначають Всесвітній день здоров’я. Фото online-marketing/unsplash

Зі збільшенням веганів у світі їхня дієта також обростає міфами, а особливо в країнах, де їх, поки що, небагато.



Якщо на Заході рослинна дієта стала ледь не синонімом здорового харчування, то в нас зазвичай викликає острах, здивування і питання на кшталт: "Звідки ти береш білки?".

Тож ми вирішили розвіяти основні міфи, пов’язані зі здоров’ям та рослинним харчуванням.

Але спершу – що ж таке рослинне (або веганське) харчування?

Коротко, це раціон, що виключає вживання будь-яких продуктів тваринного походження: м’яса, риби та морепродуктів, молочки, яєць, меду. І ось які думки точаться навколо такого раціону.

🍏 Міф №1: Вегани не отримують достатньо білка

Переконання, що вегани не отримують достатньо білка, безперечно, є найпоширенішим помилковим уявленням і неодноразово заперечувалося.

Особливо, коли хтось згадує незамінні амінокислоти. Чомусь часто помилково вважають, що вони називаються незамінними, бо є тільки у м’ясі.

Насправді вони незамінні, бо людський організм не вміє їх синтезувати й повинен отримувати з їжі.

Але немає жодної незамінної амінокислоти, якої немає в рослинах: бобових, горіхах, грибах і тд.

У світі існує незліченна кількість рослинних джерел білка. Багато з них – насправді більш здорове джерело, ніж продукти тваринного походження, і містять більше білка на калорію, ніж м’ясо.

Прикладами рослинних джерел білка є сочевиця, квасоля, горох, горіхи, гриби, соєві продукти (наприклад, тофу), броколі, макарони – список можна продовжувати.

🍏 Міф №2: Вегани завжди слабкі або втомлені

Оскільки у м’ясі багато заліза та вітаміну B12, які необхідні для запобігання анемії та підтримки рівня енергії, часто припускають, що вегани більш схильні до втоми та інших проблем зі здоров’ям.

Але відмова від продуктів тваринного походження автоматично не спричиняє дефіциту заліза або В12. Необхідно просто їсти корисні, багаті на поживні речовини альтернативи.

Обов’язково вживайте багато рослинних джерел заліза, таких як квасоля та темні листові овочі, шпинат.

Важко отримати вітамін В12 з рослинних джерел, але ви можете шукати збагачені пластівці, рослинне молоко та приймати вітамін В12 окремо.

До речі, для тих, хто вірить, що вітаміни у таблетках менш натуральні. В12 виробляють не тварини, а певні бактерії, і у природі тварини отримують їх з грунту, на якому пасуться.

Сучасне промислове тваринництво не передбачає контакту з природним середовищем для тварин, тож фермери просто збагачують корм вітамінами. Фермерські тварини, по суті, просто посередники.

🍏 Міф №3: Вагітні, годуючі мами й діти не можуть бути веганами

Вагітність – навантаження для організму, незалежно від того, на якій дієті ви перебуваєте, і зазвичай вимагає додаткового врахування поживних речовин.

NHS стверджує, що "різноманітна та збалансована вегетаріанська або веганська дієта може забезпечити достатньо поживних речовин для вас та вашої дитини під час вагітності".

Вони радять звертати особливу увагу на залізо та вітамін В12, які, як обговорювалося раніше, можна отримати на веганській дієті.

NHS надає детальні вказівки щодо того, що слід враховувати під час вагітності.

Веганський – не означає корисний тільки тому, що там немає продуктів тваринного походження.

Фото jannis-brandt/unsplash

Існує також помилкова думка, що дітей не можна виховувати на веганській дієті. Хоча батькам і потрібно приділяти особливу увагу харчуванню своїх дітей, щоб вони отримували все необхідне для розвитку, NHS стверджує, що: "Поки вони отримують всі необхідні поживні речовини, діти можуть рости здоровими на веганській дієті".

