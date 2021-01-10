Сексизм и музыка: существует ли гендерная дискриминация в шоу-бизнесе Украины

В 2019 году американский колледж Беркли опубликовал исследование о дискриминации по гендерному признаку в музыкальной индустрии.

Результаты опроса представляют убедительные данные о проблемах и возможностях, с которыми сталкиваются женщины в этой сфере.

На вопрос, испытывали ли они гендерную дискриминацию, женщины почти всегда отвечали утвердительно и часто делились примерами и личными историями.

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По их данным с неравенством на работе сталкивались 78% женщин, большинство из них – продюсерки, исполнительницы или звукорежиссерки.

На музыкальном рынке в Украине, кажется, будто бы картина совсем другая: радиостанции и каналы постоянно ротируют клипы украинских исполнительниц, они же получают премии, и их треки звучат повсюду.

Ежегодно премия Aprize Music Awards слушает буквально все украинские релизы и выбирает из них лучший.

Это дает возможность не только создавать настоящую базу украинской музыки, но и делиться статистикой.

По подсчетам за 2020 год, из более 600 релизов лишь 66 записаны девушками, а это всего 11,1%. Еще часть занимают mixed-коллективы, например, с одной девушкой и тремя парнями – 11,5%. Реклама:

Сразу возникает вопрос: а чувствуют ли сами девушки сексизм по отношению к себе, работая в индустрии? Им меньше платят, они становятся жертвами домогательств или все эти вопросы совсем их не беспокоят?

Разбираемся с этими вопросами в рамках Aprize Music Awards 2020.

КАТЯ ОФЛИЯН

певица

Катя Офлиян

– Пишу песни и выступаю на сцене 9 лет, и могу сказать, что наша индустрия сексизмом точно пропитана. Это проявляется в еле уловимых деталях, но они есть.

Например, когда техник на сцене закатывает глаза и удивляется, что ты в состоянии подключить свой вокальный процессор.

Или когда известный артист и продюсер рекомендует мне поменять спортивный костюм на обтягивающую юбку, потому что я сексуальная и должна этим пользоваться.

Я постоянно сталкиваюсь со скепсисом и недоверием со стороны музыкальной тусовки. Мне однажды и вовсе пришлось доказывать, что помимо слов и вокала я ещё делаю сама аранжировки.

АННА ЗАКЛЕЦКАЯ

ведущая, певица в дуэте Vroda и хореографка

Анна Заклецкая

– Два года назад я успешно прошла собеседование на проведение нескольких событий.

Гонорар был стандартный для моих услуг в то время, но это не имело значения.

После проведения первого из серии мероприятий я получила смс с номером гостиничной комнаты. Я смогла выкрутиться из ситуации и доработала проект, но грустно констатировать, что ключевым фактором в ситуации стал мой отказ о предоставлении секса в обмен на работу.

От певческой карьеры я уже отошла, но соглашусь с тем, что эту сферу можно защитить и на законодательном уровне.

Совсем недавно имела опыт работы с фондом USAID. У них в проектах прописано, что если у тебя предусмотрена модерация или ведение события, то обязательное требование – 30% событий модерируются женщинами. И мне спокойнее в такой ситуации. Ведь я понимаю, что будет шанс пройти конкурс и провести событие.

Вопрос выделения квот и попытка уравновесить гендерный дисбаланс коснулась и музыкальной сферы.

В 2018 году более 100 музыкальных фестивалей присоединились к инициативе Keychange, цель которой – достичь гендерного баланса в лайн-апах с соотношением 50:50 к 2022 году.

К этому показателю летом 2019 года пришел один из самых крупных фестивалей в Европе – Primavera Sound. Тогда на главной сцене выступили как локальные исполнительницы, например, Rosalia, так и мировые имена, вроде Miley Cyrus.

Но такой случай всего лишь один из немногих, особенно если посмотреть на фестивали электронной музыки.

Можно списать на то, что диджеинг довольно молодая сфера, ей всего около 100 лет, и изначально это чисто мужская история, но даже принимая меньшинство девушек возникают вопросы из серии: все ли хорошо с количеством букингов у диджеек? Какие у них гонорары? Сильна ли гендерная предвзятость?

МАША ЭФИ

диджейка в формации DJBuro

Маша Эфи

– Некоторые выступления сопровождаются какими-то невинными комментариями, подколками, иногда со стороны публики.

Когда я играю на виниле, периодически вижу удивленные взгляды. Как-то ко мне подошел незнакомый парень и спросил: "Ты что, была на виниле?". Будто я не способна научиться чему-то, что умеет мужчина-диджей.

Сексизм в диджеинге существует, просто не везде. Есть люди, которые мыслят такими категориями, мол, если девушка – значит, будет лажать.

Если это девушка-диджей – значит, она должна быть в откровенной одежде, танцевать под музыку и не важно, что она ставит, главное – чтобы была картинка.

Посмотрите видео с фестиваля Tomorrowland – все выглядит как шоу с предзаписанным миксом, а не как диджей-сет: девушки в ярких костюмах просто танцуют за пультом. Не исключено, что именно промоутеры выбирают артистов по такому критерию.

Еще один прецедент, продемонстрировавший попытку уравнять дисгармонию в музыкальной индустрии случился в 2017-м году во Франции.

Тогда одна из самых значимых джазовых премий Les Victoires du Jazz Awards опубликовала новый список номинантов, и во всех категориях были номинированы исключительно мужчины.

Еще в начале 2000-х это не вызвало бы вопросов, но сегодня представить такое сложно.

На такую несправедливость обратила внимание 66-летняя французская басистка-ветеранка Жоэль Леандр, написав открытое письмо Les Victoires, где раскритиковала премию и задала очевидный вопрос: "Как такое возможно, чтобы в 21-м веке не была номинирована ни одна женщина?"

