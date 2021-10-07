Е-лікарняні в Україні: що зміниться для лікарів та пацієнтів

Реформувати лікарняні намагалися протягом 10 років. Це одна з найпопулярніших довідок в Україні. Щороку їх видавали близько 8 млн паперових бланків. А загальна вартість виплат за лікарняними складає 18 млрд гривень.

З 1 жовтня Україна перейшла на електронні лікарняні. Ми зробили один з найважливіших кроків до режиму без паперів у сфері охорони здоров’я.

Раніше лікарняні існували лише у паперовому вигляді. Але у червні цього року ми це змінили. 4 місяці тривав перехідний період.

За цей час ми проаналізували всі процеси та виправили помилки, які виникали. Встигли підключити майже всі заклади охорони здоров'я України – а це близько 3 тисяч.

Спільно з МОЗ, НСЗУ, представниками МІС проводили тренінги та вебінари для лікарів про те, як правильно формувати медичні висновки і працювати з ними. У результаті, за 4 місяці - майже мільйон медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Нам вдалося створили зручну систему із зрозумілими процесами, яка спрощує життя лікарям та пацієнтам. І скоро вона стане такою ж буденністю для нас усіх, як онлайн-банкінг чи цифрові документи.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Що змінилося?

Ми розділили лікарняний на два окремі документи.

Перший – медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) – це документ, який формується у випадках втрати працездатності і де зазначається категорія непрацездатності та прогнозований строк.

МВТН не містить медично-чутних даних, таких як діагноз. Лікар створює його у Реєстрі (ЕСОЗ) та завіряє своїм електронним підписом. Тут немає інформації про виплати.

Будуть написані категорія захворювання та скільки днів людина не зможе працювати. Як тільки висновок буде створено, ви отримаєте про це смс-повідомлення на номер, який внесений в систему як контактний.

Далі інформація направляється до Електронно реєстру листків непрацездатності, який виде Пенсійний Фонд.

Там формується електронний листок непрацездатності – друга частина е-лікарняного. Це саме той документ, за яким нараховуються виплати.

Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, вже від ПФУ. Для того, щоб отримати це повідомлення, треба зареєструватися на порталі ПФУ та в особистому кабінеті зазначити номер телефону та обрати цей вид комунікації.

Потім зможете переглянути листок на сайті, як і роботодавець – знайти його у кабінеті страхувальника на порталі ПФУ.

До того ж, тепер, щоб закрити лікарняний вам не потрібно нікуди йти.

У медичному висновку лікар одразу визначає скільки днів ви не зможете працювати. І після цього терміну, лікарняний "закривається" у системі автоматично.

Якщо потрібно лікарняний продовжити або закрити достроково, треба звернутися на повторний прийом. Лікар випише ще один висновок, який стане підставою для продовження терміну непрацездатності та продовженню алектроного лікарняного.

Така система лікарняних логічно розділяє документи на той, що містить ваші медичні дані й той, що містить інформацію про виплати.

До ПФУ потрапляє лише та інформація, яка необхідна для нарахування виплат. Раніше у паперових лікарняних інформація про діагноз вказувалася.

Однак медичні дані – мають бути надійно захищеними. І насправді ні ваш роботодавець, ні навіть ваші родичі не мають знати про ваш діагноз, звісно якщо ви самі їм про це не розповіли.

Тому тепер це залишається лише між пацієнтом та його лікарем завдяки електронній системі.

Пенсійний фонд не буде бачити діагноз, а лише набір даних, які потрібні для виплати: категорію непрацездатності, кількість днів на лікарняному та хто видав медичний висновок. Це нова ера в захисті даних пацієнта.

Три причини, чому е-лікарняні – це круто

Перша – зручність для пацієнта. Раніше треба було витратити багато часу, щоб отримати лікарняний.

Після одужання пацієнту потрібно було зібрати підписи по закладу, поставити декілька штампів та печаток. А на роботі якомога швидше віднести "папірець" в бухгалтерію.

Замість паперового лікарняного – два смс-повідомлення! І ще тепер ніхто на роботі не дізнається твій діагноз. Завдяки запуску електронних лікарняних спрощується процес отримання страхових виплат.

Друга – полегшення для лікарів. Раніше для лікаря крім ефективного лікування, проблемою було як правильно вписати місце роботи пацієнта в лікарняний, щоб потім не потрібно було переписувати та виправдовуватися за зіпсований бланк.

Відтепер лікарі не будуть питати "а лікарняний вам потрібно?" і "а де ви працюєте?" – вони просто будуть лікувати і робити відповідні електронні записи в ЕСОЗі.

Третя – антикорупційний ефект. Щоб сформувати МВТН, лікар має вас особисто обстежити, цей висновок як і будь-який інший медичний запис він підписує своїм КЕПом.

Висновки та записи не можна знищити, змінити їх може тільки той лікар, який створив, і ці зміні будуть історичними. Після створення електронного лікарняного на підставі висновку лікаря, лікарняний стає доступний і роботодавцю, і працівникам Фонду соціального страхування України.

Підозрілі лікарняні – підстава для перевірки Національною службою здоров'я України та Фонду соціального страхування України.

Це означає, що "лікарняні" вже не будуть продаватися за оголошеннями в метро, а якщо лікар буде формувати липові МВТНи це завжди можна відслідкувати в електронній системі - за КЕПом лікаря.

***

Можна уявити, скільки б українці могли зробити корисних речей для себе за той час, поки вони бігали збирати підписи та штампи на паперовому лікарняному. Але все це змінюється вже зараз.

Так, на початку вам буде незвично отримати лише два смс-повідомленні і піти від лікаря без "папірця", але лише уявіть, скільки це зекономить часу та енергії для важливіших справ)

Е-лікарняний – один з показових прикладів, як цифровізація та перенесення послуг в онлайн роблять процес прозорим, швидким та зрозумілим. А найголовніше – перетворюють його на зручний сервіс, який служить та полегшує життя. Тому що людина має піклуватися лише про своє здоров’я, а все інше має брати на себе держава.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації

Титульна світлина Syda_Productions/Depositphotos

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