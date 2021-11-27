"Життя стає прісним, як куряче філе". Чому при схудненні не варто відмовлятись від солодкого?

Так вже "історично" склалося, що схудненя та здоровий спосіб життя у більшості людей стійко асоціюється із заборонами, відмовами у всьому та якомусь чернецькому способі життя.

Крихта правди в цьому є, але 90% істини про схуднення в обмеженнях все ж таки мають підґрунтя міфічне. Як і те, що солодке та здоровий спосіб життя – це як невістка та свекруха, що ніколи не будуть жити в мирі та співіснувати в одному просторі.

Як тренер з досвідом та автор програми схуднення "Дистанційні тренування", яка пропустила через себе близько 15 тис. людей, покращила їм фігуру і здоров'я, я кажу так: "Солоденьке під час схуднення – можна".

А далі спостерігаю за шоковою реакцією своїх підопічних і за тим, як у їхній свідомості руйнується цей схудницький міф про табу на шоколадки, пундики, цукерки та інші радості життя.

Так, один із секретів моєї тренувальної програми (хоч це зовсім не секрет) полягає в тому, що я не видираю в людей з рук солодке.

Вам не почулось: мої підопічні худнуть, вживаючи солодощі. Про це я розповів у своїй книзі "Тренер дозволяє: 50 міфів про схуднення" (Vivat), яка незабаром вийде друком. Там розвінчую ще 49 міфів, що заважають людям адекватно сприймати процес схуднення, що потім призводить до небажання худнути і займатися собою загалом.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Повертаючись до наших шоколадок. Звідки взагалі взявся міф про те, що при схудненні варто забути солодкий смак?

Солодощі солодкі через цукор. Цукор не містить в собі нічого корисного, ні вітамінів, ні мінералів, ні бодай клітковини.

Крім того, цукор погано стимулює ситість: з’їв щось солодке, і за півгодини холодильник знову ловить на собі ваш гедоністично-голодний погляд. Все це правда, але чому я та моя тренерська команда, зважаючи на всі ці факти, дозволяємо нашим підопічним солодити собі душу солодкою їжею?

Насамперед, незважаючи на загальноприйняту думку, цукор не шкідливий. Цукор – це глюкоза та фруктоза... і все.

Глюкоза – це джерело енергії для роботи мозку, клітин крові, мускулів та інших тканин організму. А фруктозу організм по суті переробляє в ту ж глюкозу. Отже, цукор – це необхідна енергія для організму. Ніякої отрути в ньому немає.

Тепер, коли я вас позбавив солодкофобії, поговоримо про схуднення. Знаєте, чому більшість людей не можуть схуднути? Бо заганяють себе в такі рамки, які не здатні витерпіти.

Вони вірять, що не можна їсти пізно ввечері, особливо фрукти. Вони виснажують себе щоденними "жироспалюючими" тренуваннями і, звісно, виключають солодке з раціону.

Життя стає прісним, як куряче філе. І психіка бунтує, провокуючи черговий зрив з дієти. Знайомо?

Мої підопічні часто дивуються: "Я ніколи не думала, що процес схуднення може бути настільки комфортним. Що можна спалювати жир, не відмовляючись від звичного ранкового ритуалу: кави з молоком і шоколадом".

Справа в тому, що homo sapiens любить солодке. Це наша сутність. У нас живуть гени солодкоїжок. Зрозумійте, депривація завжди веде до посилення бажання отримати депривоване.

Тобто, відмовляючись від солодкого, ви будете вовком вити, і врешті решт зжерете пів торта. Ви це знаєте, ви це проходили.

Дійсно, з одного боку, при схудненні солодке їсти не бажано, з другого – хочеться. Вихід напрошується сам собою: треба шукати компроміс.

І я його бачу так: не виключити солодке, а мінімізувати – вживати в невеликій кількості.

Залиште свій ранковий ритуал – каву з кількома квадратиками шоколаду – не забирайте в мозку те, що він любить. Це розумний, осмислений підхід до нелегкої справи – схуднення, який неодмінно принесе свої результати.

Загалом при схудненні не треба від нічого відмовлятись. До схуднення веде дефіцит калорій, які ми отримуємо з їжею, а не відмова від якихось "неправильних" продуктів.

Можна все, навіть бургери і алкоголь (останній не часто і небагато). Сенс у тому, що одних продуктів треба споживати більше (наприклад, овочі та фрукти), а інших менше.

Не варто розглядати людський організм як фабрику з переробки їжі. Ми живі істоти, які прагнуть насолоджуватись життям, їжею в тому числі.

Наївно, заборонивши собі насолоджуватись життям, сподіватися на успіх. Навпаки, зробіть процес схуднення якомога комфортнішим.

Бо, як показує практика та мої щасливі, здорові, усміхнені підопічні, які не жують саму гречку без солі: що менше табу, то краще для справи.

Вiктор Мандзяк, фiтнес-блогер, професiйний тренер

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