ОЛЬГА ЛУКАЧЕВА

джазовая певица, основательница проекта VOLGA FUNK

Ольга Лукачева

– Не встречалась с жестким сексизмом в своей работе или не замечала его, хотя ситуации разные бывали, особенно когда работаешь в большом мужском коллективе.

Представьте себе big band, сидит 17-19 мужчин и стою я. Мы обсуждаем какую-то острую проблему. А парни – они же всегда хотят себя проявить, особенно в вопросах, связанных с менеджментом.

И бывало такое, что на меня могли даже "стартонуть". При том, что у нас через три дня концерт, и очень важно сохранить хорошее настроение как у меня, так и у всей команды, все таки у солиста большая ответственность перед зрителем.

А вообще считаю, что артист обязан все время заниматься самовоспитанием и духовно расти, дабы нести что-то в массы.

Почему всегда ценились классики? Эти люди не думали про гендер, гонорары и свою популярность. Это целостные личности, которые проводили энергию высокого уровня, передавали духовность и возвышенность, упакованную в классическую музыку.

Зрители могут не понимать ничего с теоретической и музыкальной точки зрения, но они приходят, слушают, и их это потрясает. Вот это безусловное общение, и мы можем так общаться, не привязываясь к тому мужчина ты или женщина.

Впервые вопрос гендерного неравенства в музыке был все же поднят намного ранее, чем скандалы на премиях, выпущенные феминистичные треки Janelle Monae или всемирные онлайн-акции.

Еще в 80-х в городе Утрехт (Нидерланды) прошел фестиваль под названием Rock tegen de Rollen (Rock Against Gender Roles), вдохновленный британским движением "Рок против сексизма".

Тогда весь лайн-ап состоял из girls-бэндов и был призван поднять важный вопрос в обществе. Кто-то воспринял его тепло, а кто-то волной критики и негодования. Но, что точно смогли сделать смелые артистки – начать диалог в обществе.

ЭРИКА СЛОБОДЕНЮК

басистка Jamala

Эрика Слободенюк

– Могу сказать насчет девушек музыкантов. Да, к ним есть предвзятое отношение, так как многие считают, что круто играть могут только парни.

Что в украинском шоу бизе, что в зарубежном, предпочтут парня басиста нежели девушку.

У меня был случай давно, где-то в 2011 году, я проходила прослушивание в оркестр. Тогда он был очень известный.

В то время, как я играла, дирижер мне в лицо смотрел и в его взгляде я видела прям какую-то брезгливость. Потом он завел меня в свой кабинет и спросил "Ну и как ты себе это представляешь, играешь то неплохо, а когда рожать будешь?"

Как показывает мой личный опыт предвзятое отношение, как правило, у поколения постарше.

Насчет именно нашей сферы – сложно все. У нас очень много классных артистов, коллективов, но зачастую они не находят своих слушателей. Нашей сфере нужно поддерживать "свежую кровь", молодых, новых артистов. Давать возможность показать себя. Это и есть развитие, а без него ничего не будет.

В Украине певица – часто синоним объективизации и чрезмерной сексуализации, что, к слову, хорошо продается по сей день.

Может, именно поэтому нам кажется, что в стране проблем с гендерным неравенством в музыке нет. Можно даже сказать наоборот, в голову сначала приходят артистки, а потом уже мужские коллективы.



Но если оглянуться назад и вспомнить какие были самые популярные певицы, girls - бэнды и что ротировали музыкальные каналы в начале 2000-х, к сожалению, первая ассоциация группа "ВИА Гра".

Несомненно, что все таки за закрытыми дверями самодельных студий происходило истинное творчество, но медийный рынок не спешил дать дорогу исполнительницам с нестандартным и свежим взглядом, хотя были и те, кто смогли сломать систему.

ALLOISE

певица

Alloise

– В этой всей истории не хочется попасть в такую ловушку, как "виктим блейминг".

Многие считают, что девушки сами себя ставят в позицию жертвы и притягивают к себе неприятности. Часто, обращая на проблему большее внимание, мы подчеркиваем факт того, что нас недооценили или обманули, что вызывает у других обратную реакцию.

Сегодня украинский музыкальный рынок изменился, потому что много классных и талантливых женщин реализовались, воплотили себя. Это и ONUKA, и Джамала, которая принесла нам победу на Евровидении, и Alyona Alyona, которая разрывает шаблоны, и крутая Alina Pash.

Если посмотреть на истоки нашего шоу-бизнеса, где-то в 2000-х, то видно, что там очень много стереотипов, этих пыльных комнат и советского застоя.

Чтобы вырваться из тех установок, нужно было сделать переворот, и считаю, что я одна из тех, кому это удалось. Это было не просто, но мы, девочки, показали, что если чего-то захотим, то нас ничего не остановит. Думаю, что именно это значительно изменило восприятие женщин в музыке.

Благодаря таким решениям, как кейс Keychange, и различного рода акциям женщины в музыкальной сфере продвигаются вперед в защите своих прав.

Не стало бы это предметом таких ярых обсуждений, не будь это проблемой, замалчиваемой столетиями. Женщины прошли сложный путь, придя к сегодняшним результатам.

И хотя проблема гендерной дискриминации касается не конкретно музыкальной сферы, а в целом общества, которое погрязло в патриархальных установках, живет без толерантности, не умеет искренне выражать свои чувства, и использует самый простой способ легко продать продукт – сексуальность, сегодня все зависит от каждого из нас – творцов, артистов, лидеров мнений, которые, имея огромные аудитории, могут задавать тон целой индустрии и развивать вкус людей.

Альона Лапенко, специально для УП.Жизнь

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