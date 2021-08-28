Какой он – учитель в "ЛНР"?

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Я всегда считала, что один из синонимов слова "учитель" это "святой". Как иначе описать эту увлеченность профессией, жертвенность, самоотдачу.

А потом мой ребенок пошел в первый класс, и я поняла, что, как и многие, наивно попалась на удочку очень удобного и растиражированного самими учителями мифа о том, насколько беден и несчастен современный учитель.

Да что там, для многих слово "учитель" давно и прочно стало ассоциироваться с нищетой и даже неким миссионерством, когда человек работает не за деньги, а за идею.

Вот, скажем, учитель моего ребенка. Ей чуть за 60. Тот оптимальный возраст, когда сам возраст является порталом в благополучие – ставка школьного учителя, местная пенсия и пенсия украинская.

Сумма позволяет неплохо питаться, вывозить внуков на море и покупать себе все необходимое.

Наша энергичная учительница сразу же обозначила – она не должна фигурировать с детьми на фото, ее не должно быть на фото в социальных сетях и она никому не дает просто так свой номер телефона.

И причина не в женском кокетстве, а все в тех же денежных преференциях, которые ей обеспечивают две пенсии. Она боится сглазить украинскую пенсию этими нелепыми фотографиями с местной детворой. А потом она стала исчезать через эту же кроличью нору – в Украину за пенсией.

Была вчера, будет завтра, но сегодня ее заменяет безголосая девочка-практикантка без права ставить оценки – так, что-то вроде мебели.

Нулевой коэффициент эффективности в эти дни, знали бы, что будет снова весь день кто-то случайный, дали бы ребенку побыть лучше дома, но в этом тоже особенность – наша учительница не сообщает нам заранее, что ее не будет, боится сглазить.

А к этом узору вплетают еще сотни других нитей, которые прочно разубеждают – умный учитель никогда не будет бедным учителем, но умный учитель никогда не покажет родителям, что он богат. Тонкое полотно плетется с умом, тонко и прагматично.

Учитель может заводить детей домой и на кружки. Встречать их и следить за ними с особенным рвением – не бесплатно, конечно. Может делать с такими детьми домашнее задание и отпускать на море без энок в журнале. Это целый спектр платных услуг, на которые способен умный учитель.

Как обширный перечень услуг в публичном доме. И глупый учитель будет делать это искренне и простодушно, то есть бесплатно, а умный обозначит таксу в 150 рублей за час, соберет половину класса на платные дополнительные занятия, и на фоне этой половины глупыми выглядят те, кто не пользуется этой платной линейкой услуг от нашего прагматичного учителя.

Вы, например, знали, что есть часы дополнительных занятий с детьми. Это входит в ставку учителя. В его нагрузку.

Но умный учитель закрутит так этот процесс, что этот час занятий будет транслироваться как "Я так устала!" "Я же все объясняю на уроке, а они не слушают". И родитель заискивающе несет учителю пакеты – спасибо, что нашли время и силы, спасибо, что подтянули. И учитель давно уже не берет подарки цветами и конфетами. Это прошлый век.

Наш класс дарит нашему прагматичному учителю конверты с тысячами – на 1-е Сентября, на День учителя, на Новый год… Таких вот конвертных поводов наберется за год не менее шести. "Не приносите цветы", – пишут нам в группе.

В "республике" идет показательная борьба с коррупцией. И дальше припиской "Мы подарим от класса конверт с деньгами". А дальше к учителю выстраивается очередь из благодарных родителей – с конвертами от себя лично: за время, за терпение, за платные уроки.

И еще одна фишка из тем особой спекуляции: я, наверное, от вас уйду. И дальше привычная и знакомая песня: я так устала, я больше не могу и чуть кокетливо о том, что в ее возрасте уже нужно сидеть дома. И половина нашего класса в панике ищет материальные средства убедить остаться – а как же дети, как же привычка, как же учебный процесс?

И учитель на время милостиво соглашается потерпеть еще немного.

И даже не это удивляет больше всего, развенчивая все тот же миф о не святых учителях. Задавая вполне традиционный вопрос "Ну, как мой сын (или дочь)" можно не ходить к гадалке, что учитель НИКОГДА не похвалит ребенка. Это ей не выгодно.

Выгодно иметь тех, кто готов платить почасово за платные уроки, за подготовку к контрольным, за натаскивание детей на такую непосильную российскую образовательную программу. И задавая такой стандартный вопрос о том, каким сегодня был день у ребенка, можно узнать о том, что ребенок привычно не слушает, не отвечает, а если отвечает, то невпопад.

Ещё он плохо читает, балуется, стесняется и отвлекает остальных. Это целый список пороков, которых хватило бы на десяток ребят.

Иногда я спрашиваю: "А хорошее, есть ли что-то в моем ребенку хорошее?" И учитель смотрит на меня недоуменно. О хорошем не принято говорить.

И максимальную похвалу, которую я слышала, это "нормально". То есть ничего. Иногда мне кажется, что мой ребенок учится в исправительном учреждении и никогда не дотягивает до какой-то планки на фоне тех, кто платит.

А между тем мы шли в школу подготовленными. Мы умели читать, писать и хорошо считали. Это оказалось невыгодным для учителя и никак не способствовало нашей учебе.

"Неужели Вы не заметили, как мой сын хорошо считает", – спрашиваю я учителя. – и получаю в ответ полный изумления взгляд: "А где я могла это заметить?".

А вы знали, например, что учителя начальных классов по-прежнему, но уже тайно учат по украинским прописям. И учителя английского тайно учат по украинским учебникам. Только для этого нужно купить российские книги, чтобы проверка осталась довольна и не выявила подлога.

И еще, только за 2021 год зарплата учителя была повышена на 28% и на такую же сумму она будет повышена с января 2022 года. И это означает только то, что такса в 150 рублей за час послеурочных занятий вырастет тоже. Но это уже вовсе не тайна.

И самыми модными учителями в "республике" остаются те, кто учился еще в СССР, а после них те, кто получил украинский диплом. Это говорит о качестве знаний, опыте и выдержке. Хотя последнее, кажется, уже о вине.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

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