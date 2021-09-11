Записки из "ЛНР": "Мы все, оставшиеся и пережившее все здесь, с неким дефектом"

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Бегаю по аптекам в поисках лекарства для ребенка. Препарат есть, не дефицит, только его стандартная цена везде 600 рублей за флакон, а если чуть поднатужится, то его же можно найти за 487 рублей по удаленным аптечным точкам. Разница, заметьте, ощутимая.

Но это же нужно проехаться и пробежаться, а не пассивно махнув рукой покупать в первой же аптеке по той самой стандартной цене.

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В больничной аптеке очередь как за пирожками. Обстановка напряжённая – мы толпимся под дверью, а внутри, как и положено в целях профилактики ковида, всего один клиент.

Пока ждем, сетуем на цены – лечиться стало непомерной роскошью вроде одежды по моде. Очередь ропщет – вот и обслуживание затянулось. Кто-то не выдерживает и подгоняет: здесь уже очередь, быстрее, на что получает сдачу в виде бранных слов о дурной его голове, обделенной мозгами.

Звучит обидно, и мужчина не лезет в карман за словами. Перепалка норовит перерасти в крупный скандал, считай, из-за ничего и на ровном месте.

Я пытаюсь сгладить, чуть сняв напряжение, хотя ушла не дальше от скандалистов – на ровном месте стою с мокрыми глазами, испугавшись криков и впечатлившись количеством больных. И если разобраться, то причина скандала и моих слез такой же пустяк как и та фраза о скопившейся очереди.

На самом деле мы все, оставшиеся здесь и пережившее все не уезжая никуда, с неким дефектом. Только у кого-то этот дефект на поверхности, как шрам или отсутствующая конечность, а у кого-то спрятан внутри, нужно чуть копнуть, чтобы получить сполна эти отголоски войны.

Я думаю, просто никто не был готов к тому, что на него свалится и что ему придется пережить здесь. Это оказалось таким огромным потрясением, что не было похоже ни на какой предыдущий опыт.

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Не ложилось ни на опыт жизненный, ни на книжный, ни из фильмов. Я даже не понимаю, как где-то в аналогичных ситуациях люди переживают подобное, чтобы идти дальше.

Поначалу мы как полоумные пересказывали друг другу во всех деталях и подробностях то самое лето.

Как я решил не ехать или наоборот решил уехать, как ехал, как жил там или здесь, как возвращался. Это было похоже на жвачку.

Ты становился заложником не только своих воспоминаний, но и тысяч историй вокруг. Как будто все только и ждали, чтобы в очередной раз проговорить свою историю, услышать какое-то одобрение и получить поддержку.

Если в коллективе ты был единственным, кто не покидал "республику" летом 2014, на тебя смотрели косо – как? О чем ты думал?

Если ты выезжал в Украину, а после вернулся, это было не лучше – ты был слабаком и возвращенцем, и мог найтись кто-то, кто без купюр говорил тебе все это.

Также обстояло дело и с вернувшимися из России. Если в коллективе ты был единственным, кто уезжал и вернулся, ты смахивал на беглеца, который отсидевшись возвращался, чтобы не рисковать собой. Правильного варианта действий не было, и условия трактовались исходя из того, кого в коллективе было больше и каких они были взглядов.

Еще один излом – пережитое. Каждый что-то видел и пропустил через себя, о чем одни говорили едва ли не бахвалясь, а другие гнали от себя, стараясь как можно быстрее забыть.

Знаете, что я вспоминаю? Женщину без глаза, которую я увидела в маршрутке. Это был сентябрь 2014 года. Маршрутка шла от областной больницы, и женщина пыталась скрыть дефект солнечными очками.

Я стояла сбоку и пустую, воспаленную глазницу увидела совсем рядом. А женщина пыталась сделать вид, что все нормально, с кем не бывает.

Вокруг была красная отечная, будто обожженная кожа, которую женщина пыталась как-то замаскировать. Вот для меня эта война – это та же ситуация с пустой глазницей, которую большинство из нас пытается нелепо замаскировать, будто это какой-то пустяк, а остальные не могут жить дальше, потому что не понимают, как с этим жить.

На каждого из нас свалилась хренова туча проблем самого разного рода. Отношения в семье из-за разных взглядов. Поиск работы. Поиск средств к существованию.

Фактически большинство из нас настолько включено в тему выживания, что это вытесняет все остальное. Тема еды, продуктов, денег, покупки самого необходимого стала доминантной.

И жизнь стала короткими отрезками – от денег до денег, растягивая в периоде между денежными поступлениями средства на выживание. И эта гонка стала настолько изматывающей, что вытеснила все. Напрочь вытеснив былые источники удовольствий как несущественные.

Чувство усталости, опустошённости, потерь стало нормальным и привычным. Появилось новое состояние – воспринимать потери легко. Потери любого рода – денег, работы, близких.

Возможно, люди умирали бы и без войны, но от того, что рядом остались в основном пожилые люди, кажется, что умирают все и умирают много, без болезней, не давая нам как-то подготовиться к этим потерям.

Умирают часто и нелепо, не по возрасту и без должных атрибутов ухода, и эти человеческие потери не восполнимы ничем – рядом чаще умирают, чем рождаются. Об умерших стали говорить с неким юмором, в чем тоже легко услышать и страх, и уход от проблемы.

Рядом можно услышать высказывания о том, что надоело жить, надоело бороться, надоело все вместе, чего тоже не было никогда раньше. Жизнь стала похожа на холостой ход, в котором потраченные человеческие ресурсы на выживание не восполняются.

Еще один штрих – приспособление к стрессу. Разное у всех, но часто по самой простой схеме – через короткие радости в виде алкоголя. Иногда вспышки аффектов происходят рядом, как тот аптечный скандал, и ты понимаешь, как много рядом увечных людей, только это увечье скрыто до поры.

А в той истории про лекарство, знаете, мужчина впереди меня с "обделённым умом", прежде чем делать свой заказ, спросил о цене на мой препарат. И повернувшись, счастливо сказал: "493 рубля!".

Я нашла дешевле. И я, стоя ко всем спиной, тряслась от слез по самым разным поводам – от того, что нашла-таки дешевле в этом беге по аптекам и от того, что тот мужчина подумал обо мне, вспомнил, спросил, чтобы сэкономить мне время, хотя мог бы и не делать этого.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

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Фото надане авторкою

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