Солідарні з британськими лікарями також їхні колеги з-за океану, Асоціація дієтологів США і Асоціація дієтологів Канади, стверджують: "Добре спланована веганська, лактовегетаріанська та оволактовегетаріанська дієти підходять для всіх періодів життя, зокрема для вагітності та годування грудьми.

[Вони] задовольняють поживні потреби немовлят, дітей і підлітків та сприяють нормальному росту".

Проте не варто також вважати веганську дієту панацеєю. Веганський – не означає корисний тільки тому, що там немає продуктів тваринного походження. Можна їсти тільки чіпси з солодкою водою – це рослинна їжа, але аж ніяк не корисна.

🍏 Міф №4: Багато страв недоступні на рослинній дієті

Що можна їсти на рослинній дієті?

Насправді майже все. Безліч рецептів з м’ясом адаптовані, і багато хто використовує рослини як заміну продуктам тваринного походження.

Гриби, тофу, квасоля та сочевиця – все це популярна рослинна альтернатива м’ясу. За умови правильного приготування і приправ ці продукти можуть замінити бекон, свиняче м’ясо, яловичину, фарш тощо.

Квасоля та сочевиця, наприклад, – ідеальні інгредієнти для карі та рагу. У них надзвичайно багато білка та клітковини, мало жиру та багато вітамінів групи B.

Бобові та хрестоцвіті овочі також є одними з найбільш універсальних. Їх можна їсти такими, які вони є, або вводити їх у традиційні продукти на м’ясній основі, такі як лазанья, гамбургери та рагу.

Окрім цільних продуктів, існує також велика кількість готових варіантів замінників тваринної їжі. Ці альтернативи варіюються від панірованих шматочків тофу до гіперреалістичних веганських бургерів, фаршу і риби.

Завдяки недавньому буму веганських продуктів, готові рослинні альтернативи, включаючи молоко, сир та м'ясо, є більш доступними, ніж будь-коли раніше.

М’ясо на рослинній основі особливо популярне серед споживачів, включаючи як м’ясоїдів, так і веганів, вегетаріанців та флекситарианців.

🍏 Міф №5: Рослинне харчування не підходить для спортсменів

Від бігу на довгі дистанції й баскетболу до фігурного катання і важкої атлетики, є цілий ряд веганських спортсменів, які доводять, що їм не потрібно м'ясо, щоб перемагати.

Багато провідних спортсменів, у тому числі чемпіони світу, майстри бойових мистецтв та олімпійські важкоатлети, ні трохи не турбуються про те, як же отримати достатню кількість білка та інших нутрієнтів з їх веганської дієти.

Частина з них знімалась у культовому фільмі "Змінюючи Гру", продюсував який сам Арнольд Шварценеггер.

Рослинна дієта забезпечує всі поживні речовини, необхідні організму для тренувань та змагань. Оскільки вона містить багато вуглеводів, мало жирів, багата на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, вона може підтримувати або покращувати спортивні результати.

У статті під назвою "Дієти на рослинній основі для серцево-судинної безпеки, ефективності у витривалості у спорті'' повідомляється, що підвищені серцево-судинні ризики, з якими стикаються спортсмени, такі як атеросклероз (накопичення нальоту всередині артерій) та пошкодження міокарда (зниження кров’яного потоку до серця) можуть зменшити за допомогою рослинної дієти, що не містить молочних продуктів.

Дослідники з Комітету лікарів з відповідальної медицини також припустили, що веганська дієта може покращити спортивні показники завдяки покращенню здоров’я серцево-судинної системи, зниженню артеріального тиску, холестерину та втрати ваги.

Що можна їсти на рослинній дієті? Насправді майже все.

Фото jason-briscoe/unsplash

Переваг у рослинній дієті ще дуже багато, як і інформації про збалансоване рослинне харчування.

Познайомитись з рослинною дієтою, отримати купу корисних порад і навіть персонального ментора можна, зареєструвавшись на безкоштовний 10-денний Plant-Based Challenge.

Олена Баран, представниця кампанії UA Plant-Based, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина bonnie-kittle/unsplash

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